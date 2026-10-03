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ലക്ഷ്യം ഇസ്രയേലിലെ ഭീകരാക്രമണം; ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തിലെ നടുക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്

സെപ്റ്റംബർ 30നാണ് ഫ്ലൈദുബായ് എഫ്.ഇസെഡ് 1073 വിമാനത്തിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. കോക്പിറ്റിൽ വച്ച് സഹപൈലറ്റ് ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റായ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിനെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു

FLYDUBAI FLIGHT ATTACK INDIAN PILOT SMIT MACHCHHAR OMANI CO PILOT RADICALISED ISRAEL FLIGHT HIJACK ATTEMPT
Flydubai Mid Air Attack Investigation (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 3, 2026 at 7:11 AM IST

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ദുബായ്: ദുബായിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേലിലെ ടെൽ അവീവിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റിനെ ആക്രമിച്ച് വിമാനാപകടം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. ഒമാൻ സ്വദേശിയായ സഹപൈലറ്റ് ഹമാം അൽഹമാമിയാണ് വിമാനം തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നും ഇയാൾക്ക് അൽ ഖ്വായിദ ബന്ധമുണ്ടെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.

സെപ്റ്റംബർ 30നാണ് ഫ്ലൈദുബായ് എഫ്.ഇസെഡ് 1073 വിമാനത്തിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. കോക്പിറ്റിൽ വച്ച് സഹപൈലറ്റ് ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റായ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിനെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇസ്രയേലിൽ വിമാനം ഇടിച്ചിറക്കി അമേരിക്കയിലെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻ്റർ ആക്രമണത്തിന് സമാനമായ ദുരന്തം സൃഷ്ടിക്കാനായിരുന്നു പ്രതിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഇസ്രയേൽ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വിമാനം 16,000 അടിയോളം താഴേക്ക് പതിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ ഹൈജാക്കിങ് അപായസന്ദേശം നൽകി. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടും ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാർ അക്രമിയെ ചെറുക്കുകയും കോക്പിറ്റിൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരും യാത്രക്കാരും ഡ്യൂട്ടിയിലില്ലാതിരുന്ന മറ്റ് രണ്ട് പൈലറ്റുമാരും ചേർന്ന് അക്രമിയെ കീഴ്‌പ്പെടുത്തി വിമാനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം തിരികെ പിടിച്ചു. സൗദി അറേബ്യയിലെ തബൂക്കിൽ അടിയന്തരമായി ഇറക്കിയ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 180 പേരും സുരക്ഷിതരാണ്.

തീവ്രവാദ ബന്ധം
സഹപൈലറ്റായ ഹമാം അൽഹമാമിക്ക് തീവ്രവാദ സംഘടനയായ അൽ ഖ്വായിദയുടെ ആശയങ്ങളോട് ആഭിമുഖ്യമുണ്ടായിരുന്നതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇയാൾ ചില മതനേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. യുഎഇയിൽ ജനിച്ച ഇയാളുടെ പിതാവ് ഒമാൻ സ്വദേശിയും മാതാവ് സിറിയൻ സ്വദേശിയുമാണ്.

ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും സിറിയയിലാണ് ഇയാൾ ചിലവഴിച്ചത്. ഇവിടെ വച്ചാണ് തീവ്രവാദ ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായതെന്നാണ് വിവരം. നേരത്തെ ഒമാൻ എയറിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഇയാളെ തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 2024ൽ സർവീസിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിർത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് ദുബായിലെത്തിയ ഇയാളെ മുൻ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാതെയാണ് ഫ്ലൈദുബായ് ജോലിക്ക് എടുത്തതെന്ന് അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വ്യോമയാന മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളിലേക്കാണ് ഈ സംഭവം വിരൽചൂണ്ടുന്നത്.

തുടരുന്ന അന്വേഷണം
സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇറക്കിയ പ്രതിയെ പിന്നീട് യുഎഇക്ക് കൈമാറി. നിലവിൽ യുഎഇയിലാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ തീവ്രവാദ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. പ്രതിയുടെ ലഗേജിൽ നിന്ന് ഫ്രീ പലസ്തീൻ ലഘുലേഖകളും മറ്റ് അനുകൂല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾ പലസ്തീനെ അനുകൂലിച്ചും ഇസ്രയേലിനെതിരെ ശത്രുതയോടെയും സംസാരിച്ചിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. തീവ്രവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ വിശദമായ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ടെൽ അവീവിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് എന്നത് സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം വർധിപ്പിക്കുന്നു.

പ്രശംസയേറ്റുവാങ്ങി ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ്
സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വച്ചും യാത്രക്കാരെ രക്ഷിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിൻ്റെ ധീരതയെ ലോകനേതാക്കൾ പ്രശംസിച്ചു. അവിശ്വസനീയമായ ധീരതയിലൂടെ മറ്റൊരു ഭീകരാക്രമണമാണ് ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ് തടഞ്ഞതെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. സ്മിത് മച്ചാറിൻ്റെ ധൈര്യത്തെയും സമയോചിതമായ ഇടപെടലിനെയും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും അഭിനന്ദിച്ചു.

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TAGGED:

FLYDUBAI FLIGHT ATTACK
INDIAN PILOT SMIT MACHCHHAR
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