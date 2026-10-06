ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തിലെ ആക്രമണം; പിന്നിൽ ഇറാനെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
സെപ്റ്റംബർ 30നാണ് ഫ്ലൈദുബായ് എഫ്ഇസെഡ് 1073 വിമാനത്തിൽ നാടകീയമായ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്
By ANI
Published : October 6, 2026 at 8:48 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ദുബായിൽ നിന്ന് ടെൽ അവീവിലേക്ക് പോയ ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തിൽ ഒമാൻ സ്വദേശിയായ സഹപൈലറ്റ് നടത്തിയ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ഇറാനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിമാനത്തിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തെ അമേരിക്ക വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും, ഇതിന് പിന്നിൽ ഇറാൻ്റെ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് താൻ വ്യക്തിപരമായി കരുതുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നടുക്കമുണ്ടാക്കിയ ആക്രമണം
സെപ്റ്റംബർ 30നാണ് ഫ്ലൈദുബായ് എഫ്ഇസെഡ് 1073 വിമാനത്തിൽ നാടകീയമായ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. വിമാനം തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒമാൻ സ്വദേശിയായ സഹപൈലറ്റ് ഹമാം അൽ ഹമ്മാമി ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റായ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിനെ കോക്പിറ്റിനുള്ളിൽ വച്ച് മഴു ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടും കോക്പിറ്റിൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കാൻ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്തിന് കഴിഞ്ഞു. തുടർന്ന് യാത്രക്കാരും ഡ്യൂട്ടിയിലില്ലാതിരുന്ന മറ്റ് ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് അക്രമിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. വ്യോമയാന ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ സമാനതകളില്ലാത്ത സുരക്ഷാ വീഴ്ചയാണ് ഈ സംഭവത്തിലൂടെ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് വിമാനം അതിവേഗം താഴേക്ക് പതിച്ചു. രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 16,000 അടിയോളം വിമാനം താഴേക്ക് പതിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അപായസന്ദേശം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് വിമാനം വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും സൗദി അറേബ്യയിലെ തബൂക്കിൽ അടിയന്തരമായി ഇറക്കുകയും ചെയ്തു. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 180 പേരും പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവായത്.
ലക്ഷ്യം ബെൻ ഗുരിയൻ വിമാനത്താവളം
ഇസ്രയേലിലെ ബെൻ ഗുരിയൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ വിമാനം ഇടിച്ചിറക്കാനായിരുന്നു അൽ ഹമ്മാമി പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതെന്ന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രയേൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്തിനെ അപായപ്പെടുത്തിയ ശേഷം വിമാനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാനും, ലാൻഡിങ് അനുമതി ലഭിച്ച ശേഷം വിമാനത്താവളത്തിലെ കെട്ടിടത്തിലോ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റ് വിമാനങ്ങളിലോ ഇടിച്ചിറക്കാനുമായിരുന്നു ഇയാളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി. ഹീബ്രു മാധ്യമങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. നിലവിൽ യുഎഇയുടെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഇയാളെ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും അന്വേഷണ പരിധിയിലുണ്ട്.
ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്തിന് ആദരം
ആക്രമണത്തിൽ തൻ്റെ കാഴ്ചശക്തിക്ക് മങ്ങലേറ്റതായി ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വച്ചും യാത്രക്കാരെ രക്ഷിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്തിനെ ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു അഭിനന്ദിച്ചു. ഇസ്രയേലിൻ്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും ലോകത്തിൻ്റെയും ഹീറോ എന്നാണ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ നെതന്യാഹു അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
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2027 മെയ് മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇസ്രയേൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്തിനെയും കുടുംബത്തെയും ഇസ്രയേൽ സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിക്കുകളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി വരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്തിന് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ പിന്തുണയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
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