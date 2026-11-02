അമേരിക്കയിൽ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപം വിമാനം തകർന്നു; ഒൻപത് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
ടെക്സാസിലെ ഓസ്റ്റിൻ-ബെർഗ്സ്ട്രോം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ബഹാമാസിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന വിമാനമാണ് തകർന്നത്
Published : November 2, 2026 at 6:17 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിലെ ഫ്ലോറിഡയിൽ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപം സ്വകാര്യ ജെറ്റ് വിമാനം തകർന്നു വീണ് ഒൻപത് പേർ മരിച്ചു. ടെക്സാസിൽ നിന്ന് ബഹാമാസിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ലിയർജെറ്റ് 60 വിമാനമാണ് പാം ബീച്ച് കൗണ്ടിയിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ പേരും മരിച്ചതായി ഫെഡറൽ അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12.50ഓടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തമുണ്ടായത്. ടെക്സാസിലെ ഓസ്റ്റിൻ-ബെർഗ്സ്ട്രോം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ബഹാമാസിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന വിമാനമാണ് തകർന്നത്. പാം ബീച്ച് കൗണ്ടിയിലെ മിലിട്ടറി ട്രയലിനും 10-ാം അവന്യൂ നോർത്തിനും സമീപമുള്ള തിരക്കേറിയ റോഡിലേക്കാണ് വിമാനം കൂപ്പുകുത്തിയത്. ആകാശത്തുനിന്ന് വലിയ തീഗോളമായി വിമാനം താഴേക്ക് പതിക്കുന്നതിൻ്റെ നടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.
കാറുകളിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നവരാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയത്. വീടുകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് പതിക്കാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള റോഡരികിലേക്കാണ് വിമാനം വീണത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ റോഡരികിൽ വലിയ ഗർത്തം രൂപപ്പെടുകയും വാഹനങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ചിതറിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്തു. അപകടത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്തെ വൈദ്യുതി ബന്ധം രണ്ട് മണിക്കൂറോളം പൂർണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു. കനത്ത പുകപടലങ്ങൾ പ്രദേശമാകെ മൂടിയ നിലയിലായിരുന്നു.
വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായത് തലനാരിഴയ്ക്ക്
വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒൻപത് പേരും മരിച്ചെങ്കിലും താഴെയുണ്ടായിരുന്ന ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ഇതൊരു വലിയ ദുരന്തമാണെന്നും മിസൈൽ പതിക്കുന്നതിന് സമാനമായാണ് വിമാനം താഴേക്ക് വന്നതെന്നും ദൃക്സാക്ഷികൾ വ്യക്തമാക്കി. ഫ്ലോറിഡ ഗവർണർ റോൺ ഡിസാന്റിസും സമാനമായ പ്രതികരണമാണ് നടത്തിയത്.
അപകടത്തെ തുടർന്ന് സമീപത്തെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. പാം ബീച്ച് കൗണ്ടി ഷെരീഫ് ഓഫിസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രദേശത്തെ റോഡുകൾ ഇരുവശത്തേക്കും അടച്ചിടുകയും ഗതാഗതം വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു. അഗ്നിരക്ഷാ സേനയും പൊലീസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൻ സന്നാഹം സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. ജനങ്ങൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അധികൃതർ കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
അപകട കാരണം അവ്യക്തം
അപകടത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും നാഷണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സേഫ്റ്റി ബോർഡും സംയുക്തമായാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. വിമാനത്തിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി അന്വേഷണ സംഘം അപകടസ്ഥലത്ത് പരിശോധന തുടരുകയാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണോ അതോ സാങ്കേതിക തകരാറാണോ അപകടത്തിന് വഴിവെച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. 35000 അടി ഉയരത്തിൽ പറക്കുമ്പോൾ മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് 2000 അടി കൂടി ഉയരത്തിലേക്ക് പറക്കാൻ പൈലറ്റ് അനുമതി തേടിയിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ഇതൊരു സ്വകാര്യ വിമാനമാണെന്നും എൻ 722 ബിഡി എന്നാണ് വിമാനത്തിൻ്റെ നമ്പറെന്നും ഓസ്റ്റിൻ-ബെർഗ്സ്ട്രോം വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ വക്താവ് ജിം റെയ്നോൾഡ്സ് പ്രതികരിച്ചു. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കൻ ഗതാഗത സെക്രട്ടറി ഷോൺ ഡഫി അറിയിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ടും വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവായതിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ.
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