യുഎസ് ഷട്ട്ഡൗൺ: ആയിരത്തിലധികം വിമാന സർവീസുകള് വെട്ടിക്കുറച്ചു, കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്
ഷട്ട്ഡൗൺ കൂടുതൽ കാലം തുടരുകയും ശമ്പളം ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ വിമാനങ്ങളുടെ റദ്ദാക്കൽ 10 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 15% അല്ലെങ്കിൽ 20% ആയി ഉയരുമെന്ന് ഗതാഗത സെക്രട്ടറി ഷോൺ ഡഫി ഫോക്സ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.
Published : November 8, 2025 at 1:23 PM IST
വാഷിങ്ടണ്: യുഎസ് ഷട്ട്ഡൗൺ മൂലം ആയിരത്തിലധികം വിമാനങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറച്ചു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ സർവീസുകൾ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഉത്തരവിനെ തുടർന്നാണ് 1000 ത്തോളം സർവീസുകള് വെട്ടിക്കുറച്ചത്. ഷട്ട്ഡൗൺ നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഏകദേശം ഒരു മാസമായി ശമ്പളം ലഭിക്കാത്ത എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർമാർക്ക് സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദം നേരിടേണ്ടി വരുകയും കൂടുതൽ പേർ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറേണ്ടി വരികയും ചെയ്തിരുന്നു.
രാജ്യത്തെ മൊത്തം വിമാന സർവീസുകളുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് നിലവിൽ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അറ്റ്ലാൻ്റ, ഡാളസ്, ഡെൻവർ, ഷാർലറ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള 40 ഓളം വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ അവസാന നിമിഷം വിമാനം റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് യാത്രക്കാർ ദുരിതത്തിലായി. ഷട്ട്ഡൗൺ കൂടുതൽ കാലം തുടരുകയും ശമ്പളം ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ വിമാനങ്ങളുടെ റദ്ദാക്കൽ 10 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 15% മുതൽ 20% വരെ ഉയരുമെന്ന് ഗതാഗത സെക്രട്ടറി ഷോൺ ഡഫി ഫോക്സ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.
ഹ്യൂസ്റ്റണിലെ ജോർജ്ജ് ബുഷ് ഇൻ്റർകോണ്ടിനെൻ്റൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ എത്തിയവർക്ക് തടസങ്ങള് നേരിടേണ്ടി വന്നു. ഫ്ലൈറ്റ്അവെയർ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് പുറത്തിറക്കിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി ഏകദേശം 1,000 ത്തിലധികം വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
വ്യാഴാഴ്ച റദ്ദാക്കിയതിൻ്റെ അഞ്ചിരട്ടിയോളം വരും ഇത്. ഡെൽറ്റ എയർ ലൈൻസ് ഇന്നലെ ഏകദേശം 170 സർവീസുകള് വെട്ടിക്കുറച്ചതായി അറിയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച വരെ ഓരോ ദിവസവും 220 സർവീസുകള് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനാണ് പദ്ധതിയിടുന്നത്.
സൗത്ത് വെസ്റ്റ് എയർലൈൻസ് ഇന്നലെ ഏകദേശം 120 വിമാന സർവീസുകള് വെട്ടിക്കുറച്ചു. റീഗൺ നാഷണൽ വിമാനത്താവളത്തിലെ സർവീസുകളെയാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത്. 18% ത്തോളം. 81 വിമാനങ്ങളാണ് ഇന്നലെ റദ്ദാക്കിയത്.
യുണൈറ്റഡ്, അമേരിക്കൻ എയർലൈനുകൾ മിക്ക യാത്രക്കാർക്കും അതിവേഗം റീബുക്കിങ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി. യുഎസ് വ്യോമ ചരക്കുകൾ പകുതിയോളവും പാസഞ്ചർ വിമാനങ്ങളിലൂടെയാണ് കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നത്. ഈ തടസം സാധനങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് സിറാക്കൂസ് സർവകലാശാലയിലെ സപ്ലൈ ചെയിൻ പ്രാക്ടീസ് പ്രൊഫസർ പാട്രിക് പെൻഫീൽഡ് പറഞ്ഞു.
“വിമാന യാത്ര അമേരിക്കൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യത്തിൻ്റെ നട്ടെല്ലാണ്", എലിവേറ്റ് ഏവിയേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് കൺസൾട്ടൻസി സിഇഒ ഗ്രെഗ് റൈഫ് പറഞ്ഞു.“കാർഗോ വിമാനങ്ങളിലാണ് ആളുകൾ ബസിനസ് മീറ്റിങ്ങുകൾക്കായി എത്തുന്നത്, ഷട്ട്ഡൗണ് കാരണം വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാതായി" എന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
