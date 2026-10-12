ആക്രമണം തുടർന്ന് ഹൂതികൾ; റിയാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള അറുപത് ശതമാനം സര്വീസുകളും റദ്ദാക്കിയേക്കും
റിയാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരുന്ന 60% വിമാനങ്ങളും റദ്ദാക്കിയേക്കാമെന്ന് വ്യോമയാന വിശകലന സ്ഥാപനമായ സിറിയം. ഇന്നലെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത 99.7% വിമാന സർവീസുകളും റദ്ദാക്കി.
By PTI
Published : October 12, 2026 at 2:47 PM IST
റിയാദ്: യെമനിൽ ഹൂതികൾ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഡസനിലധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന്, സൗദി അറേബ്യയിലെ റിയാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരുന്ന 60% വിമാനങ്ങളും റദ്ദാക്കപ്പെടുമെന്ന് വ്യോമയാന വിശകലന സ്ഥാപനമായ സിറിയത്തിൽ (Cirium) നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സിറിയം പറയുന്നതനുസരിച്ച്, റിയാദിലെ കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ഇന്നലെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത 99.7% വിമാന സർവീസുകളും റദ്ദാക്കി.
തലസ്ഥാനത്തിന് അകലെ, തന്ത്രപ്രധാനമായ തായ്സ് നഗരത്തിനായി ഹൂതികളും യെമൻ സർക്കാർ സൈന്യവും പോരാടുകയാണ്. റിയാദ് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ മരിച്ചതായും ഒമാനിൽ ഒരു കപ്പൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് രണ്ട് ഇന്ത്യൻ നാവികരെ കാണാതായതായും ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു.
റിയാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്: ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ടെർമിനൽ നാലിൽ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ പതിച്ചതായി സൗദി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ 12 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 309 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത ആക്രമണത്തിന് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ആക്രമണം ഉണ്ടായതെന്ന് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. ശനിയാഴ്ച നടന്ന ആക്രമണമാണ് ഇതുവരെയുള്ള പ്രധാന വ്യോമയാന കേന്ദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം ആക്രമണം.
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പ്രധാന സംഭവവികാസങ്ങൾ
- ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം റിയാദിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ ടെർമിനൽ 4 ൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റൈൽ പതിക്കുകയും ഒരുപാട് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
- ശനിയാഴ്ച കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ 12 പേർ മരിക്കുകയും 309 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി സൗദി അറേബ്യയുടെ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.
- ശനിയാഴ്ച വിമാനത്താവളത്തിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഹൂതികൾ ഏറ്റെടുത്തു.
- സർക്കാർ ജെറ്റുകൾ ആയുധ കേന്ദ്രങ്ങൾ, യുദ്ധ കേന്ദ്രങ്ങൾ, സൈനിക വാഹനങ്ങൾ എന്നിവ ആക്രമിച്ച തായിസിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിനായി ഹൂതികളും യെമൻ സർക്കാർ സേനയും തമ്മിൽ പോരാട്ടം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
- തങ്ങളുടെ ചില നിബന്ധനകൾ യുഎസ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മറ്റുള്ളവ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ഇറാൻ പറയുന്നു.
അപലപിച്ച് ലോകരാജ്യങ്ങൾ
കിങ് ഖാലിദ് വിമാനത്താവളത്തിന് നേരയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ അപലപിച്ച് ലോകരാജ്യങ്ങൾ. ഇത്തരം നടപടികൾ പ്രാദേശിക സുരക്ഷക്കും സാധരണക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയും സുരക്ഷക്കും വ്യോമഗതാഗതത്തിനും നേരിട്ടുള്ള ഭീഷണിയാണ്. ആക്രമണങ്ങളെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നു. ആക്രമണങ്ങൾ ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും കുവൈത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സൗഹൃദ രാജ്യമായ സൗദി അറേബ്യയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെ പലസ്തീൻ വിദേശകാര്യ-പ്രവാസി കാര്യ മന്ത്രാലയം ശക്തമായി അപലപിച്ചു.സൗദി അറേബ്യക്ക് പൂർണ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച മന്ത്രാലയം, രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയും പരമാധികാരവും പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാൻ റിയാദ് സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചു.
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