മഞ്ഞണിഞ്ഞ് അക്ഷർധാം, തണുത്തുറഞ്ഞ് ബ്രഹ്മകുണ്ഡ്; മനോഹരം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രം

ശൈത്യകാലമായതോടെ മാർബിൾ കൊണ്ട് പണിക്കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്ര സമുച്ചയവും അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള മുറ്റങ്ങളും മഞ്ഞ് മൂടി.

Akshardham temple in New Jersey Washington (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 16, 2025 at 9:51 AM IST

വാഷിങ്‌ടൺ : മഞ്ഞ് പുതച്ച് ന്യൂജേഴ്‌സിയിലെ റോബിൻസ്‌വില്ലിലെ അക്ഷർധാം ക്ഷേത്രം. ഈ സീസണിലെ ആദ്യത്തെ മഞ്ഞുവീഴ്‌ചയിൽ ബിഎപിഎസ് സ്വാമിനാരായൺ അക്ഷർധാം ക്ഷേത്രവും സമുച്ചയവും ഹിമകണങ്ങളാൽ മൂടിയിരിക്കുന്നു. ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ക്ഷേത്രമാണിത്. കൂടാതെ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് പുറത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.

ശൈത്യകാലമായതോടെ മാർബിൾ കൊണ്ട് പണിക്കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്ര സമുച്ചയവും അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള മുറ്റവും മഞ്ഞ് മൂടിയ കാഴ്‌ചയാണിപ്പോൾ കാണാനാവുക. താഴികക്കുടങ്ങളിലും ഗോപുരങ്ങളിലും കൊത്തിയെടുത്ത കല്ലിലും ശില്‌പങ്ങളിലും മഞ്ഞ് മൂടിയിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിലെ പാതകൾ, പൂന്തോട്ടങ്ങൾ, ജലാശയങ്ങൾ എന്നിവയും മഞ്ഞ് മൂടി തണുത്തുറഞ്ഞ നിലയിലാണ്.

ചെറിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് മുൻപിലൂടെ കടന്നുപോയാലാണ് പ്രധാന ക്ഷേത്രം കാണാൻ കഴിയുക. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സ്വർണ പ്രതിമ അതിൻ്റെ ഭംഗി കൂട്ടുന്നു. അതിശൈത്യത്തെ നേരിടാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതായി തോന്നിപ്പിക്കും വിധമുള്ള പ്രതിമ വിസ്‌മയ കാഴ്‌ച ഒരുക്കുന്നു.

ഉയർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൈകളോടെ നിൽക്കുന്ന പ്രതിമ മഞ്ഞുമൂടിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും പാതകൾക്കും മുൻപിലായാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സഞ്ചാരികളെയും ഭക്തരെയും സ്വീകരിക്കും വിധമാണ് പ്രതിമയുടെ സ്ഥാനം.

ഈ പ്രദേശത്തെ ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കക്കാർക്ക് മതപരവും സാംസ്‌കാരികവുമായ ഒരു പ്രധാന സ്ഥലമാണിത്. റോബിൻസ്‌വില്ലയിലെ ബിഎപിഎസ് സ്വാമിനാരായൺ അക്ഷർധാം 2023 ലാണ് ഭക്തർക്കായി തുറന്നു നല്‍കിയത്. അന്നത്തെ ചടങ്ങിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

അക്ഷർധാം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യകതകൾ

183 ഏക്കറിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിന് 191 അടിയാണ് ഉയരം. റോബിൻസ്‌വില്ലെ സിറ്റിയിലുള്ള ക്ഷേത്രം ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് 99 കിലോമീറ്റർ തെക്ക് ഭാഗത്തായാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 12,500 തൊഴിലാളികള്‍ അഞ്ച് വർഷക്കാലമാണ് അക്ഷർധാം ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ നിർമാണ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത്. കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്ത രാമായണത്തിന്‍റെയും മഹാഭാരതത്തിന്‍റെയും കഥകൾ ക്ഷേത്ര ചുമരുകളിലുണ്ട്.

150 ലധികം സംഗീതോപകരണങ്ങളും നൃത്തരൂപങ്ങളും ക്ഷേത്രത്തിനകത്തെ ചുവരുകളിലും ശിൽപങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ, ബൾഗേറിയ, ഇറ്റലി, ഗ്രീസ്, തുർക്കി എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഏഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കല്ലുകളാണ് ക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച കല്ലുകളിൽ അതിസങ്കീർണമായ കൊത്തുപണികളാണ് കരകൗശലത്തൊഴിലാളികൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.

അക്ഷർധാമിലെ ബ്രഹ്മകുണ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ മുൻവശത്ത് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ജലസംഭരണിയിൽ 400 വ്യത്യസ്‌ത നദികളിൽ നിന്നും തടാകങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വെള്ളം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഗംഗ, യമുന, യുഎസിൽ നിന്നുള്ള മിസിസിപ്പി, ഈസ്റ്റ് റിവർ, മിഷിഗൺ തടാകം എന്നിവയെല്ലാം ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ക്ഷേത്രം ഇപ്പോൾ ന്യൂജേഴ്‌സിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ലാൻഡ്‌മാർക്കായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അമേരിക്കയിൽ നിന്നും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള സന്ദർശകരെ ക്ഷേത്രം ആകർഷിക്കുന്നു.

