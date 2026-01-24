ETV Bharat / international

ബോർഡ് ഓഫ് പീസിൻ്റെ ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്‌ച; പങ്കാളികളായി റഷ്യയും യുക്രെയ്‌നും, കൂടിക്കാഴ്‌ച അബുദബിയിൽ

ജനുവരി 23 ന് അബുദബിയിൽ വച്ചായിരുന്നു ത്രികക്ഷി കൂടിക്കാഴ്‌ച. അമേരിക്ക, റഷ്യ, യുക്രെയ്‌ൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. റഷ്യ- യുക്രെയ്‌ൻ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്‌തു.

അബുദാബി: ലോകത്തെ സംഘർഷങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച സമാധാന സമിതി 'ബോർഡ് ഓഫ് പീസിൻ്റെ' ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്‌ച നടന്നു. വെള്ളിയാഴ്‌ച(ജനുവരി 23)ന് അബുദബിയിൽ വച്ചായിരുന്നു ത്രികക്ഷി കൂടിക്കാഴ്‌ച. അമേരിക്ക, റഷ്യ, യുക്രെയ്‌ൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു.

യുക്രെയ്‌ൻ തലസ്ഥാനമായ കീവിലും പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലും തുടരുന്ന സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ കരട് രൂപരേഖ അമേരിക്ക പ്രാഥമികമായി തയാറാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ പദ്ധതിയെ റഷ്യ എതിർക്കുകയായിരുന്നു.

റഷ്യ- യുക്രെയ്‌ൻ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്‌തതായി യുക്രെയ്‌ൻ പ്രതിനിധി റസ്റ്റം ഉമെറോവ് അറിയിച്ചു. "റഷ്യയുടെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാന്യവും ശാശ്വതവുമായ പരിഹാരം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ചർച്ചയായിരുന്നു അബുദാബിയിൽ നടന്നത്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടക്കും. ജനറൽ സ്റ്റാഫ് മേധാവി ആൻഡ്രി ഹ്‌നാറ്റോവും യുക്രെയ്‌ൻ പ്രതിരോധ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡെപ്യൂട്ടി മേധാവി ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ വാഡിം സ്‌കിബിറ്റ്സ്‌കിയും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും", - റസ്റ്റം ഉമെറോവ് എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

റഷ്യയുടെ പണിമുടക്ക് കാരണം കീവിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ശൈത്യകാലത്ത് ദുരിതപ്പെടുകയാണെന്ന് യുക്രെയ്‌നിയൻ പ്രതിനിധികൾ ആരോപിച്ചു. ജനങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി ലഭിക്കാത്തത് കാരണം തണുപ്പ് കാലത്തെ മറികടക്കാൻ പാടുപെടുകയാണെന്നും പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്‌ച രാത്രി കീവിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിനുമായി അമേരിക്കൻ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധി സംഘം ചർച്ച നടത്തിയത്. പശ്ചിമേഷ്യൻ സ്ഥാനപതി സ്റ്റീവ് വിറ്റ്‌കോഫും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. റഷ്യൻ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളായ കിറിൽ ദിമിട്രിവ്, യൂറി ഉഷാകോവ് എന്നിവരും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ചർച്ച അവസാനിച്ചത്.

യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ റഷ്യയും തയാറാകണമെന്ന് സെലൻസ്‌കി

യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ റഷ്യ തയാറാകണമെന്ന് യുക്രെയ്‌നിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമർ സെലൻസ്‌കി. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനും ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും പൂർണ സുരക്ഷ ലഭ്യമാകണം. യുക്രെയ്‌നിന് മാത്രമല്ല, റഷ്യയിലും സമാനമായ ആഗ്രഹം ഉയർന്നുവരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും സെലൻസ്‌കി എക്‌സിൽ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം യുക്രെയ്‌നിലെ സപോരിഷിയ മേഖലയിലെ കോമിഷുവഖയിൽ റഷ്യൻ ബോംബ് ആക്രമണം നടന്നു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണൾഡ് ട്രംപുമായി ദാവോസിൽ സമാധാന ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആക്രമണം. സമാധാന ചർച്ചകൾക്കുശേഷം, യുക്രെയ്‌നിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയെന്നും സംഘർഷാനന്തരം രാജ്യം സാമ്പത്തിക പുരോഗതി കൈവരിക്കുമെന്നും സാമ്പത്തിക വീണ്ടെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച കരാർ തയാറാണെന്നും വോളോഡിമർ സെലൻസ്‌കി പറഞ്ഞിരുന്നു.

