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ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ; പ്രഥമ ഇന്ത്യ-ഇസ്രയേൽ ഹാക്കത്തോണിന് വൻ സ്വീകാര്യത

ഇസ്രയേലിലെ ഇന്ത്യൻ ജൂത സമൂഹത്തിലെ അംഗമായ ഒറി കാഡ്‌വിലാണ് ഹാക്കത്തോൺ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ടുവച്ചത്

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JP Singh felicitated the winners (X@indemtel)
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By PTI

Published : August 14, 2026 at 10:45 AM IST

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ജറുസലേം: ആരോഗ്യ പരിപാലനവും പുനരധിവാസവും ലക്ഷ്യമാക്കി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രഥമ ഇന്ത്യ-ഇസ്രയേൽ ഹാക്കത്തോണിന് വൻ സ്വീകാര്യത. 'റീസ്റ്റോറേറ്റീവ് ഹെൽത്ത് കെയർ' എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള യുവ പ്രതിഭകൾ പങ്കെടുത്തു. വിജയികളെ ഇസ്രയേലിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ജെ.പി സിങ് അനുമോദിച്ചു.

വൈദ്യുതി ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വീൽചെയർ അധിഷ്ഠിത അവയവ ചലന സംവിധാനമാണ് ഇസ്രയേലിൽ നിന്നുള്ള മികച്ച കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളിൽ ഒന്ന്. വീൽചെയറിൻ്റെ മുൻചക്രത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക കറക്കം ഉപയോഗിച്ച് കാലുകളുടെ ചലനം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ സംവിധാനം. പുനരധിവാസ മേഖലയിൽ ലളിതവും എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യവുമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. പരിക്കേറ്റ രോഗികളുടെ അവയവങ്ങളുടെ ചലനം വിലയിരുത്തുന്നതിനായി തത്സമയ വീഡിയോ പ്രോസസിങ്ങും ഓട്ടോമേറ്റഡ് മൂവ്മെൻ്റ് അനാലിസിസും ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മികച്ച കണ്ടുപിടിത്തം. ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളുടെ ചലനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് രോഗികളുടെ പുനരധിവാസ പുരോഗതി കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാനും ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ നിർദേശിക്കാനും ഈ സംവിധാനത്തിന് കഴിയും.

ഇന്ത്യൻ ജൂത സമൂഹത്തിൻ്റെ മുൻകൈ
ഇസ്രയേലിലെ ഇന്ത്യൻ ജൂത സമൂഹത്തിലെ അംഗമായ ഒറി കാഡ്‌വിലാണ് ഹാക്കത്തോൺ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ടുവച്ചത്. മറ്റ് അംഗങ്ങളും പരിപാടിയുടെ സംഘാടനത്തിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ജനകീയബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താനും യുവ വിദ്യാർഥികളുടെ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാനും ഈ സംരംഭം വേദിയൊരുക്കിയതായി ഇന്ത്യൻ എംബസി വ്യക്തമാക്കി. പുനരധിവാസത്തിനും ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രായോഗികമായ പരിഹാരങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് 'റീസ്റ്റോറേറ്റീവ് ഹെൽത്ത് കെയർ' എന്ന പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

പങ്കെടുത്തത് ആയിരത്തിലധികം പേർ
ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ആശുപത്രികൾ, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, സർവകലാശാലകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് ഹാക്കത്തോണിനായുള്ള വിഷയങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത്. ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് നാലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 10 വിഷയങ്ങളുമാണ് പരിഗണിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ താപ്പർ സർവകലാശാലയായിരുന്നു നോഡൽ പങ്കാളി. 14 വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി ഇരു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമായി 1300 വിദ്യാർഥികളും വ്യക്തികളും പങ്കെടുത്തു. ഇന്ത്യ-ഇസ്രയേൽ സമ്മിശ്ര ടീമുകളുടെ രൂപീകരണത്തിനും ഈ സംരംഭം വഴിയൊരുക്കി.

വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ഹാക്കത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ആദ്യ റൗണ്ടിൽ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ആരോഗ്യ പരിപാലന സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പങ്കാളികളെ ബോധവത്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് വിദഗ്ധരുടെ മാർഗനിർദേശത്തോടെ ടീമുകൾ തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചു. അവസാന റൗണ്ടിൽ ടീമുകൾ തങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ മൂല്യനിർണയത്തിനായി അവതരിപ്പിച്ചു. ഹാക്കത്തോണിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആശയങ്ങൾ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുറത്തിറക്കാനും കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കാനും വലിയ സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

ആരോഗ്യമേഖലയിലെ വെല്ലുവിളികൾക്ക് പ്രായോഗിക പരിഹാരം കാണാൻ വിദ്യാർഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് പരിപാടി തെളിയിച്ചു. ഇന്ത്യ-ഇസ്രയേൽ സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും യുവജനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെയും ആഘോഷമായി പ്രഥമ ഹാക്കത്തോൺ മാറിയെന്ന് ഇന്ത്യൻ എംബസി വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. സമൂഹത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിനായി ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും യുവജനങ്ങൾക്കും കൂട്ടായ്മകൾക്കും എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം എന്നതിൻ്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണിത്. ഇത്തരം സംരംഭങ്ങളെ തുടർന്നും പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും ഹാക്കത്തോണിൻ്റെ അടുത്ത പതിപ്പിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും എംബസി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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YOUNG INNOVATORS
RESTORATIVE HEALTHCARE
REHABILITATION TECHNOLOGIES
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