യമൻ തീരത്ത് എൽപിജി ടാങ്കറിൽ തീപിടിത്തവും സ്ഫോടനവും; 23 ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി
യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നേവൽ ഫോഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ആസ്പൈഡ്സ് അടിയന്തര തെരച്ചിൽ-രക്ഷാപ്രവർത്തനം (SAR) ആരംഭിച്ചു. കൃത്യമായ കാരണം ഇപ്പോഴും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
സന: യമനിലെ ഏദൻ തീരത്ത്, എൽപിജി ടാങ്കറിൽ തീപിടിത്തം. കാമറൂണിൻ്റെ എൽപിജി ടാങ്കറിനാണ് തീപിടിച്ചത്. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ 23 ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ബ്രിട്ടീഷ് സുരക്ഷാ സ്ഥാപനമായ ആംബ്രേയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഒമാനിലെ സൊഹാർ തുറമുഖത്ത് നിന്ന് ജിബൂട്ടിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് എംവി ഫാൽക്കണിൽ തീപിടിക്കുകയും സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തത്.
ജിബൂട്ടിയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ ഏദനിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 113 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ദൂരത്ത് തെക്കുകിഴക്കായി കപ്പൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. കപ്പലിൻ്റെ ഏകദേശം 15 ശതമാനം തീപിടിച്ചിരുന്നു. സ്ഫോടനത്തെത്തുടർന്ന് കപ്പൽ ഒഴുകിപ്പോയി.
സംഭവത്തെത്തുടർന്ന്, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നേവൽ ഫോഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ആസ്പൈഡ്സ് അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവർത്തനം (SAR) ആരംഭിച്ചു. അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് സ്ഫോടനം നടന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൃത്യമായ കാരണം ഇപ്പോഴും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ടാങ്കറിൽ ദ്രവീകൃത പെട്രോളിയം വാതകം പൂർണ്ണമായും നിറച്ചിരുന്നതിനാൽ, സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരുന്നു. സമീപത്തുള്ള കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായ അകലം പാലിക്കാൻ ആസ്പിഡെസ് നിർദേശിച്ചു."കപ്പലിലെ തീ വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്," ആസ്പിഡെസ് പറഞ്ഞു. ചെങ്കടലിലൂടെയും ഏദൻ ഉൾക്കടലിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കുന്ന സിവിലിയൻ കപ്പലുകളെയും ജീവനക്കാരെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ വിഭാഗമാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നാവിക സേനയുടെ ആസ്പിഡെസ്.
തകർന്ന ടാങ്കറിൻ്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ചുമതല ഇപ്പോൾ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ നാവിക സേനയായ ആസ്പിഡെസ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ചെങ്കടൽ ഇടനാഴിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന വാണിജ്യ കപ്പലുകളെ യെമനിലെ ഹൂത്തി വിമതർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് തുടരുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ തുടരുന്ന യുദ്ധത്തിനിടയിൽ പലസ്തീനികളോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഹൂത്തികള് വാണിജ്യ കപ്പലുകള് ആക്രമിക്കാറുണ്ട്.
കപ്പൽ അപകടവും ഹൈഡ്രോഗ്രഫിയും
അതേസമയം, എംഎഎസി എൽസ ചരക്കുകപ്പൽ മുങ്ങിയതും വാൻഹായ് 503 ചരക്കുകപ്പലിന് തീപിടിച്ചതും കേരളതീരത്തെ ഞെട്ടിച്ച കപ്പൽ അപകടങ്ങളാണ്. ദിവസങ്ങളുടെ മാത്രം വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഈ രണ്ട് കപ്പലപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചത്. ഇത് കടലിലെ മത്സ്യസമ്പത്തിനും പരിസ്ഥിതിക്കും വലിയ ആഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു.
വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം സജീവമായതോടെ അപകട സാധ്യതയും വർധിച്ചുവെന്നാണ് കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ സമുദ്ര സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതും നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്. നാവിഗേഷൻ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും വിവിധ സമുദ്ര പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും ഹൈഡ്രോഗ്രഫി സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാം.
