ആഗോള കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടി വേദിയില് തീപിടിത്തം; ഉണ്ടായിരുന്നത് അമ്പതിനായിരത്തിലധികം പ്രതിനിധികള്, മണിക്കൂറുകള്ക്ക് ശേഷം തീയണച്ചു
ബ്രസീലിൽ COP30 ഉച്ചകോടി വേദിയിൽ തീപിടിത്തം. കാരണം വ്യക്തമല്ല. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അമ്പതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
Published : November 21, 2025 at 7:44 AM IST
ബ്രസീൽ : ആഗോള കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടി (COP30 ഉച്ചകോടി)ക്കായി ഒരുക്കിയ വേദിയില് തീപിടിത്തം. അമ്പതിനായിരത്തിലധികം നയതന്ത്രജ്ഞരേയും പത്രപ്രവർത്തകരേയും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളേയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വലിയ പരിപാടിയായിരുന്നു ഇവിടെ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നത്. ആളപായമോ പരിക്കുകളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
ബെലെമിൽ ആണ് ആഗോള കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിയുടെ വേദി. വേദിയുടെ ഒരു ഭാഗത്താണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. പ്രാദേശിക സമയം ഇന്നലെ (നവംബർ 20) ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിയോടെയാണ് സംഭവം. തീപിടിത്തത്തിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ല.
തീപടർന്നതിന് പിന്നാലെ കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററിൽ ആകെ പുക ഉയരാൻ തുടങ്ങി. തുടർന്ന് ഓരോ പ്രതിനിധികളെയും സുരക്ഷിതരായി വേദിയില് നിന്ന് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത് എന്ന് സമ്മിറ്റ് പ്രസിഡൻസിയിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെ ആളുകൾ കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തിത്തുടങ്ങി. എന്നാൽ ആളുകളെ ഇപ്പോഴും ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് തുടരുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരെ തിരികെ അയക്കുകയായിരുന്നു. വൈകുന്നേരം 4.20 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തീ പൂർണമായും അണച്ചു. നാശനഷ്ടങ്ങള് ഉണ്ടായതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയെ അപകടകരമാം വിധം ചൂടാക്കുന്ന ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളൽ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ ഇവിടെ എത്തിയത്. ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് പ്രതിനിധികൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സമാനമായൊരു സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മറ്റൊരു ഉച്ചകോടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കവെ, ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് വേദിയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകി എത്തി. മഴയില് പ്രതിനിധികള് നനഞ്ഞതും വിമർശനങ്ങള്ക്ക് കാരണമായി.
Also Read: കലിയടങ്ങാതെ ഇസ്രയേൽ; ഗാസയിൽ വീണ്ടും കനത്ത വ്യോമാക്രമണം, 27 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം