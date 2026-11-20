ഇസ്രയേൽ കുടിയേറ്റത്തിനെതിരെ ഉപരോധം; ബ്രിട്ടനും ഓസ്ട്രേലിയക്കും പിന്തുണയുമായി അറബ് രാജ്യങ്ങൾ
അധിനിവേശ പലസ്തീൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കുടിയേറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ അതിന് സഹായം നല്കുകയോ ചെയ്യുന്നവര്ക്കെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില് കര്ശന നടപടികള് വേണമെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
By ANI
Published : November 20, 2026 at 8:01 AM IST
അമ്മാൻ (ജോര്ദാന്): അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ഇസ്രയേൽ കുടിയേറ്റ നീക്കങ്ങള്ക്കെതിരെ ബ്രിട്ടനും ഓസ്ട്രേലിയയും സ്വീകരിച്ച ഉപരോധ നടപടികള്ക്ക് പിന്തുണയുമായി 15 അറബ്, ഇസ്ലാമിക് രാജ്യങ്ങള്. ഇസ്രയേലിൻ്റെ കുടിയേറ്റ വ്യാപന നയങ്ങള്ക്ക് പിന്നില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികള്ക്കും സംഘടനകള്ക്കുമെതിരെ കൂടുതല് രാജ്യങ്ങള് നടപടിയെടുക്കണമെന്നും സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലൂടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാര് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ജോർദാൻ, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്, ഇന്തോനേഷ്യ, പാകിസ്ഥാൻ, തുർക്കി, അൾജീരിയ, സൗദി അറേബ്യ, സൊമാലിയ, ഒമാൻ, പലസ്തീൻ, ഖത്തർ, കുവൈറ്റ്, ലിബിയ, മാലിദ്വീപ്, ഈജിപ്ത്, നൈജർ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാരാണ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. അധിനിവേശ പലസ്തീൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കുടിയേറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ അതിന് സഹായം നല്കുകയോ ചെയ്യുന്നവര്ക്കെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില് കര്ശന നടപടികള് വേണമെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഗാസയിലേക്ക് മാനുഷിക സഹായ എത്തിക്കുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംഘടനയ്ക്കെതിരെ ബ്രിട്ടൻ സ്വീകരിച്ച ഉപരോധ നടപടിയേയും മന്ത്രിമാര് അനുകൂലിച്ചു. കിഴക്കന് ജറുസലേമിന് സമീപമുളള 'E1' കുടിയേറ്റ പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഭൂമി കൈയേറ്റം നീക്കങ്ങള് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും പ്രസ്താവനയിലുണ്ട്.
ഇത്തരം നടപടികള് അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും 2016ലെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭാ സുരക്ഷ കൗണ്സില് പ്രമേയം 2334, 2024 ജൂലൈ 19ന് അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉപദേശ അഭിപ്രായം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഉപരോധ നടപടികള്ക്ക് നിയമപരമായ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും രാജ്യങ്ങള് വിലയിരുത്തി.
ഇസ്രയേലിൻ്റെ അധിനിവേശങ്ങളിലൂടെ രൂപപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങള്ക്ക് നിയമസാധുത നല്കാനോ അവ നിലനിര്ത്താന് സഹായിക്കാനോ ഒരു രാജ്യവും തയ്യാറാകരുതെന്നും മന്ത്രിമാര് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കുടിയേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികള് പിന്വലിക്കുന്നതിനൊപ്പം അധിനിവേശ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും ജനസംഖ്യാപരവുമായ ഘടനയില് മാറ്റം വരുത്താനുളള നീക്കങ്ങളില് നിന്ന് ഇസ്രയേല് പിന്മാറണമെന്നും പ്രസ്താവനയില് പറയുന്നു.
അതേസമയം ഗാസയില് ഇസ്രയേല് സൈനിക നടപടികള് ശക്തമാക്കുന്നതിലും മന്ത്രിമാര് കടുത്ത പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. ഗാസയിലെ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നോട്ടുവെച്ച സമഗ്ര പദ്ധതി പൂർണ്ണമായും ഉടനടി നടപ്പിലാക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗാസയിലെ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനും പ്രദേശത്തിൻ്റെ പുനര്നിര്മാണം സാധ്യമാക്കുന്നതിനും സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പദ്ധതി നിര്ണായകമാണെന്നാണ് രാജ്യങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തല്.
ഗാസ അധിനിവേശ പലസ്തീനിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന നിലപാടും മന്ത്രിമാര് ആവര്ത്തിച്ചു. സംഘര്ഷത്തിന് സൈനിക പരിഹാരമല്ല, രാഷ്ട്രീയമായ ഒത്തുതീര്പ്പാണ് ആവശ്യമെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പലസ്തീന് ജനതയ്ക്ക് നീതിയുക്തവും ദീര്ഘകാലം നിലനില്ക്കുന്നതുമായ സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാന് ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരം നടപ്പാക്കുക മാത്രമാണ് ഫലപ്രദമായ മാര്ഗമെന്നും പ്രസ്താവനയില് വ്യക്തമാക്കി.
1967 ജൂൺ നാലിലെ അതിർത്തികള് അടിസ്ഥാനമാക്കി, കിഴക്കൻ ജറുസലേം തലസ്ഥാനമായിക്കൊണ്ടുള്ള, സ്വതന്ത്രവും പരമാധികാരമുള്ളതും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്നതും നിലനിൽക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതുമായ ഒരു പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് രാജ്യങ്ങളുടെ ആവശ്യം.
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