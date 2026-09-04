ഇന്ത്യൻ വംശജൻ എഫ് ബി ഐയുടെ മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് പട്ടികയിൽ, കോടികളുടെ തലവില!
ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളറിൻ്റെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ മഞ്ജീത് സിംഗ് ബേദിയെ എഫ് ബി ഐയുടെ സാമ്പത്തിക കുറ്റവാളികളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി.
By PTI
Published : September 4, 2026 at 8:50 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പദ്ധതിയിൽ വൻ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ഇന്ത്യൻ വംശജനെ ഫെഡറൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (എഫ്.ബി.ഐ) പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. വാഷിങ്ടൺ സംസ്ഥാനത്തെ ടാക്കോമയിൽ പലചരക്ക് കട നടത്തിയിരുന്ന മഞ്ജിത് സിങ് ബേദിക്കെതിരെയാണ് എഫ്.ബി.ഐ ലുക്കൗട്ട് നോട്ടിസും അറസ്റ്റ് വാറൻ്റും പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഇയാളെക്കുറിച്ച് വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് ഒന്നര ലക്ഷം ഡോളർ പാരിതോഷികവും അന്വേഷണ ഏജൻസി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അമേരിക്കയിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്കും കുറഞ്ഞ വരുമാനക്കാർക്കും ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്ന സപ്ലിമെൻ്റൽ ന്യൂട്രീഷൻ അസിസ്റ്റൻസ് പ്രോഗ്രാം (സ്നാപ് - SNAP) വഴിയാണ് മഞ്ജിത് സിങ് വൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. ടാക്കോമയിൽ 'ഏഷ്യൻ ഗ്രോസറി സ്റ്റോർ' എന്ന പേരിൽ ഒരു ചെറിയ പലചരക്ക് കട ഇയാൾ നടത്തിയിരുന്നു. സ്നാപ് പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ബെനഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ (ഇ.ബി.ടി) കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് പകരം ഇയാൾ പണം നൽകുകയായിരുന്നു. കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് സർക്കാരിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ തുകയും ഈടാക്കിയ ശേഷം, അതിൻ്റെ പകുതി തുക മാത്രം കാർഡുടമകൾക്ക് നൽകുകയും ബാക്കി തുക സ്വന്തം പോക്കറ്റിലാക്കുകയുമായിരുന്നു ഇയാളുടെ രീതി.
2024 മാർച്ചിനും 2025 ജൂണിനും ഇടയിലുള്ള കാലയളവിൽ മാത്രം കുറഞ്ഞത് ആറ് ലക്ഷം യു.എസ് ഡോളറിൻ്റെ തട്ടിപ്പാണ് ഇയാൾ അമേരിക്കൻ സർക്കാരിനെതിരെ നടത്തിയത്. അമേരിക്കൻ പൗരത്വം നേടിയ വ്യക്തിയാണ് മഞ്ജിത് സിങ് ബേദി. വയർ ഫ്രോഡ്, സ്നാപ് ആനുകൂല്യ തട്ടിപ്പ് എന്നീ ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾ അമേരിക്കൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെയും പാവപ്പെട്ടവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളെയും സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് എഫ്.ബി.ഐ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
കേസിൽ പ്രതിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കോടതിയിൽ ഹാജരാകാൻ മഞ്ജിത് സിങ്ങിന് നേരത്തെ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. പാസ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാനും വാഷിങ്ടൺ സംസ്ഥാനം വിട്ടുപോകരുതെന്നും കർശന നിർദേശമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വ്യവസ്ഥകൾ കാറ്റിൽപ്പറത്തിയ പ്രതി, സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ അതിർത്തി കടന്ന് കാനഡയിലെത്തുകയും അവിടെനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടക്കുകയുമായിരുന്നു എന്ന് എഫ്.ബി.ഐ വ്യക്തമാക്കി.
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നിരീക്ഷണ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചതിന് മെയ് 21ന് യു.എസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോടതി ഇയാൾക്കെതിരെ ഫെഡറൽ അറസ്റ്റ് വാറൻ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് എഫ്.ബി.ഐയുടെ മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് തട്ടിപ്പുകാരുടെ പട്ടികയിൽ ഇയാളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. മഞ്ജിത് സിങ്ങിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് തെളിയിക്കാനോ സഹായിക്കുന്ന കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നവർക്കാണ് 150,000 ഡോളർ പാരിതോഷികം ലഭിക്കുക. ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്ന പ്രതിയെ കണ്ടെത്താൻ അന്താരാഷ്ട്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ സഹായവും അമേരിക്ക തേടിയേക്കും.
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