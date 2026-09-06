യുഎസ് സർക്കാരിനെ വെട്ടിച്ച് കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ്; എഫ്ബിഐ തിരയുന്ന കുപ്രസിദ്ധ തട്ടിപ്പുകാരൻ ഇന്ത്യയിൽ പിടിയിൽ
കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്ന കുപ്രസിദ്ധ തട്ടിപ്പുകാരൻ മൻജീത് സിംഗ് ബേദി ഇന്ത്യയിൽ അറസ്റ്റിലായി.
Published : September 6, 2026 at 4:11 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ സർക്കാരിൻ്റെ ക്ഷേമപദ്ധതികളിൽ കോടികളുടെ ക്രമക്കേട് നടത്തി അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കടന്നുകളഞ്ഞ കുപ്രസിദ്ധ തട്ടിപ്പുകാരൻ മൻജീത് സിംഗ് ബേദി ഇന്ത്യയിൽ അറസ്റ്റിലായതായി എഫ്ബിഐ (FBI) ഡയറക്ടർ കാഷ് പട്ടേൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. യു എസ് സർക്കാരിൽ നിന്ന് 6 ലക്ഷം ഡോളറിലധികം (ഏകദേശം 5 കോടിയിലധികം രൂപ) തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ പ്രതിയായ ബേദിയെക്കുറിച്ച് വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് എഫ്ബിഐ 1.5 ലക്ഷം ഡോളർ (ഒന്നര ലക്ഷം ഡോളർ) പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റിലായ ബേദിയെ നിയമനടപടികൾക്കായി അമേരിക്കയിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജ്ജിതമായി നടക്കുകയാണെന്ന് കാഷ് പട്ടേൽ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
CAPTURED: Another FBI Most Wanted Fraudster.— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 5, 2026
This is the 5th Most Wanted Fraudster captured since the creation of the new list three months ago – and yet another high value target captured overseas. Subjects captured so far have been responsible for a combined over $2 billion… pic.twitter.com/eitoNdmX7L
തട്ടിപ്പിൻ്റെ രീതിയും കടന്നുകളയലും
അമേരിക്കയിലെ വാഷിങ്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ടാക്കോമയിൽ ചെറിയൊരു പലചരക്ക് കട നടത്തിയിരുന്ന ആളാണ് മൻജീത് സിംഗ് ബേദി. അമേരിക്കൻ സർക്കാരിൻ്റെ പാവപ്പെട്ടവർക്കുള്ള ഭക്ഷ്യസഹായ പദ്ധതിയായ 'സപ്ലിമെൻ്റൽ ന്യൂട്രീഷ്യൻ അസിസ്റ്റൻസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ' മറവിലായിരുന്നു ഇയാളുടെ തട്ടിപ്പ്. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വാങ്ങാനെത്തുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് പകരം അവരുടെ ഗവൺമെൻ്റ് ബെനിഫിറ്റ് കാർഡുകൾ (EBT കാർഡുകൾ) സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് പണം കൈമാറുകയായിരുന്നു ഇയാൾ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ നൽകുന്ന തുകയുടെ പകുതി വിഹിതം സ്വന്തം പോക്കറ്റിലാക്കിയാണ് ഇയാൾ കോടികൾ തട്ടിയെടുത്തത്. 2024 മാർച്ചിനും 2025 ജൂണിനും ഇടയിൽ കുറഞ്ഞത് 6 ലക്ഷം ഡോളറെങ്കിലും ഇയാൾ തട്ടിയെടുത്തതായാണ് എഫ്ബിഐയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ.
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കോടതി ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക്
വൈർ ഫ്രോഡ് (Wire Fraud), സ്നാപ് ആനുകൂല്യ തട്ടിപ്പ് എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി കോടതിയിൽ വിചാരണ നേരിട്ട ബേദിയോട് പാസ്പോർട്ട് കണ്ടുകെട്ടാനും വാഷിങ്ടൺ വിട്ടുപോകരുതെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ കാറ്റിൽപ്പറത്തി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കാനഡ അതിർത്തി കടന്ന ഇയാൾ അവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മെയ് 21 ന് യുഎസ് ഫെഡറൽ കോടതി ഇയാൾക്കെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറൻ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. എഫ് ബി ഐയുടെ പുതിയ 'മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ഫ്രോഡ്സ്റ്റർ' പട്ടിക മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് പുറത്തിറക്കിയ ശേഷം അറസ്റ്റിലാകുന്ന അഞ്ചാമത്തെ പ്രധാന പ്രതിയാണ് ബേദിയെന്ന് കാഷ് പട്ടേൽ വ്യക്തമാക്കി. പിടിയിലായ പ്രതികൾ ആകെ രണ്ടിലധികം ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തിയവരും അയ്യായിരത്തിലധികം ദിവസങ്ങളായി ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നവരുമാണെന്നും എഫ്ബിഐ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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