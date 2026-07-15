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കൊലപാതകവും മയക്കുമരുന്ന് കടത്തും; ഇന്ത്യൻ വംശജൻ നിതീഷ് കൗശലിനെ തേടി എഫ്.ബി.ഐ

പഞ്ചാബ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജഗു ഭഗവാൻപൂരിയ സംഘടിത കുറ്റകൃത്യ സംഘത്തിനെതിരെ അമേരിക്ക, കാനഡ, യൂറോപ്പ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിനിടെയാണ് ഈ നീക്കം

GANGSTER NITISH KAUSHAL FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION CRIMINALS WANTED LIST BHAGWANPURIA GANG CRIMINALS
Representational Image (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 15, 2026 at 10:13 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: കൊലപാതകം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ഗുണ്ടാത്തലവൻ നിതീഷ് കൗശലിനെ അമേരിക്കൻ അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എഫ്.ബി.ഐ മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. പഞ്ചാബ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജഗ്ഗു ഭഗവാൻപുരിയ സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയാണ് ഇയാൾ. അമേരിക്ക, കാനഡ, യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന കുറ്റവാളി സംഘങ്ങളെ അമർച്ച ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി.

രാജ്യാന്തര ക്രിമിനൽ സംഘം
അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോർണിയ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭഗവാൻപുരിയ സംഘത്തിന് വേണ്ടി നിരവധി അക്രമങ്ങൾക്കും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലുകൾക്കും നിതീഷ് കൗശൽ നേതൃത്വം നൽകിയതായി എഫ്.ബി.ഐ വ്യക്തമാക്കി. കൊലപാതകം, മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, ആയുധക്കടത്ത്, പണം തട്ടിയെടുക്കൽ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, മനുഷ്യക്കടത്ത് തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന രാജ്യാന്തര ക്രിമിനൽ സംഘത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണിയാണ് ഇയാളെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചാബിൽ രൂപംകൊണ്ട ജഗ്ഗു ഭഗവാൻപുരിയ സംഘം പിന്നീട് അമേരിക്കയിലെ സെൻട്രൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫ് കാലിഫോർണിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സംഘത്തിന് വേണ്ടി നിതീഷ് കൗശൽ നേരിട്ട് നിരവധി അക്രമങ്ങൾ നടത്തിയതായും എഫ്.ബി.ഐ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇത്തരം സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

ഓപ്പറേഷൻ ഹാർഡ് ബോൾ
കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 25നാണ് ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലെ യു.എസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കോർട്ട് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫ് കാലിഫോർണിയ നിതീഷ് കൗശലിനെതിരെ ഫെഡറൽ അറസ്റ്റ് വാറൻ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. റാക്കറ്റീർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആൻഡ് കറപ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് (റിക്കോ) ഗൂഢാലോചന കുറ്റമാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻപുരിയ സംഘത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ നടത്തിയ 'ഓപ്പറേഷൻ ഹാർഡ് ബോൾ' എന്ന ഏകോപിത നീക്കത്തിന് പിന്നാലെയാണ് എഫ്.ബി.ഐയുടെ പുതിയ നടപടി.

അമേരിക്ക, കാനഡ, യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യാപകമായ റെയ്ഡുകളും നിയമനടപടികളും ഈ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്നിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ വേരുകളുള്ള രാജ്യാന്തര ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനായി ആഗോളതലത്തിൽ നടക്കുന്ന ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്. ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ഗുണ്ടാസംഘങ്ങൾക്കെതിരെയും ഈ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായി അമേരിക്കൻ ഏജൻസികൾ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.

പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്
നിതീഷ് കൗശൽ ആയുധധാരിയും അപകടകാരിയുമാണെന്ന് എഫ്.ബി.ഐ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. നിതീഷ് കൗശലിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ അടുത്തുള്ള എഫ്.ബി.ഐ ഓഫിസിലോ അമേരിക്കൻ എംബസിയിലോ കോൺസുലേറ്റിലോ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസി അഭ്യർഥിച്ചു. അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജ്യാന്തര കുറ്റവാളി സംഘങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കർശന നടപടികൾ തുടരുമെന്നും, ഇത്തരം സംഘങ്ങളെ വേരോടെ പിഴുതെറിയുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.

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GANGSTER NITISH KAUSHAL
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