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മാരക വിഷസൂചിയെയും അതിജീവിച്ച് ക്രിസ്റ്റ! അമേരിക്കയെ ഞെട്ടിച്ച് ചരിത്രത്തിലെ അപൂർവ സംഭവം, ഇനിയെന്ത്?

സംഭവം യു.എസിലെ വധശിക്ഷാരീതികളെക്കുറിച്ചും വധശിക്ഷയ്ക്കെതിരെയുള്ള നിയമപോരാട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

FAILED EXECUTION OF CHRISTA PIKE USA TENNESSEE MURDER
Christa Pike (X.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2026 at 8:43 PM IST

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വാഷിങ്ടണ്‍: അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തില്‍ അപൂർവമായി മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സംഭവ വികാസമാണ് ടെന്നസി സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നത്. മാരകമായ വിഷസൂചിപ്രയോഗിച്ചിട്ടും വധശിക്ഷ നടപ്പാകാതെ ജീവനോടെ ശേഷിച്ച ക്രിസ്റ്റ പൈക്ക് എന്ന അമ്പതുവയസുകാരിയായ തടവുകാരിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുയാണ്.. നിലവിൽ ഇവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള അത്യാഹിത ചികിത്സകൾ നടന്നു വരികയാണ്. സംഭവം യു.എസിലെ വധശിക്ഷാരീതികളെക്കുറിച്ചും വധശിക്ഷയ്ക്കെതിരെയുള്ള നിയമപോരാട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1995-ൽ 19 വയസ്സുള്ള കോളീൻ സ്ലെമ്മർ എന്ന പെൺകുട്ടിയെ പങ്കാളിയായ തഡാരിൽ ഷിപ്പുമായി ചേർന്ന് അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് 1996-ൽ ക്രിസ്റ്റ പൈക്കിന് കോടതി വധശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത്. യു.എസ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർണായക അനുമതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ടെന്നസിയിലെ റിവർബെൻഡ് മാക്സിമം സെക്യൂരിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വെച്ചാണ് വധശിക്ഷയ്ക്കുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്.

പെന്‍റോബാർബിറ്റാൽ എന്ന മാരക മരുന്നിന്‍റെ രണ്ട് ഡോസുകൾ ക്രിസ്റ്റയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ക്രിസ്റ്റയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് നിലച്ചില്ല. ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്നും ഉറക്കത്തിൽ കൂർക്കം വലിക്കുന്നത് പോലെ ശ്വാസമെടുക്കുകയും വേദനകൊണ്ട് അലറുകയും ചെയ്തതായി സാക്ഷികളും അഭിഭാഷകരും വെളിപ്പെടുത്തി. നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ വധശിക്ഷ പൂർത്തിയാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് ജയിൽ അധികൃതർ ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയും സാക്ഷികളെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് ക്രിസ്റ്റയെ ഉടൻ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റി.

ഇതിനു പിന്നാലെ, ടെന്നസി ജയിൽ വകുപ്പ് ഉപയോഗിച്ച മരുന്നുകളുടെ കാര്യക്ഷമതയെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർമാരും വിദഗ്ദ്ധരും ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തി പെന്‍റോബാർബിറ്റാൽ രക്തത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ലയിക്കാത്തതിനാലാകാം ശ്വാസോച്ഛ്വാസവും ഹൃദയമിടിപ്പും നിലയ്ക്കാതിരുന്നതെന്ന് എമോറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മെഡിക്കൽ വിദഗ്ദ്ധൻ ഡോ. ജോയൽ സിവോട്ട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മരുന്നിന്‍റെ കാഠിന്യം കുറഞ്ഞുപോയിരിക്കാം എന്ന ആരോപണവും ഉയരുന്നുണ്ട്.

വധശിക്ഷയ്ക്കിരയാകുന്ന വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യപരമായ തടസങ്ങൾ കാരണം കൃത്യമായി മരുന്ന് രക്തത്തിൽ കലരാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നു. നൽകിയ മരുന്ന് ഹൃദയമിടിപ്പ് നിർത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ, ആംബുലൻസ് എത്താൻ വൈകിയ സമയം കൊണ്ട് ക്രിസ്റ്റയ്ക്ക് തലച്ചോറിന് ഗുരുതരമായ ക്ഷതം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

സംഭവം വൻ വീഴ്ചയായതിനെ തുടർന്ന് ടെന്നസി ഗവർണർ ബിൽ ലീ പ്രത്യേക സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. സംഭവം അന്വേഷിച്ചു തീരുന്നതുവരെ ടെന്നസിയിൽ ഈ വർഷം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന മറ്റ് വധശിക്ഷകളെല്ലാം നിർത്തിവെക്കാൻ ഉത്തരവായി. ഒരു വധശിക്ഷാശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടാൽ വീണ്ടും നടപ്പാക്കാൻ നിയമപരമായ മുൻമാതൃകകൾ (യു.എസിലുണ്ട്. എന്നാൽ വീണ്ടും വധശിക്ഷ നടത്തുന്നത് "ക്രൂരവും അസ്വാഭാവികവുമായ ശിക്ഷാരീതിക്ക് എതിരാണെന്ന് കാണിച്ച് ക്രിസ്റ്റയുടെ അഭിഭാഷകർ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്.

നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മന്ദഗതിയിലാക്കുന്ന ഒരു ശക്തമായ സെഡേറ്റീവ് ആണ് പെന്‍റോബാർബിറ്റാൽ. ചെറിയ അളവിൽ ഇത് ചില ചികിത്സകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, ഉയർന്ന ഡോസിൽ ഇത് ഹൃദയസ്തംഭനത്തിനും മരണത്തിനും കാരണമാകുന്നു. ഫെഡറൽ തലത്തിൽ ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചുള്ള വധശിക്ഷകൾക്ക് പീഡന സാധ്യത മുന്നിൽനിർത്തി വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും, ടെന്നസി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ സ്വന്തം പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ച് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരുകയായിരുന്നു.

വധശിക്ഷയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ നൽകാൻ പ്രമുഖ ഔഷധ നിർമ്മാണ കമ്പനികൾ വിസമ്മതിക്കുന്നതാണ് അമേരിക്കയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി. ഇത് കാരണം പലപ്പോഴും അപൂർവമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ മരുന്നുകളോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നതായുള്ള ആരോപണവും ശക്തമാണ്. ഡെത്ത് പെനൽറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ സെന്‍ററിന്‍റെ ർകണക്കുകൾ പ്രകാരം, അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്ന വധശിക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിഴവുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് വിഷം കുത്തി വച്ചുള്ള സംഭവങ്ങളിലാണ്. 2022-ൽ മാത്രം യു.എസിൽ നടന്ന മൂന്നിലൊന്ന് വധശിക്ഷകളും വലിയ പിഴവുകളോടെയാണ് കലാശിച്ചത്. കൊല്ലപ്പെട്ട കോളീൻ സ്ലെമ്മറിന്‍റെ കുടുംബം ഈ സംഭവവികാസങ്ങളിൽ കടുത്ത അമർഷവും നിരാശയും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

FAILED EXECUTION OF CHRISTA PIKE
USA
TENNESSEE
MURDER
FAILED EXECUTION OF CHRISTA PIKE

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