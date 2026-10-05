കൊടുംചൂട് ഗര്ഭിണികള്ക്കും നവജാത ശിശുക്കള്ക്കും കഠിനമായ വെല്ലുവിളിയെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ കാലാവസ്ഥ മേധാവി
ജീവകാരുണ്യ സംഘടനയായ വെല്കം(welcome) ഇന്ത്യ, ബ്രിട്ടന്, ഓസ്ട്രേലിയ, ബ്രസീല്, സിംബാബ്വെ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ ആയിരം മിഡ്വൈഫ്മാരിലും ഡോക്ടര്മാരിലും നടത്തിയ സര്വേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ്.
Published : October 5, 2026 at 9:58 AM IST
നാന്ദി: കൊടുംചൂട് ഗര്ഭിണികള്ക്കും നവജാത ശിശുക്കള്ക്കും വലിയ വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കാലാവസ്ഥ മേധാവി സൈമണ് സ്റ്റെയില് വില്ലിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് കൊല്ലത്തിനിടെ കൊടുംചൂട് ലോകത്തെ അഞ്ച് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളില് സൃഷ്ടിച്ച പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സര്വേ റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മുന്നറിയിപ്പ്. ലോകത്തെ മൂന്നില് രണ്ട് ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകരും ഈ സങ്കീര്ണതകള്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
Also Read: സ്ത്രീ സമത്വം; ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശിനും നേപ്പാളിനും ഏറെ പിന്നില്, യുഎഇ പാര്ലമെന്റില് നൂറ് ശതമാനം സമത്വം, ഇന്ത്യന് പാര്ലമെന്റിലെ കണക്കറിയാം
ഫിജിയിലെ നാന്ദിയില് നടക്കുന്ന പ്രീകോപ്(COP) ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായി മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ചൂട് കൂടുന്നു എന്നതിനര്ത്ഥം ഗര്ഭകാല സങ്കീര്ണതകള് കൂടുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ്. കൊടുംചൂട് മൂലം അകാല ജനനം, ചാപിള്ള, നവജാത ശിശുവിന് ഭാരക്കുറവ്, അമ്മയ്ക്ക് ആരോഗ്യ സങ്കീര്ണതകള് എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നു. ചിത്രം വളരെ വ്യക്തവും അസ്വസ്ഥജനകവുമാണ്. ചൂട് നിത്യവും എന്നോണം ഉയരുന്നു ഗര്ഭവും പ്രസവവും ആഗോള കാലാവസ്ഥ പ്രതിസന്ധി മൂലം ഏറെ അപകടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നുവെന്നും വില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈയൊരു പ്രശ്നം മറ്റൊരു കാലാവസ്ഥ വിപത്തിലേക്കും അസമത്വത്തിലേക്കും അനീതിയിലേക്കും നീങ്ങാനുള്ള അവസരമാകരുത്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കടുത്ത കാലാവസ്ഥകളിലേക്ക് ലോകത്തെ നയിക്കുന്നുവെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു. പശ്ചിമ യൂറോപ്പ് മുതല് സാഹെല് മധ്യ അമേരിക്ക തുടങ്ങിയിടങ്ങള് വരെയുള്ള 33 രാജ്യങ്ങള് ഏറ്റവും കൂടുതല് ചൂട് കൂടിയ ജൂലൈ മാസം ഇക്കൊല്ലം രേഖപ്പെടുത്തിയതായി യൂറോപ്യന് യൂണിയന്റെ കോപ്പര്നിക്കസ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തില് നിന്നുള്ള വിവരങ്ങള് ഉദ്ധരിച്ച് എഎഫ്പി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ജീവകാരുണ്യ സംഘടനയായ വെല്കം ഇന്ത്യ, ബ്രിട്ടന്, ഓസ്ട്രേലിയ, ബ്രസീല്, സിംബാബ്വെ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില് ആയിരത്തോളം മിഡ്വൈഫുമാരിലും ഡോക്ടര്മാരിലും ഒരു സര്വേ നടത്തി. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം അമ്മമാരെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അതീവ അപകടത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ സര്വയേക്ക് നേതൃത്വം നല്കിയ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മുന് പ്രധാനമന്ത്രി ജൂലിയ ഗില്ലാര്ഡ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൊടുംചൂട് ഒരു പരോക്ഷ കൊലയാളിയാണ്. എന്നാല് ഗപര്ഭിണികളെ നമുക്ക് അപ്രത്യക്ഷരാക്കാനാകില്ല. നേതാക്കള്ക്ക് അവര്ക്ക് വേണ്ട തെളിവുകളും പരിഹാരങ്ങളുമുണ്ട്. ഇനി അവര് പ്രവര്ത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും ഗില്ലാര്ഡ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഗര്ഭിണികളും കുഞ്ഞുങ്ങളും കൊടുംചൂട് കൊണ്ട് വീര്പ്പ് മുട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് സര്വേയില് പങ്കെടുത്ത എല്ലാ മിഡ്വൈഫുമാരും ഡോക്ടര്മാരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നവജാത ശിശുക്കള്ക്ക് ഭാരക്കുറവ്, വളര്ച്ചാമുരടിപ്പ്, മുലയൂട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടല്, അല്ലെങകില് ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങള് എന്നിവ സര്വേയില് പങ്കെടുത്ത ഓരോ മൂന്നിലൊരാളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതെല്ലാം കൊടുംചൂടിന്റെ ഫലമാണെന്ന് തന്നെയാണ് അവര് കരുതുന്നത്.
ഗര്ഭകാലം പ്രതീക്ഷയുടേതാകണമെന്നും കോപ് പ്രതിനിധികളോട് സ്റ്റിയല് വില് പറഞ്ഞു. എന്നാല് ഇപ്പോള് ലക്ഷക്കണക്കിന് പേര്ക്ക് ഇത് ആശങ്കയുടെ കാലമാണ്. കാലാവസ്ഥ ആഘാതം ദൈനം ദിന ജീവിതത്തെ തന്നെ വെല്ലുവിളിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഫിജിയില് നടക്കുന്ന പ്രീ കോപ്3 ഉച്ചകോടി കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ കൂടുതല് ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള അവസരമായാണ് പസഫിക് നേതാക്കള് കരുതുന്നത്. ഇവ അടുത്തമാസം തുര്ക്കിയില് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഐക്യ രാഷ്ട്രസഭയുടെ ആഗോള കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിയായ കോപ്31(COP31)നുള്ള തയാറെടുപ്പുമാണ്. .