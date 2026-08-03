ഒമാൻ തീരത്ത് ടാങ്കറിന് സമീപം സ്ഫോടനം; കപ്പലുകൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദേശം
ഒമാൻ അതിർത്തിയിലെ കടലിലും ജലാശയങ്ങളിലും ശക്തമായ നിരീക്ഷണം. യുകെഎംടിഒ റിപ്പോർട്ടുകളെ തുടർന്നാണ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയത്.
By ANI
Published : August 3, 2026 at 7:34 AM IST
മസ്കത്ത്: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടെ ഒമാൻ തീരത്ത് ടാങ്കറിന് സമീപം സ്ഫോടനം. കപ്പലിലെ ജീവനക്കാർ സുരക്ഷിതരാണെന്നും ആളപായമില്ലെന്നും യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് (യുകെഎംടിഒ) സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ഒമാനിലെ ഖസബിന് 20 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ വടക്കുകിഴക്കായി ഞായറാഴ്ചയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ആക്രമണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രദേശത്തുകൂടി പോകുന്ന എല്ലാ കപ്പലുകളും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സംശയാസ്പദമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ അറിയിക്കണമെന്നും യുകെഎംടിഒ നിർദേശിച്ചു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറാനും ഒമാനും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ അവസാനഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി പ്രസ്താവിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സ്ഫോടനം നടന്നത്.
ഒമാനുമായുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗതി കൈവരിച്ചതായി ഞായറാഴ്ച നടന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ചർച്ചകളുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അദ്ദേഹം പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. തന്ത്രപ്രധാനമായ സമുദ്രപാത പങ്കിടുന്ന ഒമാനുമായി പരിഷ്കരിച്ച കപ്പൽ പാതയെക്കുറിച്ച് ധാരണയിലെത്തിയതായി ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് എസ്മയിൽ ബഖായി സ്റ്റേറ്റ് ടെലിവിഷനിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പരമാധികാര അവകാശങ്ങളെ മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുതിയ പാതയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വടക്കൻ പാതയോ തെക്കൻ പാതയോ എന്നതിലുപരി ഇരു പക്ഷത്തിൻ്റെയും ദേശീയ താത്പര്യങ്ങളും സുരക്ഷയും സംരക്ഷിക്കുന്ന പാതയിലാണ് ധാരണയിലെത്താൻ പോകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. മസ്കത്തുമായുള്ള ഭാവി കരാറുകൾ തന്ത്രപ്രധാനമായ ജലപാതയുടെ പൂർണമായ പുനരാരംഭത്തിലേക്ക് യാന്ത്രികമായി മാറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇറാനിയൻ തീരപ്രദേശത്തെ ഒരു ചാനലിലേക്ക് കപ്പൽ ഗതാഗതം ടെഹ്റാൻ പരിമിതപ്പെടുത്തിയതാണ് ഒമാനുമായി പുതിയ സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള കപ്പലുകളുടെ സഞ്ചാരം കുത്തനെ കുറഞ്ഞതായി സമുദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ സ്ഥാപനമായ കെപ്ലർ വെള്ളിയാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇറാനെതിരായ ആസൂത്രിത സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും തമ്മിൽ ധാരണയായതായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് പുതിയ പ്രാദേശിക സംഭവവികാസങ്ങൾ ഉടലെടുത്തത്. ഫെബ്രുവരി 28നാണ് ഇസ്രയേൽ, അമേരിക്ക, ഇറാൻ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ ദുർബലമായതോടെ സംഘർഷം വീണ്ടും രൂക്ഷമാവുകയായിരുന്നു.
ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകൾ തിങ്കളാഴ്ച
ഹോർമുസ് പാത അടച്ചതോടെ ഇറാനെതിരെ കടുത്ത നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇത് പശ്ചിമേഷ്യയിലുടനീളമുള്ള അമേരിക്കൻ നയതന്ത്ര ദൗത്യങ്ങളെ അതീവ ജാഗ്രതയിലാക്കി. എന്നാൽ തീവ്രമായ നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകളെത്തുടർന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് തന്ത്രങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സൂചന നൽകി. നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ സജീവമാണെന്നും ഇടനിലക്കാർ വഴി ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകൾ തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ആരംഭിക്കുമെന്നും ട്രംപ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇറാനുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുകയാണെന്നും അത് വിജയകരമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ജീവഹാനി ഒഴിവാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും കരാറിലെത്താൻ തയ്യാറാണെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന വലിയ ആക്രമണം സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ, ഖത്തർ, ഇറാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകൾ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് വെളിപ്പെടുത്തി. ആസൂത്രിത ചർച്ചകളിൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനുമായുള്ള പ്രധാന സംഭാഷണവും ഉൾപ്പെടുന്നതായി ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെ അറിയിച്ചു. ലോകത്തിൻ്റെ ഭാവി നേട്ടത്തിനും ഇറാൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനുമായി വേഗത്തിൽ കരാറുണ്ടാക്കാനും ആക്രമണം റദ്ദാക്കാനും സമ്മതിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളുടെ കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ട്രംപ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
ട്രംപിൻ്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ തള്ളി ഇറാൻ
അമേരിക്കൻ സൈനിക നടപടിയിൽ താത്കാലിക വിരാമം ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്ന ട്രംപിൻ്റെ അവകാശവാദങ്ങളെ ഇറാനിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ നിരാകരിച്ചു. ആഗോള എണ്ണ, വാതക ഗതാഗതത്തിനുള്ള നിർണായക സമുദ്ര ഇടനാഴിയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കാണ് നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളുടെ കാതൽ. സംഘർഷം ആരംഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് തുടർച്ചയായ മേൽനോട്ടവും ട്രാൻസിറ്റ് ടോളുകളും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇറാൻ സമുദ്രപാത അടച്ചുപൂട്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഹോർമുസിന് മേലുള്ള ഇറാൻ്റെ സ്വാധീനം അമേരിക്ക തള്ളി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് പൂർണമായും തുറക്കണമെന്നും ഇറാൻ്റെ ആണവ ഭീഷണി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഉൾപ്പെടുത്തി അന്തിമ കരാർ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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സംഘർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇറാൻ്റെ ആണവ മോഹങ്ങളെ നിർവീര്യമാക്കാൻ സൈനിക നടപടി അനിവാര്യമാണെന്ന് യുഎസ് ഭരണകൂടം വാദിച്ചിരുന്നു. ടെഹ്റാൻ ആണവായുധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾ ആരോപിക്കുമ്പോൾ, സിവിലിയൻ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് പദ്ധതിയെന്ന് ഇറാൻ അധികാരികൾ വ്യക്തമാക്കി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ചും ഇറാൻ്റെ ആണവനിരായുധീകരണം സംബന്ധിച്ചും കരാറിലെത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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