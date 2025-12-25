ETV Bharat / international

മോസ്‌കോയില്‍ ബോംബ് സ്‌ഫോടനം; രണ്ട് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉള്‍പ്പടെ മൂന്ന് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ഒരു ഏജൻസി ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് യുക്രെയ്‌നിൻ്റെ സൈനിക ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗമായ ജി.യു.ആർ.യിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

Police block the road near the scene of a deadly explosion in Moscow, Wednesday (AP)
മോസ്കോ: റഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനത്ത് ബോബ് സ്‌ഫോടനം. രണ്ട് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇന്നലെയാണ് (ഡിസംബര്‍ 24) ബോംബ് സ്‌ഫോടനം നടന്നത്. മോസ്‌കോയില്‍ കാര്‍ സ്‌ഫോടനം കഴിഞ്ഞ് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് അടുത്ത ആക്രമണം നടന്നത്. സ്‌ഫോടനത്തിന് പിന്നില്‍ ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് റഷ്യ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

റഷ്യയുടെ അന്വേഷണ സമിതി വക്താവ് സ്വെറ്റ്‌ലാന പെട്രെങ്കോയാണ് സ്‌ഫോടനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത് വിട്ടത്. ഇന്നലെ മോസ്‌കോ പരിസരത്ത് സംശയാസ്‌പദമായ രീതിയില്‍ ഒരാളെ ട്രാഫിക് പൊലീസ് കണ്ടിരുന്നുവെന്നും അയാളെ സമീപിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ബോബ്‌ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായതെന്നും പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു. സ്‌ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സമീപത്ത് നിന്ന മറ്റൊരാളും പരിക്കേറ്റ് മരിച്ചുവെന്നും പ്രസ്‌താവനയില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഇല്യ ക്ലിമാനോവ്, 25 വയസുള്ള ലെഫ്റ്റനൻ്റ് മാക്‌സിം ഗോർബുനോവ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചതെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 2023 ഒക്ടോബറിൽ മോസ്കോ പൊലീസിൽ ചേർന്നയാളാണ് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഇല്യ ക്ലിമാനോവ്. ഗോർബുനോവിന് ഭാര്യയും 9 മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു മകളുമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

തിങ്കളാഴ്‌ച കാര്‍ ബോംബ് സ്‌ഫോടനം നടന്ന അതേ സ്ഥലത്താണ് ഇന്നലെ ബോബ് സ്‌ഫോടനം ഉണ്ടായത്. കാർ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ ഫാനിൽ സർവാറോവ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. റഷ്യൻ സായുധ സേനയുടെ ജനറൽ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഓപ്പറേഷണൽ ട്രെയിനിങ് ഡയറക്‌ടറേറ്റിൻ്റെ തലവനായിരുന്നു സർവാറോവ്.

ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു മുതിർന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ ആക്രമണമാണിത്. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ യുക്രെയ്‌നാണോയെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ സ്‌ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുക്രെയ്ൻ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ റഷ്യയുടെ കുർസ്‌ക് മേഖലയിലേക്ക് യുക്രേനിയൻ സൈന്യം അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു കടന്നുകയറ്റം നടത്തി. പിന്നാലെ മോസ്കോയുടെ സൈന്യം അവരെ തുരത്തി. പക്ഷേ കടന്നുകയറ്റം റഷ്യൻ സൈനിക വിഭവങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും യുക്രേനിയൻ മനോവീര്യം ഉയർത്തുകയും ചെയ്‌തു.

ജൂണിൽ റഷ്യയിലുടനീളമുള്ള ബോംബർ ബേസുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് യുക്രെയ്‌ന്‍ ഡ്രോണു ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ യുക്രെയ്‌നാണെന്ന് മോസ്കോയും ആരോപിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം റഷ്യന്‍ സേനയുടെ ആണവ രാസായുധ വിഭാഗം മേധാവി ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ ഇഗോർ കിറിലോവ് ബോംബ് സ്‌ഫോടനത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. തൻ്റെ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് കെട്ടിടത്തിന് പുറത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറിൽ ഒളിപ്പിച്ച ബോബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് മരിച്ചത്. കിറിലോവിൻ്റെ സഹായിയും മരിച്ചു. ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം യുക്രെയ്‌ന്‍ സേന ഏറ്റെടുത്തു.

ഏപ്രിലിൽ ജനറൽ സ്റ്റാഫിലെ പ്രധാന പ്രവർത്തന വകുപ്പിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി മേധാവിയായ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ യാരോസ്ലാവും സമാനമായ രീതിയില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. തൻ്റെ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് കെട്ടിടത്തിന് സമീപം പാർക്ക് ചെയ്‌തിരുന്ന കാറിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഫോടകവസ്‌തു പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

മോസ്‌കാലിക് കൊല്ലപ്പെട്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം യുക്രെയ്‌നിൻ്റെ വിദേശ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതായി യുക്രേനിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമർ സെലെൻസ്‌കി പറഞ്ഞു. മോസ്‌കാലിക്കിൻ്റെ പേര് പരാമർശിച്ചില്ലെങ്കിലും അനിവാര്യമായും നീതി ലഭിക്കുമെന്ന് സെലെൻസ്‌കി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഏകദേശം നാല് വർഷം മുമ്പ് മോസ്കോ യുക്രെയ്‌ന്‍ അധിനിവേഷം ആരംഭിച്ചത്.നിരവധി സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയും കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് റഷ്യൻ അധികൃതർ യുക്രെയ്‌നിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ചിലതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം യുക്രെയ്ൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

