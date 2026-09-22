എന്ത് കൊണ്ടാണ് ഷിയുടെയും ട്രംപിന്റെയും കൂടിക്കാഴ്ച ചൈനയ്ക്കും അമേരിക്കയ്ക്കും അപ്പുറമാകുന്നത്?
നിര്മ്മിത ബുദ്ധി, തായ്വാന്, വാണിജ്യം എന്നീ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ശത്രുതതയ്ക്ക് അപ്പുറം ഇരുവരുടെയും കൂടിക്കാഴ്ച എങ്ങനെയാകുമെന്നാണ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
Published : September 22, 2026 at 5:44 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: സെപ്റ്റംബര് 23 മുതല് 25 വരെയുള്ള ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിന് പിങിന്റെ അമേരിക്കന് സന്ദര്ശനം കേവലമൊരു ഉഭയകക്ഷി സന്ദര്ശനത്തിനുമപ്പുറം ആഗോള ശ്രദ്ധയാകര്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. സുപ്രധാന രണ്ട് ശത്രുക്കള് തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച എങ്ങനെയാകുമന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ലോകം.
നിര്മ്മിത ബുദ്ധി, തായ്വാന്, വാണിജ്യം എന്നീ വിഷയങ്ങളില് നാളുകളായി തുടരുന്ന ശത്രുത എങ്ങനെയാകും ഇരു നേതാക്കളുടെയും കൂടിക്കാഴ്ചയില് പ്രതിഫലിക്കുക എന്നാണ് ഏവരും നോക്കുന്നത്. നവംബറില് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക സന്ധിക്ക് അറുതിയാകുമോ അതോ നീട്ടുമോ എന്നും ലോകം വീക്ഷിക്കുന്നു.
Also Read: ടാറ്റയിലെ അധികാര വടംവലി;രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യവസായ ശൃംഖലയില് ട്രസ്റ്റുകള്, ബോര്ഡുകള്, ഐപിഒ തുടങ്ങി നിരവധി ചോദ്യങ്ങള് ഉയരുമ്പോള്
🇨🇳🇺🇸 At the invitation of President Donald J. Trump, President Xi Jinping will pay a state visit to the United States from Sept. 23 to 25. During his visit, President Xi will have in-depth exchange of views with President Trump on major issues concerning bilateral ties and world peace and development. #China #US— Chinese Embassy in US (@ChineseEmbinUS) September 21, 2026
കഴിഞ്ഞ മെയില് ഇരുനേതാക്കളും തമ്മില് ബീജിങില് വച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ട്രംപിന്റെ ചൈനാ സന്ദര്ശന വേളയിലായിരുന്നു ഈ കൂടിക്കാഴ്ച. അവിടെ നിന്ന് പക്ഷേ അധികമൊന്നും കാര്യങ്ങള് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല. ഇറാന് സംഘര്ഷത്തില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ആലോചനയിലാണ് ട്രംപ്. ഇറാന് സംഘര്ഷം മൂലം ലോകത്ത് ഇന്ധന വില കുതിച്ചുയര്ന്നിരിക്കുന്നു. ജീവിതച്ചെലവും. ഇത് നവംബറില് നടക്കുന്ന ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ട്രംപിനുണ്ട്. ചൈനയുമായുള്ള ഏത് സാമ്പത്തിക ഏറ്റുമുട്ടലും ട്രംപിന് തിരിച്ചടിയാകും. പ്രത്യേകിച്ച് ഇറാന് സംഘര്ഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതേസമയം ഷി ആഭ്യന്തര ഉപഭോഗം ദുര്ബലമാകുന്നതിന്റെ ആധിയിലാണ്. റിയല് എസ്റ്റേറ്റ് രംഗത്തും ഇടിവുണ്ടായി. അമേരിക്കയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ചൈനീസ് കമ്പനികള്ക്ക് കൂടുതല് സുസ്ഥിരതയും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം ചൈനീസ് ചരക്കുകള്ക്ക് ഇനിയും അമേരിക്ക കൂടുതല് ചുങ്കം ചുമത്തരുതെന്ന ആഗ്രഹവും അവര്ക്കുണ്ട്.
കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള സ്വരം നല്ലതാണ്. ഞങ്ങള്ക്ക് ബഹുദൂരം മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട്, ചൈനയുമായി നല്ലരീതിയില് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത്. മറ്റുള്ളവര്ക്ക് ചിലപ്പോള് ഇത് അത്ര സുഖകരമാകില്ല.എന്നാല് ഞങ്ങള് നല്ലരീതിയിലാണ് ചൈനയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഞാനും പ്രസിഡന്റ് ഷിയും തമ്മില് നല്ല ബന്ധമാണെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
https://t.co/EZPfDyDjnL— First Lady Melania Trump (@FLOTUS) September 21, 2026
ജോയിന്റ് ബെയ്സ് ആന്ഡ്രൂസില് ട്രംപ് നേരിട്ടെത്തി പ്രസിഡന്റ് ഷിയെ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. വാഷിങ്ടണിന് പുറത്തുള്ള അമേരിക്കയുടെ സൈനിക വിമാനത്താവളമാണിത്. പ്രഥമ വനിത മെലാനിയ ട്രംപ് പുറത്ത് വിട്ട വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ഔദ്യോഗിക വാര്ത്താക്കുറിപ്പിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ തന്നെയാകും ഷിയെ വരവേല്ക്കുക. ട്രംപും ഭാര്യ മെലാനിയയും ഷിയെയും ഭാര്യ പെങ് ലിയാനെയും വരവേല്ക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള് പൂര്ത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. വൈറ്റ് ഹൗസില് ആചാരപരമായ വരവേല്പ്പുണ്ടാകും. വ്യാഴാഴ്ച റോസ് ഗാര്ഡനില് സൈനിക വരവേല്പ്പും നടക്കും.
479 സൈനികര് അണിനിരക്കുന്ന വരവേല്പ്പാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ എല്ലാ സൈനികവിഭാഗങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികളുണ്ടാകും. സൈനിക അഭ്യാസവും അരങ്ങേറും. ആഘോഷങ്ങള് സൈനിക പറക്കലോടെയാകും അവസാനിക്കുക. ബി2സ്പിരിറ്റ്, ഫോര്എഫ്22 റാപ്തോര്സ്, എന്നിവ ഇതില് അണിനിരക്കും.
ഉഭയകക്ഷി ചര്ച്ചകള്ക്ക് ശേഷം ട്രംപ് ഷിയ്ക്ക് അത്താഴവിരുന്ന് നല്കും. ഉന്നത സാങ്കേതിക കമ്പനികളുടെ മേധാവികളായ ആമസോണിന്റെ സ്ഥാപകന് ജെഫ് ബസോസ്, ഗൂഗിള് സിഇഒ സുന്ദര് പിച്ചെ, ഒപ്പണ് എഐയുടെ സാം ആല്ട്ട് മാന്, ആപ്പിള് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ടിം കുക്ക്, ടെസ്ല മേധാവി എലോണ് മസ്ക്,നിവിദിയ സിഇഒ ജെന്സണ് ഹുവാങ്, എന്നിവരടക്കം അത്താഴ വിരുന്നില് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കുമെന്ന് റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
ഇതിന് പുറമെ സംഘത്തിന് ചായ സത്ക്കാരവും നാഷണല് ആര്ക്കൈവ്സിലേക്ക് ഒരു യാത്രയും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.അമേരിക്കയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്രഖ്യാപനം, ഭരണഘടന തുടങ്ങി സുപ്രധാന രേഖകള് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഇടമാണിത്.
ട്രംപിന്റെ കടുത്ത വാണിജ്യ നയങ്ങള് കാനഡ പോലുള്ള സഖ്യകക്ഷികളുമായി പോലും ഒരു വാണിജ്യ യുദ്ധത്തിന് വഴി തുറന്നിരിക്കുന്നു. ചൈന വെള്ളപ്പൊക്കം അടക്കമുള്ള സംഭവങ്ങളില് അമേരിക്ക അവരോട് മൃദുസമീപനം കാട്ടി. എന്നാല് അമേരിക്കക്ക് ഏറെ സുപ്രധാനമായ അപൂര്വ ധാതുക്കളുടെ കയറ്റുമതിയില് ചൈന നിയന്ത്രണം കൊണ്ടു വന്നതോടെ ചൈനയുമായി പ്രസിഡന്റ് കരുതലോടെ ഇടപെട്ട് തുടങ്ങി.
കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങള് നവംബര് മാസത്തോടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും എടുത്ത് മാറ്റുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഉയര്ന്ന ചുങ്കം കുറയ്ക്കാമെന്ന് ഇരുപക്ഷവും ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. അപൂര്വ ധാതുക്കളുടെ കയറ്റുമതിക്ക് തങ്ങള് കൊണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങള് നീക്കാമെന്ന് ചൈനയും വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പോഴും പക്ഷേ മറ്റ് വിഷയങ്ങള് പരിഹരിക്കാതെ തുടരുകയാണ്.
അമേരിക്കയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ പോലെ ചൈനയെ അപൂര്വ ധാതുക്കള്ക്കായി വന്തോതില് ആശ്രയിക്കുന്നു. ഇലക്ട്രോണിക്സ്, പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണിത്. ആഗോള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടുന്നതിന്റെ എണ്പത് ശതമാനവും ചൈനയുടെ പക്കലാണ് ഉള്ളത്.
ഇരുനേതാക്കളുടെയും കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഉഭയകക്ഷി വാണിജ്യ സമിതി ചുങ്ക ഇളവ് വേണ്ട ചരക്കുകള് കണ്ടെത്തുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കന് ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബസന്ത്, വാണിജ്യ പ്രതിനിധി ജാമിയെസണ് ഗ്രീര്,ചൈന സന്ദര്ശി്കുന്ന ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ഹെ ലിഫെങ് എന്നിവരാണ് ഇതിലുള്ളത്.
ഇരുപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള ചര്ച്ചയില് ഇരുരാജ്യങ്ങലും തമ്മില് ഒരു വിജ്ഞാപന പരിപാടിയ്ക്കും ധാരണ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില് അധീശത്വത്തിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്ന നിര്മ്മിത ബുദ്ധി മേഖലയിലാകും ഇത്.
അതേസമയം നിര്മ്മിത ബുദ്ധി സംബന്ധിച്ച ചര്ച്ചകള് ശത്രുതാപരമാകില്ലെന്നാണ് സൂചന.ഇത് തന്നെയാകും ബന്ധങ്ങളിലെ സുപ്രധാന ഘടകവും. ചിപ് സാങ്കേതികതയില് അമേരിക്കയുടെ മേധാവിത്വം തുടരും. നിര്മ്മിത ബുദ്ധി മാതൃകയില് ചൈന ചെലവ് കുറഞ്ഞ ബദലുകള് മുന്നോട്ട വയ്ക്കും. ആഗോള ദക്ഷിണ രാജ്യങ്ങള്ക്ക് കൂടി പ്രാപ്യമാക്കാന് വേണ്ടിയാണിത്. അതേസമയം അമേരിക്ക ഇതിനെ തന്ത്രപരമായ ഒരുപോരാട്ടമായാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. അമേരിക്കന് സാങ്കേതികതകളാണ് ചൈനയുടെ നിര്മ്മിത ബുദ്ധി സംവിധാനത്തില് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അവര് ആരോപിക്കുന്നു.
തായ്വാന്രെ കാര്യത്തില് ഷി ഒരു ഉറപ്പ് നേടുമെന്ന സൂചനയുണ്ട്. ബീജിങിനെ സംബന്ധിച്ച് സുപ്രധാന ഇടമാണിത്. സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള ഈ ദ്വീപിനെ ചൈന തങ്ങളുടേതാണെന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. അമേരിക്കയും തായ്വാനും തമ്മില് ശക്തമായ ബന്ധമുമ്ട്. 1400 കോടി അേരിക്കന് ഡോളറിന്റെ ആയുധ ഇടപാട് തായ്വാനുമായി അമേരിക്കയ്ക്ക് ഉണ്ട്.
ചൈന അമേരിക്കബന്ധത്തിലെ ആശങ്കാകരമായവിഷയങ്ങള് ചര്ച്ച ചെയ്യുമെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയ വക്താവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് അറിയിച്ചിരുന്നു.
ഷി-ട്രംപ് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇന്ത്യ എന്താണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്?
തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിലെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും ഇരുരാജ്യങ്ങളും എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നത് ഇന്ത്യ സൂക്ഷ്മ മായി നിരീക്ഷിക്കും. ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധം സുസ്ഥിരമാക്കാനും, ട്രംപിന്റെ കർശനമായ താരിഫ് നയങ്ങൾ മൂലം അമേരിക്കയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലുണ്ടായ വിള്ളലുകൾ പരിഹരിക്കാനും ഇന്ത്യ ശ്രമിച്ചുവരികയാണ്.
റഷ്യൻ എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ചൈന, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ പ്രധാന രാജ്യങ്ങൾക്കുമേൽ 100 ശതമാനം വരെ താരിഫ് ചുമത്താൻ ട്രംപിന് അധികാരം നൽകുന്ന 'ലിൻഡ്സി ഒ. ഗ്രഹാം സാങ്ഷനിംഗ് റഷ്യ' നിയമം അദ്ദേഹം എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രത്യേക താൽപ്പര്യമുള്ള വിഷയമായിരിക്കും.
റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന്റെ പേരിൽ ചൈനയ്ക്കെതിരെ താരിഫ് വർദ്ധനവ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ട്രംപ് ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും, റഷ്യയുമായുള്ള ഉപരോധ നിയമം അദ്ദേഹം എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചില സൂചനകൾ ലഭിച്ചേക്കാം.
ചൈനീസ്, അമേരിക്കൻ മാതൃകകളിൽ (സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ ആധിപത്യം) നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) രംഗത്ത് സ്വന്തമായൊരു ഇടം കണ്ടെത്താൻ ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ, AI-യെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രധാനമാണ്.
നിർണ്ണായക ധാതുക്കളുടെ (critical minerals) കാര്യവും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു മേഖലയായിരിക്കും. കാരണം, വിതരണ ശൃംഖലകൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും ചൈനയെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായി ന്യൂഡൽഹിയും വാഷിംഗ്ടണും ചേർന്ന് 'സ്ട്രാറ്റജിക് ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽസ് കോ-ഓപ്പറേഷൻ ഫ്രെയിംവർക്ക്' എന്ന കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു.
അതുകൊണ്ട്, നിർണ്ണായക ധാതുക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ധാരണയുണ്ടായാൽ, അത് ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങളെ ബാധിക്കും; അതായത്, നിർണ്ണായക ധാതുക്കളുടെ ലഭ്യതയിൽ വൈവിധ്യവൽക്കരണം കൊണ്ടുവരാനും ചൈനയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറാനുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നീക്കങ്ങളെ ഇത് സ്വാധീനിച്ചേക്കാം.
ആഗോളതലത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണ്ണായകമായ ബന്ധങ്ങളിലൊന്നിന്റെ ഗതി നിർണ്ണയിക്കാൻ ട്രംപ്-ഷി കൂടിക്കാഴ്ച സഹായിക്കും. കൂടാതെ, സഹകരണത്തിനുള്ള സുപ്രധാന മേഖലകളിലെ ചർച്ചകൾക്ക് രൂപം നൽകാനും ഇത് സഹായിക്കും; ഇത് ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യവൽക്കരണ പദ്ധതികളെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.