ചൈനയുടെ തുരങ്ക നിര്മ്മാണ യന്ത്രക്കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് കൊണ്ട് പ്രാധാന്യമേറുന്നു?
പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയില് ചൈന ഈ മാസം പതിനെട്ട് മുതല് നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തും
Published : November 9, 2026 at 8:47 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഇന്ത്യ-ചൈനാ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തില് നിരവധി പ്രകോപനപരമായ ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഇനിയും പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത അതിര്ത്തി തര്ക്കം മുതല് വാണിജ്യ കമ്മി വരെയുള്ള വിഷയങ്ങള് ഇതില് പെടുന്നു. പ്രത്യേക ഘന നിര്മ്മാണ ഉപകരണമാണ് ഇതിലിപ്പോള് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വിഷയം.
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തുരങ്ക നിര്മ്മാണ യന്ത്രങ്ങളുടെ ഉത്പാദനത്തിലും ആഗോള വിപണനത്തിലും ചൈനയാണ് ആധിപത്യം പുലര്ത്തുന്നത്. വിവിധ തരം തുരങ്ക നിര്മ്മാണ ഉപകരണങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയില് ഈ മാസം പതിനെട്ട് മുതല് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് ഇവരിപ്പോള് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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ഈ യന്ത്രങ്ങളെ ഇരട്ട ഉപയോഗ ഉപകരണങ്ങളുടെ പട്ടികയിലാണ് ചൈനയുടെ വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് പൗര, സൈനിക ഉപയോഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഇവര് വിശദീകരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇവയുടെ കയറ്റുമതി ഇപ്പോള് നിരോധിക്കുന്നില്ല. എന്നാല് ശക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏര്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവ വേണമെങ്കില് ഇനിമുതല് ലൈസന്സും അനുമതിയും ഒക്കെ വേണം. ഇന്ത്യയടക്കം ചൈനയുമായി അതിര്ത്തി തര്ക്കങ്ങളുള്ള നിര്ണായക മേഖലകള്ക്കാണ് ഈ നിയന്ത്രണം.
ഇത് ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?
ചൈനയുടെ ഈ നടപടി ഇന്ത്യയെ വലിയ തോതില് ബാധിക്കും. ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങളുടെ എഴുപത് ശതമാനവും നിര്മ്മിക്കുന്നത് ചൈനയാണ്.
ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് ഈ ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങുന്നതില് മാത്രമല്ല പ്രശ്നം. നിലവില് ഇന്ത്യയിലുള്ള യന്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങള് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും കുടുങ്ങും. ഈ വിലക്കുകള് ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യമേഖലയെ ബാധിക്കും.
ഇന്ത്യയില് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖല അതിവേഗം വളര്ന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചില ഭൂവിഭാഗങ്ങളില് തുരങ്കള് ആവശ്യമുണ്ട്. അതിര്ത്തിയില് പ്രത്യേകിച്ച് ചൈനയുമായുള്ള അതിര്ത്തികളിലടക്കം തുരങ്കകള് നിര്മ്മിക്കുന്നു. വിവിധ നഗരങ്ങളിലെ മെട്രോ ശൃംഖലകള്ക്കും അതിവേഗ ട്രെയിന് സര്വീസിനും തുരങ്കങ്ങള് ആവശ്യമുണ്ട്. തുരങ്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന യന്ത്രത്തിന് വട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ഉരുക്ക് ചക്രവും അതീവ കഠിനമായ രാസ സംയുക്തങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത്. മണ്ണിലൂടെയോ പാറയിലൂടെയോ തുരങ്കം ഉണ്ടാക്കി, അതേസമയം തന്നെ ഇതിനുള്ളില് കോണ്ക്രീറ്റ് പാളിയും നിര്മ്മിക്കുന്നു.
ഭൂമിക്കടിയിലും തുരങ്കങ്ങള് നിര്മ്മിക്കാന് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. തന്ത്രപരമായ മേഖലകളില് പാതകളും റെയില്വേ തുരങ്കങ്ങളും നിര്മ്മിക്കാന് വേണ്ടിയാണിത്. ഭൂമിക്കടിയിലൂടെയുള്ള മെട്രോ പാതകള്ക്ക് പുറമെ ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതികള്ക്കും ഭൂമിക്കടിയില് തുരങ്കങ്ങള് നിര്മ്മിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്.
മെഷീനുകളോ അവയുടെ ഭാഗങ്ങളോ കിട്ടാന് വൈകുന്നത് ഈ മേഖലകളെയെല്ലാം ബാധിക്കും. അധികമായി നമുക്ക് യന്ത്രങ്ങള് വേണ്ടി വരുന്നത് ഇവയുടെ ലഭ്യത വൈകുന്നതിന് കാരണമാകും. ഇത് നടന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലികള് തടസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.
India and the EU have successfully completed negotiations for India’s association with Horizon Europe, the EU’s flagship research and innovation programme. This marks a significant milestone in the India-EU strategic partnership, towards building a long-term framework of research cooperation, along the vision laid out by the leaders during the historic India-EU Summit in January 2026. 🔗 https://t.co/RWW4YAK0DD @IndiaDST @IndEmbassyBru @EU_in_India— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) November 7, 2026
ചൈനയുടെ കയറ്റുമതി നമ്മെ ബാധിച്ചാല് ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം നമ്മള് ആഭ്യന്തരമായി തുടരുമെന്നാണ് വ്യവസായ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയല് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ചൈനയുമായി നമ്മള് നല്ല ബന്ധത്തിലാണ്. നമുക്ക് അവര് തുരങ്ക നിര്മ്മാണ ഉപകരണം തന്നില്ലെങ്കില് നമ്മള് സ്വന്തമായി അതങ്ങ് നിര്മ്മിക്കും. അവരോട് ചോദിക്കാന് പോകില്ല. ഇതിന് പക്ഷേ സമയം വേണ്ടി വരും. ചൈനയാണ് ഈ ഉപകരണത്തിന്റെയും ഇവയുടെ ഭാഗങ്ങളുടെയും നിര്മ്മാണത്തിന്റെ കുത്തക കയ്യടക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത്.
ചൈന ഒരു സന്ദേശം നല്കുകയാണോ?
ഇതൊരു പുത്തന് വിഷയമല്ല. കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കും മുമ്പ് ഈ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം കാര്യക്ഷമമാക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇക്കാര്യം നമ്മള് അവരുമായി നിരന്തരം ചര്ച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള അതിര്ത്തി തര്ക്കം രൂക്ഷമായതോടെ കയറ്റുമതിയില് ചൈന നിയന്ത്രണം കൊണ്ടു വരാന് തുടങ്ങി.
2024ല് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഈ ഉപകരണം നല്കാന് കാലതാമസം വരുത്തിയതോടെ നമ്മള് ആശങ്ക അറിയിക്കുകയും ജര്മ്മന് കമ്പനിയില് അവ വരുത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാല് ഇവയും ചൈനയിലാണ് നിര്മ്മിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മില് ചര്ച്ച നടത്തി പിന്നീട് വിഷയം പരിഹരിച്ചു.
പിന്നീടാണ് ഈ ഉപകരണത്തിന് ഇരട്ട ഉപയോഗമുണ്ടെന്ന് ചൈന പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതാണ് ചൈന എന്തെങ്കിലും സന്ദേശമാണോ ഇതിലൂടെ നല്കുന്നത് എന്ന സംശയം ഉദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിര്ത്തിയിലെ ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം മന്ദീഭവിപ്പിക്കാനാണോ ഇവരുടെ നീക്കമെന്നാണ് ഇന്ത്യ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
ഒരൊറ്റ തുരങ്ക നിര്മ്മാണ ഉപകരണവും ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ഉരസലിന് കാരണമാകില്ലെന്നാണ് ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടിയുടെ മുഖപത്രമായ ഗ്ലോബല് ടൈംസിന്റെ എഡിറ്റോറിയലില് എഴുതിയത്.
സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങള് അതാത് വഴിയില് തന്നെ പരിഹരിക്കും. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താന് കൂടുതല് ഇടങ്ങള് കണ്ടെത്തും എന്നും എഡിറ്റോറിയലില് പറയുന്നുണ്ട്. അതിര്ത്തിയില് നടക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളൊന്നും തടയാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും എഡിറ്ററോറിയലില് പറയുന്നുണ്ട്. അതിര്ത്തിയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് വികസിപ്പിക്കുന്നത് സേനാനീക്കം സുഗമമാക്കും.
അതിര്ത്തിയിലെ ഇന്ത്യയുടെ വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ചൈനയുടെ താത്പര്യങ്ങള്ക്കപ്പുറം സുരക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളാണ്.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങളെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇവയുടെ ലഭ്യതയില് കുറവുണ്ടായാല് അത് നമുക്ക് തിരിച്ചടിയാണ്. അഭിപ്രായ ഭിന്നതകള് തര്ക്കങ്ങളാകില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിന് പിങും സെപ്റ്റംബറില് അവരുടെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെ ധാരണയിലെത്തിയതാണ്.
അസ്ഥിരമായ ഒരു ഭൗമ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തില് ഇന്ത്യയും ചൈനയും അവരുടെ ബന്ധം സുസ്ഥിരമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ചൈന ഒരു സാമ്പത്തിക സമ്മര്ദ്ദത്തിലൂടെയാണ് കടന്ന് പോകുന്നത്. ഉപഭോഗം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനര്ത്ഥം അവര് കൂടുതല് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. യൂറോപ്യന് യൂണിയന് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങള് അധികമായി സംഭരിക്കുന്നുണ്ട്. ആഗോള വിപണികളില് ചരക്കുകള് അമിതമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണിത്.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തുരങ്ക നിര്മ്മാണസാമഗ്രികളുടെ കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണം അപകടകരമാണ്. ഈ നിര്ണായക ഉപകരണത്തിനായി നാം അവരെയാണ് അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത്. ആഭ്യന്തരമായി ഇവ വികസിപ്പിച്ച് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടിയന്തര ആവശ്യത്തിന് പരിഹാരമാകില്ല.