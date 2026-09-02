ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ലോകത്തിന് കുളിരായി എസ്സിഒ; എന്താണ് 'ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി കോറിഡോർ'?
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് വിപ്ലവകരമായ മരുന്ന്, യുറേഷ്യയെ മാറ്റാൻ SCO ഹരിത ഇടനാഴി
Published : September 2, 2026 at 7:10 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഷാങ്ഹായ് കോപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ (എസ്സിഒ) ബിഷ്കെക് ഉച്ചകോടി ലോകശ്രദ്ധ നേടിയത് കേവലം ഭൗമരാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ആഗോള പരിസ്ഥിതി രംഗത്ത് വൻ ചലനമുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു നിർണായക രഹസ്യ തീരുമാനത്തിലൂടെ കൂടിയാണ്! 2026–2030 കാലയളവിലേക്ക് യുറേഷ്യൻ മേഖലയെ ഹരിത സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 'SCO ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി കോറിഡോർ' പദ്ധതിക്കാണ് ഉച്ചകോടി ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
'ശാസ്ത്രീയവും സാങ്കേതികവുമായ സഹകരണത്തിലൂടെ എസ്സിഒ ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി കോറിഡോർ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ സഹകരണ പരിപാടി' എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പദ്ധതി, വെറുമൊരു സാധാരണ പരിസ്ഥിതി കരാർ മാത്രമല്ല. കൃത്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായവും സാങ്കേതിക കൈമാറ്റവും ഉറപ്പാക്കിയാൽ, ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജ പരിവർത്തനം, കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധം എന്നിവയെ ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കോർത്തിണക്കി യുറേഷ്യയുടെ വികസന ഭൂപടം തന്നെ മാറ്റിയെഴുതാൻ പോന്ന ശേഷി ഈ വിപ്ലവകരമായ പദ്ധതിക്കുണ്ട്!
ആവശ്യത്തിന് ധനസഹായം, സാങ്കേതികവിദ്യ പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ, കൃത്യമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുള്ള പദ്ധതികൾ എന്നിവയോടെ ഇത് നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, യുറേഷ്യയുടെ വലിയൊരു ഭാഗത്തുടനീളം ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, ശുദ്ധമായ സാങ്കേതികവിദ്യ, ഊർജ്ജ പരിവർത്തനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷി എന്നിവയെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ചൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എസ്സിഓയ്ക്ക് നൽകാൻ ഇതിന് കഴിയും.
ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി കോറിഡോർ പദ്ധതി അംഗീകരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഈ വർഷം മെയ് 22-ന് ബിഷ്കെക്കിൽ നടന്ന എസ്സിഒ അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയ മേധാവികളുടെ പത്താമത് യോഗത്തിലാണ് കൈക്കൊണ്ടത്. കിർഗിസ് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ സയൻസ്, ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇന്നൊവേഷൻ മന്ത്രി ഗുൽസത് ഇസാമതോവ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ മറ്റ് എസ്സിഒ അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധി സംഘങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു. സംയുക്ത ഗവേഷണ പദ്ധതികൾക്കായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും മേഖലയുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന് സർവ്വകലാശാലകളും ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറയുകയും ചെയ്തു.
യോഗത്തെത്തുടർന്ന്, വരാനിരിക്കുന്ന കാലയളവിലേക്കുള്ള എസ്സിഒയുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയത്തിൻ്റെ ദിശ വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രോട്ടോക്കോളിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. സംയുക്ത ശാസ്ത്ര സംരംഭങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന തന്ത്രപ്രധാന വിഭവമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഹരിത സാങ്കേതികവിദ്യകളിലേക്കുള്ള മാറ്റം എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കും സുസ്ഥിര വികസനവും പാരിസ്ഥിതിക സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി ഗുൽസത് ഇസാമതോവ വ്യക്തമാക്കി.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഊർജ്ജ വിപണികളെയും വ്യവസായ തന്ത്രങ്ങളെയും വികസന മുൻഗണനകളെയും പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത്, സാമ്പത്തിക മത്സരശേഷിയും തന്ത്രപരമായ സ്വയംഭരണവും നിർണ്ണയിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ സഹകരിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയായി എസ്സിഒയെ മാറ്റാൻ ഈ സംരംഭത്തിന് സാധിക്കും.
ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടനയുടെ (WMO) ഏറ്റവും പുതിയ വിലയിരുത്തൽ ഈ അടിയന്തിരാവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. WMO-യുടെ 'സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് 2025' റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, റെക്കോഡ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചൂടേറിയ 11 വർഷങ്ങളാണ് 2015–2025 കാലയളവ്. കൂടാതെ ഭൂമിയുടെ ഊർജ്ജ അസന്തുലിതാവസ്ഥ 65 വർഷത്തെ നിരീക്ഷണ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തി. ഹിമാനികളുടെ തുടർച്ചയായ നാശവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തുന്ന തീവ്രമായ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന സംഭവങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
കാലാവസ്ഥാ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് സാങ്കേതിക സഹകരണത്തിലേക്ക്
ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി കോറിഡോറിൻ്റെ പ്രധാന പ്രാധാന്യം ശാസ്ത്രീയവും സാങ്കേതികവുമായ സഹകരണത്തിന് നൽകുന്ന ഊന്നലിലാണ്. കാലാവസ്ഥാ നയതന്ത്രം പരമ്പരാഗതമായി കാർബൺ ഉദ്വമന ലക്ഷ്യങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക വാഗ്ദാനങ്ങൾ, ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ എന്നിവയിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത്. അവ അത്യന്താപേക്ഷിതമായി തുടരുമ്പോഴും, രൂക്ഷമാകുന്ന കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധിക്ക് കൂടുതൽ പ്രായോഗികമായ നടപടികള് ആവശ്യമാണ്. ഉദ്വമനം യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറയ്ക്കാനും, ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്താനും, ആവാസവ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കാനും, കാലാവസ്ഥാ ആഘാതങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ സാമ്പത്തിക മേഖലകളെ പ്രാപ്തമാക്കാനും കഴിയുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ.
എസ്സിഒയ്ക്ക് ഇതിനകം തന്നെ ഇതിനായി ഒരു സ്ഥാപനപരമായ അടിത്തറയുണ്ട്. സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയങ്ങളുടെയും വകുപ്പുകളുടെയും മേധാവികളുടെ യോഗം 2012 മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക സഹകരണത്തിനായി ഒരു സ്ഥിര സമിതിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, സ്വാഭാവിക വിഭവങ്ങളുടെ സുസ്ഥിരമായ ഉപയോഗം, ഊർജ്ജവും ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമതയും, എർത്ത് സയൻസസ്, സീസ്മോളജി, ജിയോളജി, വിവര പ്രക്ഷേപണ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ (ICT), മറ്റ് ശാസ്ത്ര മേഖലകൾ എന്നിവ ഇതിൻ്റെ നിലവിലുള്ള പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, നിലവിലുള്ള ശാസ്ത്രീയ സഹകരണത്തെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ-ടെക്നോളജി ആവാസവ്യവസ്ഥയായി മാറ്റാൻ ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി കോറിഡോറിന് സാധിക്കും.
എസ്സിഒയുടെ യുറേഷ്യൻ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം
എസ്സിഒയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വ്യാപ്തി ഈ കരാറിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ചൈന, കസാക്കിസ്ഥാൻ, കിർഗിസ്ഥാൻ, റഷ്യ, താജിക്കിസ്ഥാൻ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ഇറാൻ, ബെലാറസ് എന്നിവയാണ് എസ്സിഒ അംഗങ്ങൾ. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വ്യാപ്തിയിലും ജനസംഖ്യയിലും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാദേശിക സംഘടനയാണിത്. ലോകത്തിൻ്റെ മൊത്തം വിസ്തൃതിയുടെ കുറഞ്ഞത് 24 ശതമാനവും (യുറേഷ്യയുടെ 65 ശതമാനം), ലോക ജനസംഖ്യയുടെ 42 ശതമാനവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 2024 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള നാമമാത്ര ജിഡിപി (GDP) ലോകത്തിൻ്റെ ഏകദേശം 23 ശതമാനവും, വാങ്ങൽ ശേഷി സമത (PPP) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജിഡിപി ലോകത്തിൻ്റെ മൊത്തം ജിഡിപിയുടെ ഏകദേശം 36 ശതമാനവുമാണ്.
വ്യത്യസ്ത ഊർജ്ജ സംവിധാനങ്ങൾ, വിഭവ ശേഷികൾ, വ്യാവസായിക ഘടനകൾ, സാമ്പത്തിക വികസന ഘട്ടങ്ങൾ എന്നിവയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ഈ സംഘടന ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഊർജ്ജ ഉപഭോക്താക്കളിലും പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ നിർമ്മാതാക്കളിലും ചിലരാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും, റഷ്യയ്ക്കും മധ്യേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കും അപാരമായ ഹൈഡ്രോകാർബൺ, ധാതു വിഭവങ്ങളുണ്ട്. അതേസമയം പല മധ്യേഷ്യൻ അംഗങ്ങളും ജലക്ഷാമം, മരുഭൂമിവൽക്കരണം, ഹിമാനികളുടെ നാശം, തീവ്രമായ കാലാവസ്ഥ എന്നിവ നേരിടുന്നു.
ചില അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രഥമ പരിഗണന പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജവും ഗ്രിഡ് ആധുനികവൽക്കരണവുമായിരിക്കാം. മറ്റുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത, ശുദ്ധമായ വ്യാവസായിക ഉത്പാദനം, മീഥെയ്ൻ കുറയ്ക്കൽ, ജലസംരക്ഷണം, കാലാവസ്ഥയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ തകർച്ച നേരിടുന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവയാകാം.
ഈ കഴിവുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോറിഡോർ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ കേവലം ഒരു നയതന്ത്ര വിഷയമായി കാണുന്നതിന് പകരം ഒരു സാങ്കേതിക, വികസന വെല്ലുവിളിയായി സമീപിക്കാൻ എസ്സിഒയെ സഹായിക്കും.
ഊർജ്ജ സുരക്ഷാ ബന്ധം
ആഗോള ഊർജ്ജ നിക്ഷേപത്തിൽ നടക്കുന്ന വലിയൊരു മാറ്റവുമായും ഈ കരാർ പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. ഇൻ്റർനാഷണൽ എനർജി ഏജൻസിയുടെ (IEA) 'വേൾഡ് എനർജി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് 2026' റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, 2026-ൽ ആഗോള ഊർജ്ജ നിക്ഷേപം റെക്കോഡ് തുകയായ 3.4 ഡോളര് ട്രില്യണിൽ എത്തും. ഇതിൽ 2.2 ഡോളര് ട്രില്യണോളം പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജം, ആണവോർജ്ജം, വൈദ്യുതി ഗ്രിഡുകൾ, സംഭരണം, കുറഞ്ഞ ഉദ്വമനമുള്ള ഇന്ധനങ്ങൾ, ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത, വൈദ്യുതീകരണം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജ സാങ്കേതികവിദ്യകളിലേക്ക് പോകും. ഇതിലൂടെ ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജ നിക്ഷേപം ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളിലെ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ രണ്ടിരട്ടിയോളമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഇത് "ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി" എന്നതിൻ്റെ തന്ത്രപരമായ അർത്ഥത്തെ മാറ്റുന്നു. പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജം എന്നത് കേവലം ഒരു കാലാവസ്ഥാ നയ ഉപകരണം മാത്രമല്ല. സൗരോർജ്ജം, കാറ്റാടിയന്ത്രങ്ങൾ, ബാറ്ററികൾ, വൈദ്യുതി ഗ്രിഡുകൾ, ന്യൂക്ലിയർ സാങ്കേതികവിദ്യ, ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത, കുറഞ്ഞ കാർബൺ വ്യാവസായിക പ്രക്രിയകൾ എന്നിവ ഊർജ്ജ സുരക്ഷ, വ്യാവസായിക മത്സരശേഷി, സാങ്കേതിക പരമാധികാരം എന്നിവയുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ഹിമാലയവും പ്രളയവും
ഓഗസ്റ്റ് 26-ന് നേപ്പാളിൽ ഉണ്ടായ ഹിമാലയൻ മിന്നൽ പ്രളയത്തിന് ശേഷം ഈ കരാറിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ബിഷ്കെക് കരാറിനെ ആ ദുരന്തത്തിനുള്ള നേരിട്ടുള്ള പ്രതികരണമായി കാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സഹകരണത്തിലൂടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ട പാരിസ്ഥിതിക അപകടസാധ്യതകൾ ഏതുതരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് ഈ സംഭവം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഹിമാലയം അതിർത്തികൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയാണ്. ഉയർന്ന മലനിരകളിലെ ഹിമാനികളിലും മഞ്ഞിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പല രാജ്യങ്ങളിലെയും നദീതടങ്ങളെയും ജലവൈദ്യുതിയെയും കൃഷിയെയും ജനങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നു. പർവ്വതനിരകളുടെ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ദുരന്തം ഗതാഗത ശൃംഖലകളെയും ഊർജ്ജ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെയും ജനങ്ങളെയും വേഗത്തിൽ ബാധിക്കും.
ഇത് സാറ്റലൈറ്റ് നിരീക്ഷണം, റിമോട്ട് സെൻസിംഗ്, ഗ്ലേസിയർ നിരീക്ഷണം, ജിയോളജിക്കൽ സർവൈലൻസ്, മുൻകൂട്ടി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകളെ എസ്സിഒ ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി അജണ്ടയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച്, ബഹിരാകാശ അധിഷ്ഠിത ഭൗമ നിരീക്ഷണത്തിലും റിമോട്ട് സെൻസിംഗിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ കഴിവുകളുണ്ട്, അത് ഇത്തരം സഹകരണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും.
ഈ കരാറിലൂടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കാലാവസ്ഥാ-സാങ്കേതിക നയതന്ത്രം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു മികച്ച അവസരമാണ് ഈ കരാർ നൽകുന്നത്. പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജം, ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത, ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ, ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി, മറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കാലാവസ്ഥാ ലഘൂകരണത്തെ വികസന മുൻഗണനകളുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്ന സമീപനത്തിനായി ഇന്ത്യ ശക്തമായി വാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എസ്സിഒ ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി കോറിഡോറിലെ പങ്കാളിത്തം, സൗരോർജ്ജ സാങ്കേതികവിദ്യ, ബഹിരാകാശ അധിഷ്ഠിത പരിസ്ഥിതി നിരീക്ഷണം, കാലാവസ്ഥാ മാനേജ്മെൻ്റിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ഊർജ്ജക്ഷമതയുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ, ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി, ബാറ്ററി സംഭരണം, ദുരന്ത മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന കൃഷി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാനും കയറ്റുമതി ചെയ്യാനും ഇന്ത്യയെ അനുവദിക്കും.
ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്കും ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മധ്യേഷ്യൻ, യുറേഷ്യൻ വിപണികളിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. നിർദ്ദിഷ്ട ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി കോറിഡോർ എസ്സിഒയ്ക്ക് രണ്ട് വെല്ലുവിളികൾ ഒരേസമയം അഭിസംബോധന ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നൽകിയേക്കാം. സാമ്പത്തിക മേഖലകളെ കാർബൺ വിമുക്തമാക്കാനുള്ള ആവശ്യകതയും, നിലവിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ ആഘാതങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അവയെ പ്രാപ്തമാക്കാനുള്ള ആവശ്യകതയും.
ആഗോള കാലാവസ്ഥാ കാഴ്ചപ്പാട് ഈ അടിയന്തിരാവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ ദശകത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ താപനില ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരുമെന്ന് WMO പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അതേസമയം നിലവിലെ ദേശീയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ലോകത്തെ 1.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പാതയിൽ നിലനിർത്താൻ പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ എൻവയോൺമെൻ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രവചനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം, 2026-ൽ ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജ നിക്ഷേപത്തിൽ 2.2 ഡോളര് ട്രില്യൺ ഡോളർ ഉണ്ടാകുമെന്ന് IEA പ്രവചിക്കുന്നതിലൂടെ ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജ സാമ്പത്തിക രംഗം വേഗത്തിൽ വികസിക്കുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. എസ്സിഒയുടെ മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളിയും അവസരവും തങ്ങളുടെ ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി കോറിഡോർ ഈ പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ്...