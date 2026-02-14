'പുതിയ അധ്യായം'; ബംഗ്ലാദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിഎൻപിയുടെ വിജയത്തെ പ്രശംസിച്ച് വിദഗ്ധർ
വ്യാഴാഴ്ച ആയിരുന്നു ബംഗ്ലാദേശിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. 300 ൽ 212 സീറ്റുകൾ നേടിയായിരുന്നു ബിഎൻപിയുടെ വിജയം. ബിഎൻപിയുടെ വിജയത്തിൽ ചെയർമാനായ താരിഖ് റഹ്മാനെ അഭിനന്ദിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയടക്കം നിരവധി പേർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
Published : February 14, 2026 at 7:25 AM IST
ധാക്ക: ബംഗ്ലാദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിഎൻപിയുടെ (ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടി) വിജയത്തെ പ്രശംസിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പീസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റഡീസിലെ സീനിയർ ഫെലോ ഷഫ്കത്ത് മുനീർ. ഇതൊരും പുതിയ അധ്യായമാണെന്നും ജനാധിപത്യപരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാർ ഇനി രാജ്യത്തിൻ്റെ വിദേശനയം രൂപപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് ബന്ധം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യകളെക്കുറിച്ചും മുനീർ പറഞ്ഞു. സമീപകാലത്ത് നിരവധി ഉയർച്ച താഴ്ചകളിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു ബന്ധമാണ് ഇന്ത്യയുടെയും ബംഗ്ലദേശിൻ്റെയും. അത് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. പക്ഷെ അതിന് മുൻപ് ഇരു പക്ഷത്തിൻ്റെയും ആദ്യ കടമ വിശ്വാസം പുനർനിർമ്മിക്കുക എന്നതാണെന്ന് മുനീർ പറഞ്ഞു.
ബിഎൻപി ചെയർമാൻ താരിഖ് റഹ്മാനെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അഭിനന്ദിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും മുനീർ സംസാരിച്ചു. പ്രാധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നടപടിയാണിത്. പുതിയ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാന മുൻഗണനയായിരിക്കും ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതെന്നും മുനീർ പറഞ്ഞു.
ബംഗ്ലദേശിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിഎൻപിയുടെ വിജയം മികച്ച വിജയം തന്നെയായിരുന്നു. സമാധാനപരമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു ഇത്. ധാരാളം പേർ വോട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തി. ബംഗ്ലാദേശിന് ഇത് ഒരു നല്ല തുടക്കമാണെന്നും പുതിയ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഥമ പരിഗണന സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുക എന്നതായിരിക്കുമെന്നും മുനീർ വ്യക്തമാക്കി.
ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ പതനത്തിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പില് ബംഗ്ലാദേശില് വമ്പൻ വിജയവുമായാണ് ബിഎന്പി അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് രാജ്യത്ത് ബിഎൻപി ആധികാരത്തിലെത്തുന്നത്. 300 സീറ്റുകളിൽ 212 സീറ്റുകളിലും ബിഎൻപി ആയിരുന്നു വിജയിച്ചത്.
വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ബംഗ്ലാദേശ് ഇനി നയിക്കുക ബിഎൻപിയുടെ ചെയർമാൻ താരിഖ് റഹ്മാനായിരിക്കുമെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകളായിരുന്നു പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ അവാമി ലീഗിന് വിലക്കേര്പ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടി, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി എന്നീ പാര്ട്ടികളുടെ ഏറ്റുമുട്ടലാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പ്രതിഫലിച്ചത്.
70 സീറ്റുകളാണ് മുഖ്യ എതിരാളിയായ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി നേടിയത്. 60.69 ശതമാനം പോളിങ്ങാണ് ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 12,27,11,739 വോട്ടര്മാരാണ് ബംഗ്ലാദേശില് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 64 ജില്ലകളിലായി 42761 പോളിങ് ബൂത്തുകളാണ് ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത്.
ആകെയുള്ള 350 സീറ്റുകളില് 300 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. പ്രശ്ന ബാധിത മേഖലകളായതിനാല് പോളിങ് ബൂത്തുകള്ക്ക് സമീപം കനത്ത സുരക്ഷയൊരുക്കിയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് പൂര്ത്തീകരിച്ചത്.
