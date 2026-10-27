നാടുകടത്തപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ചൂഷണം; പൊലീസ് നടപടികളില് ജീവിതം ദുസഹമെന്ന് അഫ്ഗാന് അഭയാര്ഥികള്
അഫ്ഗാന് പൗരന്മാരെ കാരണങ്ങളില്ലാതെ തടങ്കലില് വയ്ക്കുകയും രാത്രി പോലും വീടുകളില് പരിശോധന നടത്തുകയും പണം തട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
By ANI
Published : October 27, 2026 at 7:18 AM IST
ഇസ്ലാമാബാദ്: പാകിസ്ഥാനില് നിന്നും നാടുകടത്തപ്പെട്ട അഫ്ഗാന് പൗരന്മാരുടെ ജീവിതം പ്രതിസന്ധിയിലെന്ന് വിദേശ മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. അഫ്ഗാന് പൗരന്മാരെ കാരണങ്ങളില്ലാതെ തടങ്കലില് വയ്ക്കുകയും രാത്രി പോലും വീടുകളില് പരിശോധന നടത്തുകയും പണം തട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. 'ഖൈബര് പഖ്തൂണ്ഖ്വയില് തങ്ങളുടെ നേര്ക്ക് അന്യായമായ തടങ്കലുകള്, പാതിരാത്രി വീടുകളിലെ റെയ്ഡുകള്, പണം തട്ടിയെടുക്കല് എന്നിവ വര്ധിച്ചതായി' ടോലോ ന്യൂസ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. പ്രവിശ്യയില് ഫെഡറല് ഗവര്ണര് ഭരണവും അടിയന്തരാവസ്ഥയും ഏര്പ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്.
പാകിസ്ഥാൻ പൊലീസ് ഇടയ്ക്കിടെ വീടുകളിൽ പരിശോധന നടത്തുകയും സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യം കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ സാധാരണ ജീവിതം അങ്ങേയറ്റം ദുസഹമായെന്ന് നാടുകടത്തപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു. നിസാര കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആളുകളെ തടങ്കലിലാക്കുന്നത് പതിവാണെന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരമായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ടെന്നും പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ ഭരണകാലത്ത്, താരതമ്യേന മെച്ചപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് ഖൈബർ പഖ്തൂണ്ഖ്വയിലേക്ക് താമസം മാറിയവരാണ് തങ്ങളെന്ന്' മുഹമ്മദ് റഹ്മാൻ എന്ന വ്യക്തി പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ ഇസ്ലാമാബാദ് അടിയന്തരാവസ്ഥയും ഗവർണർ ഭരണവും ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ സ്ഥിതി വഷളാവുകയും അന്യായമായ അറസ്റ്റും പീഡനങ്ങളും ഭയന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാവുകയും ചെയ്തു. അധികൃതർ രാത്രികാലങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ റെയ്ഡുകൾ നടത്തുകയും പകൽ സമയങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക ചന്തകളിൽ വച്ച് അഭയാർഥികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയായ സൊഹൈൽ ഖാൻ പറഞ്ഞു.
ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ തങ്ങളെ, നാടുകടത്തുന്നതിന് മുൻപ് അപമാനകരമായ രീതിയിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തതെന്ന് പല കുടുംബങ്ങളും വിവരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 27000 അഫ്ഗാൻ അഭയാർഥികൾ ടോർഖാം അതിർത്തി വഴി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ടോർഖാമിന് സമീപമുള്ള താത്ക്കാലിക വാസസ്ഥലത്ത് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
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മടങ്ങിയെത്തുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനും വരും ദിവസങ്ങളിൽ എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചാൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമായി പന്ത്രണ്ടോളം പ്രത്യേക സഹായ സമിതികൾ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം പുനരധിവാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി താലിബാൻ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നഗരവികസന-ഭവന മന്ത്രാലയം 22 പ്രവിശ്യകളിലായി മടങ്ങിയെത്തിയ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 74000ത്തിലധികം ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചു.
27 പ്രത്യേക ടൗൺഷിപ്പുകളിൽ ഇതിനായി ഭൂമി നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പുനരധിവാസം സുഗമമാക്കുന്നതിനായി 37 മാസ്റ്റർ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
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