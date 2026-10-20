മക്ക പള്ളി പരിസരത്ത് 'ഭാര്യയുടെ' നെറ്റിയിൽ ചുംബിച്ചതിന് വധശിക്ഷ; ബംഗ്ലാദേശികളെ വധിച്ചതിനെതിരേ സൗദിക്കെതിരേ പ്രതിഷേധം ശക്തം
വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയെങ്കിലും, പ്രതികൾ പള്ളിക്കുള്ളിൽ ചെയ്തുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് സൗദി അധികൃതർ ഇതുവരെയും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
Published : October 20, 2026 at 8:34 PM IST
റിയാദ്: രണ്ട് ബംഗ്ലാദേശി കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ സൗദി അറേബ്യ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയതിനെതിരെ വൻ പ്രതിഷേധം. നസ്റുൽ ഇസ്ലാം അബ്ദുൽ ബഷീർ, സിതി അക്തർ എന്നിവരുടെ വധശിക്ഷ ഒക്ടോബർ 14-നാണ് സൗദി അധികൃതർ നടപ്പിലാക്കിയത്. മക്കയിലെ പള്ളിയിൽ 'അധാർമിക പ്രവൃത്തി' ചെയ്തു എന്നതാണ് ഇവർക്കെതിരെ ആരോപിക്കുന്ന കുറ്റമെന്നും അതിനുള്ള ശിക്ഷയായാണ് ഇരുവരെയും വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയതെന്നും സൗദിയിലെ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
രണ്ട് ബംഗ്ലാദേശികളെയും തസീർ പ്രകാരം വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു. അവരുടെ ശിക്ഷകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ജുഡീഷ്യൽ അധികാരികൾ ശരിവച്ചതായും തുടർന്ന് മക്ക മേഖലയിൽ അവരെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്ന ഒരു രാജകീയ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ആരോപണവിധേയമായ പ്രവൃത്തികൾ, ഇരുവരുടെയും അറസ്റ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ, അവരുടെ വിചാരണ വിവരങ്ങൾ എന്നിവയൊന്നും സൗദി അധികൃതർ പരസ്യമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല.
വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരായ രണ്ടുപേരും ദമ്പതികൾ ആണെന്ന തരത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടന്നിരുന്നു. ഇവർക്കെതിരെ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തി പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ വച്ച് പരസ്പരം നെറ്റിയിൽ ചുംബിച്ചതാണെന്നും അനുമാനിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും റിയാദിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. മാത്രമല്ല, നസ്റുലിന്റെ കുടുംബം ഈ അവകാശവാദങ്ങളെ എതിർത്തതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ആരാണ് നസ്റുൽ ഇസ്ലാം അബ്ദുൽ ബഷീർ
അബ്ദുൾ ബഷീറിന്റെയും റഹിമ ബീഗത്തിന്റെയും മൂത്ത മകനായ നസ്റുൽ ഇസ്ലാം അബ്ദുൽ ബഷീർ, ചാറ്റോഗ്രാം ഡിവിഷനിലെ ബ്രഹ്മൻബാരിയ സദർ ഉപാസിലയിൽ നിന്നുള്ളയാളാണ്. 2022 നവംബറിൽ അദ്ദേഹം സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് താമസം മാറി മക്കയിലെ മസ്ജിദ് അൽ-ഹറാമിൽ ക്ലീനറായി ജോലി ചെയ്തു. എട്ട് മാസത്തിന് ശേഷം പൊലീസ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതുവരെ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞതായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം പറഞ്ഞു.
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ഒക്ടോബർ 11 നാണ് നസ്റുലുമായി അവസാനമായി സംസാരിച്ചതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. കുടുംബത്തിന് നേരത്തെ ഒരു അറിയിപ്പും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 24 വർഷമായി സൗദി അറേബ്യയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അബ്ദുൾ ബാസിർ, തന്റെ മകന് ന്യായമായ വിചാരണ ലഭിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ന്യായമായ കാരണമില്ലാതെയാണ് മകനെ വധിച്ചതെങ്കിൽ, തനിക്ക് നീതി വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയയാക്കിയ ബംഗ്ലാദേശി സ്ത്രീ
സൗദിയിൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയയാക്കപ്പെട്ട ബംഗ്ലാദേശി വനിതയാണ് സിതി അക്തർ. ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് തൊഴിൽ തേടിപ്പോയ ഒരു കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളിയാണിവർ. എന്നാൽ ബംഗ്ലാദേശിലെ ഇവരുടെ ജന്മനാടോ മറ്റ് കുടുംബ പശ്ചാത്തലങ്ങളോ കൂടുതൽ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. മക്കയിലെ പള്ളിക്കുള്ളിൽ വച്ച് നടത്തിയതായി പറയപ്പെടുന്ന കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ പേരിൽ സൗദി സുരക്ഷാ സേന ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാക്കയിലെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയോ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെയോ അറിയിക്കാതെ രണ്ട് ബംഗ്ലാദേശി പൗരന്മാരെ രഹസ്യമായി വധിച്ചത് ബംഗ്ലാദേശിലും പുറത്തും വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിരിക്കുകയാണ്. ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാർ സംഭവത്തിൽ സൗദി ഭരണകൂടത്തോട് ഔദ്യോഗികമായി വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്.
ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സൗദി അറേബ്യ. 2025-ൽ കുറഞ്ഞത് 356 വധശിക്ഷകൾ നടപ്പിലാക്കിയതായി ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും അക്രമരഹിതമായ മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കാണ്. 2022-ൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും കിരീടാവകാശിയുമായ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരൻ നടത്തിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ വധശിക്ഷ കൊലപാതക കേസുകളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഇത് സംഭവിച്ചു.
സൗദി അറേബ്യയിൽ വിദേശ പൗരന്മാരുടെ വധശിക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ കേസാണിത്. ശ്രീലങ്കൻ ഹിന്ദു കുടിയേറ്റക്കാരനായ അനോജൻ ശിവരസയ്ക്ക് ദൈവനിന്ദയ്ക്ക് അടുത്തിടെ വധശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ കൊളംബോയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിക്ഷ റദ്ദാക്കപ്പെട്ടു.
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