ETV Bharat / international

തോറ്റ് തുന്നം പാടും, അക്കാര്യത്തില്‍ സംശയവുമില്ല; ഇന്ത്യയോട് മുട്ടാന്‍ നില്‍ക്കേണ്ടെന്ന് പാകിസ്ഥാന് മുന്നറിയിപ്പ്

ഇന്ത്യയുമായുള്ള തുറന്ന സംഘര്‍ഷം ഒരിക്കലും ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് സിഐഎ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ.

INDIA PAKISTAN WAR LATEST NEWS IN MALAYALAM ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാന്‍ FORMER CIA OFFICER JOHN KIRIAKOU
പാകിസ്ഥാന്‍ സൈനിക മേധാവി അസിം മുനീര്‍ (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 25, 2025 at 3:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കാലിഫോർണിയ: ഇന്ത്യയുമായുള്ള ഏത് യുദ്ധത്തിലും പാകിസ്ഥാൻ പരാജയപ്പെടുമെന്ന് സിഐഎ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജോൺ കിരിയാകോ. ഇന്ത്യയുമായുള്ള തുറന്ന സംഘര്‍ഷം ഒരിക്കലും ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍ തിരിച്ചറിയണമെന്നും ജോൺ കിരിയാകോ പറഞ്ഞു. വാര്‍ത്ത ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സിഐഎ മുന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ പ്രതികരണം.

"ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു പരമ്പരാഗത യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാകില്ല. കാരണം പാകിസ്ഥാനികൾ തോൽക്കും. കാര്യങ്ങള്‍ അത്രയും ലളിതമാണ്. തീര്‍ച്ചയായും അവർ തോൽക്കും. ഞാൻ ആണവായുധങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. ഒരു പരമ്പരാഗത യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഇന്ത്യക്കാരെ നിരന്തരം പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല" - ജോൺ കിരിയാക് പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

India Pakistan War LATEST NEWS IN MALAYALAM ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാന്‍ Former CIA officer John Kiriakou
Former CIA officer John Kiriakou (ANI)

15 വർഷം സിഐഎയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും പാകിസ്ഥാനിൽ ഭീകരവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്‌തയാളാണ് ജോണ്‍ കിരിയാകോ. 2002-ൽ പാകിസ്ഥാനിൽ നിയമിതനായപ്പോൾ, പെൻ്റഗൺ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആണവായുധ ശേഖരത്തിന്മേൽ നിയന്ത്രണം ചെലുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അനൗദ്യോഗികമായി തന്നോട് പറഞ്ഞതായി മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഓർമ്മിച്ചു.

അതിനുശേഷം പാകിസ്ഥാനുള്ളിലെ കാഴ്‌ചപ്പാടുകൾ കൂടുതൽ കഠിനമായിട്ടുണ്ടെന്നും, ആയുധങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം തങ്ങളുടെ ജനറൽമാർക്കു മാത്രമായിരിക്കണമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരസ്യമായി വാദിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "പാകിസ്ഥാൻ ആണവ ശേഖരവുമായി അമേരിക്കയ്ക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ ജനറൽമാരാണ്" -സിഐഎ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

പാകിസ്ഥാന്‍ ഇടയ്‌ക്കിടെ ഉയര്‍ത്തുന്ന ആണവ ഭീഷണിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാടും കിരിയാകോ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആണവ ഭീഷണിയെ വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്നും ഏതെങ്കിലും ഭീകരാക്രമണത്തിന് കനത്ത മറുപടി തന്നെ നല്‍കുമെന്നും ന്യൂഡൽഹി ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

2016-ൽ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് അപ്പുറമുള്ള സർജിക്കൽ സ്‌ട്രൈക്കുകൾ, 2019-ൽ ബാലകോട്ട് വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ, ഈ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ പാകിസ്ഥാനിലും പാകിസ്ഥാൻ അധിനിവേശ ജമ്മു കശ്‌മീരിലെയും ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്ത ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂര്‍ തുടങ്ങിയ സമീപ വർഷങ്ങളിൽ ഭീകരതയ്‌ക്കെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു.

ALSO READ: 'ജനാധിപത്യം പരിചയമില്ലാത്ത ആശയം'; യുഎന്നിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ഇന്ത്യ

26 സാധാരണക്കാരുടെ ജീവനെടുത്ത പഹല്‍ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാന്‍ ബന്ധം കൂടുതല്‍ വഷളായിരുന്നു. പഹല്‍ഗാം ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനിലെയും പാക് അധീന കശ്‌മീരിലെയും ഭീകരകേന്ദ്രങ്ങള്‍ തകര്‍ത്തിരുന്നു. തിരിച്ചടിക്കാന്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ സേന ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു.

(WITH ANI INPUTS)

TAGGED:

INDIA PAKISTAN WAR
LATEST NEWS IN MALAYALAM
ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാന്‍
FORMER CIA OFFICER JOHN KIRIAKOU
EX CIA OFFICER WARNS PAKISTAN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമസ്‌തിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.