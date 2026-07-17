യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ശക്തമായ ചൂട്; ഇതുവരെ 12,000ത്തിലധികം മരണങ്ങൾ
യുകെയും സ്വിറ്റ്സർലൻഡും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ജൂണില് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത റെക്കോഡ് താപനിലയാണുള്ളത്.
Published : July 17, 2026 at 1:42 PM IST
പാരിസ്: യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ശക്തമായ ചൂട്. ജൂണിലെ ഉഷ്ണതരംഗത്തിൽ ഒമ്പത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലായി 12,000 ത്തിലധികം പേര് മരിച്ചതായി റിപ്പോര്ട്ട്. ദേശീയ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളുടെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്ത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങള് പുറത്തുവരുന്നതോടെ മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാമെന്ന് വിദേശ മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
യുകെയിലും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ജൂൺ മാസത്തിലെ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത റെക്കോഡ് താപനില രേഖപ്പെടുത്തി. ശക്തമായ ചൂട് എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് മരിച്ചവരുടെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഉഷ്ണതരംഗം രൂക്ഷമായ ഈ കാലയളവിൽ ഏകദേശം 10,000 അധികം മരണങ്ങൾ ബെൽജിയം, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, ലക്സംബർഗ്, നെതർലാൻഡ്സ്, സ്പെയിൻ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജൂൺ 22നും 28നും ഇടയിൽ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ ചൂട് മൂലം നിരവധി ആളുകളുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായിരുന്നു.
ബ്രിട്ടനിലെ മെറ്റ് ഓഫിസ് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ജൂൺ 18നും 28നും ഇടയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലും വെയിൽസിലും ഉണ്ടായ ഉഷ്ണ തരംഗത്തിൽ 2,200 മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. ജൂൺ അവസാന വാരത്തിൽ മരണങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ വർധനവുണ്ടായി. യൂറോപ്യൻ മോർട്ടാലിറ്റി മോണിറ്ററിങ്ങിൻ്റെ (യൂറോമോമോ) താത്ക്കാലിക കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് 14,260 മരണങ്ങൾ ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തി. 24 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏകദേശം 400 ദശലക്ഷം ജനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"വേനൽക്കാലം ഇതുവരെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ഇതൊരു പ്രകൃതി ദുരന്തമല്ല, എല്ലാ വർഷവും ഇത് ആവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകൾ ഇപ്പോഴും ചൂടിനെ ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയായിട്ടല്ല, മറിച്ച് ഒരു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമായി കണക്കാക്കുന്നു," യൂറോപ്യൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ ഹാൻസ് ഹെൻറി പി ക്ലൂഗ് പറഞ്ഞു. "ഈ മരണങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും തടയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. "മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെളിവുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്" അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.
"ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരണങ്ങൾക്ക് ചൂട് ഒരു പ്രധാന വില്ലനാണ്. എല്ലാവരും ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്". ഡെന്മാർക്കിലെ സ്റ്റാറ്റൻസ് സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ എപ്പിഡെമിയോളജിസ്റ്റും യൂറോമോമോയുടെ കോർഡിനേറ്ററുമായ ലാസെ വെസ്റ്റർഗാർഡ് പറഞ്ഞു.
ജൂൺ 22നും 28നും ഇടയിൽ കൊടും ചൂടിനെ തുടർന്ന് സ്പെയിനിലും മരണങ്ങൾ വർധിച്ചു. ഏകദേശം 610 മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതിൽ 85 വയസിന് മുകളിലുള്ളവരാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും. ഇതേ കാലയളവിൽ ജർമ്മനിയിൽ 5,780 അധിക മരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഡെസ്റ്റാറ്റിസിൽ 7,100 അധിക മരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ജർമ്മനിയുടെ പൊതുജനാരോഗ്യ അതോറിറ്റിയായ റോബർട്ട് കോച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡാറ്റ പ്രകാരം, കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ജർമ്മനിയിൽ ഈ വേനൽക്കാലത്ത് കൂടുതൽ ആളുകൾ ചൂട് മൂലം മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ജൂൺ 22 മുതൽ 28 വരെയുള്ള അതേ ആഴ്ചയിൽ, ഫ്രാൻസിൽ മുൻ ആഴ്ചയെ അപേക്ഷിച്ച് 2,025 അധിക മരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി.
ബെൽജിയത്തിലെ പൊതുജനാരോഗ്യ സ്ഥാപനമായ സയൻസാനോയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ജൂൺ 18നും ജൂലൈ 1നും ഇടയിൽ 1,747 അധിക മരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി. അതിൽ 750 എണ്ണം ജൂൺ 27-28 തീയതികളിലെ വെറും രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സംഭവിച്ചതാണ്. ജൂൺ 22നും 28നും ഇടയിൽ നെതർലൻസിൽ ഏകദേശം 600 അധിക മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ഇതേ കാലയളവിൽ 220 മരണങ്ങളും ലക്സംബർഗിൽ 23 അധിക മരണങ്ങളും സംഭവിച്ചു. ജൂൺ 24നും 30നും ഇടയിൽ വടക്കൻ ഇറ്റലിയിൽ 85 വയസിന് മുകളിലുള്ളവരിൽ മരണത്തിൽ നേരിയ വർധനവ് ഉണ്ടായതായി ഇറ്റലിയിലെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പറയുന്നു. ജൂൺ അവസാനത്തിൽ ഉഷ്ണതരംഗം ബാധിച്ച മധ്യ, കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലെ ഹംഗറി, സ്ലൊവാക്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇതുവരെ താത്ക്കാലിക കണക്കുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല.
Also Read:മ്യാൻമർ തീരത്ത് ബോട്ടുകൾ തകർന്നു; അഞ്ഞൂറിലധികം റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർഥികൾ മരിച്ചതായി റിപ്പോര്ട്ട്