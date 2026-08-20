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നദികൾ വറ്റി, തെളിഞ്ഞത് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ തകർന്ന കപ്പൽ; യൂറോപ്പിൽ കൊടുംവരൾച്ച

സെർബിയൻ തലസ്ഥാനമായ ബെൽഗ്രേഡിൽ നിന്ന് 70 കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്രെംസ്ക മിത്രോവിക നഗരത്തിന് സമീപമാണ് സ്ലോവേനിയൻ എന്ന് പേരുള്ള കപ്പലിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്

Savas Titanic Shipwreck Europe River Drought Ancient Roman Bridge Woolly Mammoth Bones
Europe Drought Reveals Savas Titanic And Ancient Relics (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2026 at 1:05 PM IST

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ബെൽഗ്രേഡ്: യൂറോപ്പിനെ ചുട്ടുപൊള്ളിക്കുന്ന കൊടുംവരൾച്ചയിൽ നദികൾ വറ്റുമ്പോൾ തെളിയുന്നത് ചരിത്രത്തിലെ അപൂർവ കാഴ്ചകൾ. സെർബിയയിലെ സാവ നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നതോടെ പുറത്തുവന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള കപ്പലിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ്. 'സാവയിലെ ടൈറ്റാനിക്' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ കപ്പൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ചരിത്രശേഷിപ്പുകളാണ് യൂറോപ്പിലെ നദികളിൽ ഇപ്പോൾ ദൃശ്യമാകുന്നത്.

സെർബിയൻ തലസ്ഥാനമായ ബെൽഗ്രേഡിൽ നിന്ന് 70 കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്രെംസ്ക മിത്രോവിക നഗരത്തിന് സമീപമാണ് സ്ലോവേനിയൻ എന്ന് പേരുള്ള കപ്പലിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. 1900-കളുടെ തുടക്കത്തിൽ നിർമിച്ച ഈ നീരാവിക്കപ്പലിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മുൻപും ദൃശ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രത്തോളം വ്യക്തമായി കാണുന്നത് ആദ്യമായാണെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കപ്പൽ വീണ്ടും കാണുന്നതെന്നും ഇത് അപൂർവമായ കാഴ്ചയാണെന്നും നഗരത്തിലെ മ്യൂസിയം മേധാവിയും ചരിത്രകാരനുമായ ആൻഡ്രിജ പോപോവിക് വ്യക്തമാക്കി.

Savas Titanic Shipwreck Europe River Drought Ancient Roman Bridge Woolly Mammoth Bones
Europe Drought Reveals Savas Titanic And Ancient Relics (AP)
Savas Titanic Shipwreck Europe River Drought Ancient Roman Bridge Woolly Mammoth Bones
Europe Drought Reveals Savas Titanic And Ancient Relics (AP)

ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന സ്ലോവേനിയൻ
ഓസ്ട്രോ-ഹംഗേറിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഹംഗറിയിലെ ബുഡാപെസ്റ്റിൽ 1913ലാണ് ഈ കപ്പൽ നിർമിച്ചത്. 54 മീറ്റർ നീളമുള്ള കപ്പലിന് ആദ്യം നൽകിയ പേര് വാഗ് എന്നായിരുന്നു. സ്ലൊവാക്യയിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ നദിയായ വാഹിൻ്റെ ഹംഗേറിയൻ പേരാണിത്. ബുഡാപെസ്റ്റിനും ഡാന്യൂബ് നദിക്കരയിലെ മറ്റ് നഗരങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ചരക്ക് നീക്കത്തിനാണ് ഈ നീരാവിക്കപ്പൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് സർവീസ് നിർത്തിവച്ച കപ്പൽ പിന്നീട് യുദ്ധനഷ്ടപരിഹാരമായി യൂഗോസ്ലാവ്യയ്ക്ക് കൈമാറുകയും സ്ലോവേനിയൻ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. ഈ പേര് നൽകിയതിന് പിന്നിലെ കാരണം ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ലെന്ന് ആൻഡ്രിജ പോപോവിക് പറഞ്ഞു. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് നാസി ജർമനിയുടെ അധീനതയിലായ കപ്പൽ 1944ൽ യൂഗോസ്ലാവ് സേന തിരിച്ചുപിടിച്ചു. തുടർന്ന് പരിക്കേറ്റവരെയും യുദ്ധോപകരണങ്ങളും മാറ്റാൻ ഉപയോഗിച്ച കപ്പൽ 1945 ഏപ്രിലിൽ ജർമൻ മൈനിൽ തട്ടി തകരുകയായിരുന്നു. അന്ന് മുങ്ങിയ കപ്പലാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ദൃശ്യമായിരിക്കുന്നത്.

Savas Titanic Shipwreck Europe River Drought Ancient Roman Bridge Woolly Mammoth Bones
Europe Drought Reveals Savas Titanic And Ancient Relics (AP)

തെളിയുന്നത് മറ്റ് ചരിത്രശേഷിപ്പുകളും
സ്ലോവേനിയൻ കപ്പലിന് പുറമെ ഡാന്യൂബ്, റൈൻ തുടങ്ങിയ നദികളിലെ ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നതോടെ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ, മാമത്തുകളുടെ അസ്ഥികൾ, പുരാതന നിർമിതികൾ എന്നിവയും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. റൊമാനിയയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സെർബിയൻ മേഖലയിൽ ഡാന്യൂബ് നദിയിൽ നാസി ജർമനിയുടെ കരിങ്കടൽ വ്യൂഹത്തിൽപ്പെട്ട കപ്പലുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ആയുധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഇതിലുണ്ട്. ഇറ്റലിയിൽ 70 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വരൾച്ചയെ തുടർന്ന് ടൈബർ നദി വറ്റിയപ്പോൾ റോമൻ ചക്രവർത്തിമാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പുരാതന പാലത്തിൻ്റെ തൂണുകൾ ദൃശ്യമായി. ബൾഗേറിയയിൽ ഡാന്യൂബ് നദിയിൽ നിന്ന് വംശനാശം സംഭവിച്ച വൂളി മാമത്തിൻ്റെ താടിയെല്ല്, കൊമ്പുകൾ, വാരിയെല്ലുകൾ എന്നിവയും ഗവേഷകർ കണ്ടെടുത്തു.

Savas Titanic Shipwreck Europe River Drought Ancient Roman Bridge Woolly Mammoth Bones
Europe Drought Reveals Savas Titanic And Ancient Relics (AP)

യൂറോപ്പിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നദിയായ ഡാന്യൂബ് വറ്റിയത് ഹംഗറിയിലെയും റൊമാനിയയിലെയും ആണവനിലയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും ഗതാഗതത്തെയും സാരമായി ബാധിച്ചു. നെതർലൻഡ്സ് മുതൽ ബോസ്നിയ വരെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ കൃഷി നശിക്കുകയും ആൽപ്സ് പർവതനിരകളിൽ വരെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുകയും ചെയ്തു. സ്ലോവേനിയൻ ആൽപ്സിലെ മഴവെള്ളത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന ലോഡ്ജുകളിൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. സ്ലോവേനിയയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ട്രിഗ്ലാവ് ലോഡ്ജിൽ പാത്രങ്ങൾ കഴുകുന്നതിനുള്ള വെള്ളം ലാഭിക്കാൻ പേപ്പർ പ്ലേറ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

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1980കൾക്ക് ശേഷം ആഗോള ശരാശരിയേക്കാൾ ഇരട്ടി വേഗത്തിലാണ് യൂറോപ്പിൽ താപനില വർധിക്കുന്നതെന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ കോപ്പർനിക്കസ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് സർവീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 2026 ജൂലൈ അവസാനത്തോടെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെയും യുകെയുടെയും പകുതിയോളം പ്രദേശങ്ങൾ കൊടുംവരൾച്ചയുടെ പിടിയിലാണെന്ന് യൂറോപ്യൻ ഡ്രോട്ട് ഒബ്സർവേറ്ററി വ്യക്തമാക്കി. ശൈത്യകാലത്ത് മഞ്ഞുവീഴ്ച കുറഞ്ഞതും വസന്തകാലത്തെ വരൾച്ചയുമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്ന് സെർബിയൻ ജലശാസ്ത്ര വിദഗ്ധൻ ഡെജാൻ വ്ലാഡികോവിക് പറഞ്ഞു. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കാരണം ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഭാവിയിൽ പതിവാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

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TAGGED:

SAVAS TITANIC SHIPWRECK
EUROPE RIVER DROUGHT
ANCIENT ROMAN BRIDGE
WOOLLY MAMMOTH BONES
EUROPE DROUGHT RELICS

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