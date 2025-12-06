ഡിജിറ്റല് നിയമങ്ങള് കാറ്റില് പറത്തി; എക്സിന് പിഴ ചുമത്തി യൂറോപ്യന് യൂണിയന്
എക്സിനോടുള്ള പിഴ എക്സിനോടല്ല അമേരിക്കന് കമ്പനികളോടുള്ളതെന്ന് മാര്ക്ക് റൂബിയോ, സെന്സർഷിപ്പുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് യൂറോപ്യന് യൂണിയന്. പ്രശംസിച്ച് ഫ്രാന്സും ജര്മനിയും.
Published : December 6, 2025 at 9:53 AM IST
ബെല്ജിയം/ബ്രസൽസ്: ഇലോണ് മസ്ക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്സിന് പിഴ ചുമത്തി യൂറോപ്യന് യൂണിയന്. 120 മില്യൺ യൂറോയാണ് (140 മില്യൺ ഡോളർ) പിഴ ചുമത്തിയത്. ഡിജിറ്റൽ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി. സംഭവം വാഷിങ്ടണില് വന് പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കി. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ സാങ്കേതിക നിയമങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പും വാഷിങ്ടണ് വ്യക്തമാക്കി.
സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെതിരായ ഉന്നതതല അന്വേഷണം ബിഗ് ടെക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ നീക്കമായി അമേരിക്ക വിലയിരുത്തി. പിഴ പരസ്യമാക്കുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെഡി വാൻസ് സെൻസർഷിപ്പ് വഴി യുഎസ് സ്ഥാപനങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നതിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
അമേരിക്കൻ കമ്പനികളെ ആക്രമിക്കുന്നതിന് പകരം സ്വതന്ത്രമായി ആശയ വിനിമയം നടത്താന് യുറോപ്യന് യുണിയനോട് അമേരിക്കന് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് വാൻസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു."വളരെ അഭിനന്ദനം" എന്ന് ഇലോണ് മസ്ക് ഇതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു.
പ്രതികരിച്ച് മാര്ക്ക് റൂബിയോ
ബ്രസൽസ് പിഴ പ്രഖ്യാപിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയും പ്രതികരണം നടത്തി. ഇത് എക്സിനെതിരെയുള്ള മാത്രം ആക്രമണം അല്ലെന്ന് മാര്ക്ക് റൂബിയോ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "യൂറോപ്യൻ കമ്മിഷൻ്റെ 140 മില്യൺ ഡോളർ പിഴ എക്സിനെതിരെയുള്ള ഒരു ആക്രമണം മാത്രമല്ല, എല്ലാ അമേരിക്കൻ ടെക് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കും അമേരിക്കൻ ജനതയ്ക്കുമെതിരെയുള്ള വിദേശ സർക്കാരുകളുടെ ആക്രമണമാണിത്" റൂബിയോ എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. അമേരിക്കക്കാരെ ഓൺലൈനിൽ സെൻസർ ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞൂവെന്നും റൂബിയോ യൂറോപ്യന് യൂണിയനെ ഓര്മ്മപ്പെടുത്തി.
യൂറോപ്യൻ കമ്മിഷൻ ഡിജിറ്റൽ സർവീസസ് ആക്ട് (ഡിഎസ്എ) പ്രകാരം ചുമത്തിയ ആദ്യ പിഴയാണിത്. ഡിഎസ്എയുടെ സുതാര്യതാ ബാധ്യത ലംഘിച്ചതിന് എക്സ് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കമ്മിഷൻ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച അക്കൗണ്ടുകൾക്കായുള്ള "നീല ചെക്ക്മാർക്ക്" വഞ്ചനാപരമായ രൂപകൽപ്പനയാണെന്നും പ്രസ്താവനയില് യൂറോപ്യന് യൂണിയന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൂടാതെ ഗവേഷകർക്ക് പൊതു ഡാറ്റയിലേക്ക് ആക്സസ് നൽകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതും നിയമ ലംഘനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് പ്രസ്താവനയില് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എന്നാല് പിഴ ചുമത്തിയതിന് പിന്നാലെയുള്ള അമേരിക്കന് വാദങ്ങളെ യൂറോപ്യന് യുണിയൻ്റെ ടെക്നോളജി കമ്മിഷണർ ഹെന്ന വിർക്കുനെൻ നിഷേധിച്ചു. ഈ തീരുമാനം എക്സിൻ്റെ സുതാര്യതയെക്കുറിച്ചാണ് അല്ലാതെ സെൻസർഷിപ്പുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് ഹെന്ന വിർക്കുനെൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
'വഞ്ചന'
2023 ഡിസംബറിലാണ് യൂറോപ്യന് യൂണിയൻ എക്സിൻ്റെ നിയമ ലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങള് ഔപചാരികമായി ആരംഭിച്ചത്. 2024 ജൂലൈയിൽ നിരവധി തവണ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. എന്നാല് 20222ല് മസ്ക് ചുമതലയേറ്റതോടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ചെക്ക്മാർക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങള് വരുത്തി. പ്രധാനമായും ആധികാരികമായി പരിശോധന നടത്താതെ ആര്ക്കും പണം നല്കി നീല ചെക്ക് മാര്ക്ക് വാങ്ങാം എന്ന പരിഷ്കരണം നിയമലംഘനമാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പ്രസ്താവിച്ചു.
ഈ രീതി ഉപയോക്താക്കളെ ആൾമാറാട്ട തട്ടിപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തട്ടിപ്പുകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നുവെന്ന് സംഘം വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ വ്യക്തികളുടെ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള കൃത്രിമത്വങ്ങളും കമ്മിഷൻ പ്രസ്താവനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാല് കഴിഞ്ഞ വര്ഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ വാരം മുതല് അന്വേഷണം മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു.
അതേസമയം ട്രംപ് അധികാരത്തിലെത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഇലോണ് മസ്ക് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായത് സ്ഥിതിയെ മാറ്റിമറിച്ചു. ഇതോടെ യൂറോപ്യന് യൂണിയന് അന്വേഷണത്തില് കൂടുതലായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാന് തുടങ്ങി.
'നടപടിയെടുക്കാനുള്ള വാക്കുകൾ'
കമ്പനികളുടെ ആഗോള വാർഷിക വരുമാനത്തിൻ്റെ ആറ് ശതമാനം വരെ പിഴ ചുമത്താൻ ഡിഎസ്എയ്ക്ക് യൂറോപ്യന് യൂണിയന് അധികാരം നല്കുന്നു. എന്നാല് ടെസ്ല ഉള്പ്പെടെയുള്ള മസ്ക്കിൻ്റെ മുഴുവൻ ബിസിനസിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിഴ ചുമത്തായിരുന്നു. ഇവിടെ ബ്രസൽസ് ഒരു ചെറിയ പിഴ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ ചെറിയ പിഴ ലംഘനങ്ങൾക്ക് ന്യായമാണെന്ന് വിർക്കുനെൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും വലിയ പിഴകൾ ചുമത്താൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ഞങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ നിയമ നിർമാണം നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിഴ ലഭിക്കില്ല. അത് അത്രയും ലളിതമാണ്" അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വളരെ വിശാലമായ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണിതെന്നും അവർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
പ്രശംസ
ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ കാര്യമന്ത്രി ആനിലെ ഹെനാൻഫ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ചരിത്രപരമായ തീരുമാനത്തെ പ്രശംസിച്ചു. "വാക്കുകളിൽ നിന്ന് പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ യൂറോപ്പിന് കഴിയുമെന്ന് അമേരിക്കയ്ക്ക് വ്യക്തമായി " അവർ പറഞ്ഞു.
ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ നിയമങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നാലും എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണെന്ന് ജർമനിയുടെ ഡിജിറ്റൽ മന്ത്രി കാർസ്റ്റൺ വൈൽഡ്ബെർഗർ പറഞ്ഞു. എക്സ് പിഴച്ചുമത്തിയെങ്കിലും ടിക്ടോക്കിൻ്റെ പരസ്യ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധത കമ്മിഷൻ അംഗീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ ചൈനീസ് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം മറ്റ് വിഷയങ്ങളിൽ ഡിഎസ്എ അന്വേഷണത്തിലാണ്.
