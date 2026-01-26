ETV Bharat / international

ഗ്രോക്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള അശ്ലീല ഉള്ളടക്കങ്ങൾ പെരുകുന്നു; എക്‌സിനെതിരെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ

സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ഡിജിറ്റൽ രീതിയിൽ നഗ്നമാക്കി ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്യുന്ന പ്രവണതയ്‌ക്കെതിരെ ശക്തമായി എതിർത്ത് യൂറോപ്യൻ കമ്മിഷൻ മേധാവി.

EUROPEAN UNION FINE ON X ELON MUSK EU HITS MUSKS X Grok Over Sexual AI Deepfakes
This photograph taken on January 13, 2025 in Toulouse shows screens displaying the logo of Grok, a generative artificial intelligence chatbot developed by xAI, the American company specializing in artificial intelligence and it's founder South African businessman Elon Musk. (AFP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 26, 2026 at 8:29 PM IST

ബെല്‍ജിയം/ബ്രസൽസ്: എഐ ഫീച്ചറായ ഗ്രോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഡീപ്ഫേക്ക് ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന പ്രവണത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇലോൺ മസ്‌കിൻ്റെ എക്‌സിനെതിരെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ. സ്ത്രീകളുടെയും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരുടെയും ലൈംഗികവും അശ്ലീലപരവുമായ ഡീപ്ഫേക്ക് ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിനെതിരെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

"യൂറോപ്പിൽ, സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ഡിജിറ്റൽ രീതിയിൽ നഗ്നമാക്കി ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവണത ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. ഇത് ലളിതമായ പ്രോസസാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ നിയമ ലംഘനം നടത്താനും ധനസമ്പാദനം നടത്താനും ഞങ്ങൾ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല.

ഇത്തരത്തിലുള്ള അശ്ലീല ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ സമ്മതം നൽകുകയും കൂട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്യില്ല. കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണവും ഞങ്ങളുടെ അനുവാദവും ടെക് കമ്പനികൾക്ക് കൈമാറില്ല. നിയമവിരുദ്ധ ചിത്രങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാണ്" - യൂറോപ്യൻ കമ്മിഷൻ മേധാവി ഉർസുല വോൺ ഡെർ ലെയ്ൻ പറഞ്ഞു. അന്താരാഷ്‌ട്ര വാർത്ത ഏജൻസിക്ക് യൂറോപ്യൻ കമ്മിഷൻ നൽകിയ പ്രസ്‌താവനയിലാണ് പ്രഖ്യാപനം.

ഇൻ്റർനെറ്റ് ഭീമന്മാരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ രൂപകൽപന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സർവീസസ് ആക്‌ട് (ഡിഎസ്എ) പ്രകാരം നിയമപരമായ ബാധ്യതകൾ എക്‌സ് നിറവേറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നത് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ടെക് കമ്മിഷണർ ഹെന്ന വിർക്കുനെൻ പറഞ്ഞു. എക്‌സിൻ്റെ സേവനങ്ങൾക്കൊപ്പം യൂറോപ്പിലെ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും അവകാശങ്ങളും വ്യക്തിത്വവും നശിപ്പിക്കരുതെന്നും അപകടങ്ങളുണ്ടാക്കരുതെന്നും ഹെന്ന വിർക്കുനെൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മൂന്ന് ദശലക്ഷം ചിത്രങ്ങൾ

ഗ്രോക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഏകദേശം മൂന്ന് ദശലക്ഷത്തോളം ലൈംഗികവും അശ്ലീല ഉള്ളടക്കവുമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിച്ചു. നിരീക്ഷണ സ്ഥാപനമായ സെൻ്റർ ഫോർ കൗണ്ടറിങ് ഡിജിറ്റൽ ഹേറ്റ് (CCDH) വ്യാഴാഴ്‌ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗവേഷണത്തിലാണ് കണക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

പുതിയ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി, നിയമവിരുദ്ധ ഉള്ളടക്കത്തിൻ്റെയും വിവര കൃത്രിമത്വത്തിൻ്റെയും വ്യാപനം തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ എക്‌സിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം വിപുലീകരിക്കുകയാണെന്നും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

ഇലോണ്‍ മസ്‌ക്കിന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്‌സിന് യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ മുൻപ് പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു. 120 മില്യൺ യൂറോയാണ് (140 മില്യൺ ഡോളർ) പിഴ ചുമത്തിയത്. ഡിജിറ്റൽ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു നടപടി. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്ക നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം 2023 ഡിസംബർ മുതൽ ഒരു അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സംഭവം യുഎസിൽ വന്‍ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഭരണകൂടവും രോഷാകുലമായ പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം മുതൽ ഗ്രീൻലാൻഡ് വ്യാപാരം വരെ ട്രംപ് ഭരണകൂടവുമായി നിരവധി മേഖലകളിൽ ബ്ലോക്ക് പിടിമുറുക്കുന്നതിനിടെയാണ് സാങ്കേതിക നിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തർക്കം.

