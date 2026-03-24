വർഷങ്ങൾ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം; യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ-ഓസ്‌ട്രേലിയ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ യാഥാർഥ്യമായി

റഷ്യയുടെ നിയമവിരുദ്ധമായ അധിനിവേശത്തിനെതിരെ യുക്രെയ്‌നിന് നൽകുന്ന പിന്തുണ ആവർത്തിക്കുമെന്നും ആഗോള സമാധാനത്തിനായി ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുമെന്നും നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി.

EUROPEAN UNION AND AUSTRALIA EU AUSTRALIA FREE TRADE AGREEMENT EU AUSTRALIA DEFENSE PARTNERSHIP AUSTRALIAN DEMANDS FOR TRADE
European Commission President Ursula von der Leyen, left, and Australian Prime Minister Anthony Albanese shake hands after signing a joint statement during a ceremony at Parliament House in Canberra (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 24, 2026 at 11:04 AM IST

മെൽബൺ: വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഓസ്‌ട്രേലിയയും സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു. ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പാർലമെൻ്റ് ഹൗസിൽ യൂറോപ്യൻ കമ്മിഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഉർസുല വോൺ ഡെർ ലെയ്‌നും ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആൻ്റണി അൽബനീസും ചേർന്നാണ് കരാറിലൊപ്പുവച്ചത്. വ്യാപാരത്തിന് പുറമെ ഇരുവിഭാഗവും പ്രതിരോധ സഹകരണവും ശക്തമാക്കും.

വൈൻ, സീഫുഡ്, ഹോർട്ടികൾച്ചർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി തീരുവ കരാർ പ്രകാരം പൂർണമായും നീക്കി. കൂടാതെ, ഓസ്‌ട്രേലിയൻ റെഡ് മീറ്റിനായി മൊത്തം 30,600 മെട്രിക് ടൺ വരുന്ന രണ്ട് താരിഫ് റേറ്റ് ക്വാട്ടകൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പുതുതായി തുറക്കും. ഇതിൽ 55 ശതമാനവും ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. 2018ൽ ആരംഭിച്ച സുപ്രധാന ചർച്ചകൾക്കാണ് ഇതോടെ വിരാമമാകുന്നത്. ഇരുവിഭാഗങ്ങൾക്കുമിടയിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. പുതിയ കരാറിലൂടെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്കും വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

കരാർ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന് 10 വർഷത്തിന് ശേഷം ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഉത്പാദകർക്ക് അവരുടെ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് പ്രോസെക്കോ എന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണമുണ്ടാകും. ഹരിത ഊർജ സംക്രമണത്തിന് ആവശ്യമായ ലിഥിയം, ടങ്സ്റ്റൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ തടസമില്ലാത്ത വിതരണം ഉറപ്പാക്കാൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് കരാർ സഹായകമാകും. നാല് ദക്ഷിണ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ മെയ് ഒന്നിന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് അൽബനീസ് അറിയിച്ചു. കാൽനൂറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലും ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്കും ശേഷമാണ് പുതിയ കരാർ യാഥാർഥ്യമാകുന്നത്.

റെഡ് മീറ്റ് മാർക്കറ്റുകൾ വേണമെന്ന ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ദീർഘകാലമായുള്ള ആവശ്യവും ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് പരമ്പരാഗത യൂറോപ്യൻ പേരുകൾ ലേബൽ ചെയ്യുന്നതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ചാണ് ഇരുവിഭാഗവും ധാരണയിലെത്തിയത്. റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തിനെതിരെ യുക്രെയ്‌നിന് നൽകുന്ന പിന്തുണ ആവർത്തിക്കുമെന്നും ആഗോള സമാധാനത്തിനായി ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുമെന്നും ഇരുനേതാക്കളും സംയുക്തമായി വ്യക്തമാക്കി. 2023 ഒക്ടോബറിൽ അവസാനിച്ച ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിച്ച് കരാറിൽ എത്തിയത് ഭാവിയിൽ നിർണായകമാകും. സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ വ്യാപാരം ഇരു പ്രദേശങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിക്ക് കാരണമാകുമെന്നും അൽബനീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കരാറോടെ വ്യാപാര മേഖലയിൽ അടിമുടി മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന് യൂറോപ്യൻ കമ്മിഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഉർസുല വോൺ ഡെർ ലെയ്‌ൻ പ്രതികരിച്ചു. താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തി വൻശക്തികൾ വിതരണ ശൃംഖലകളെ ദുർബലപ്പെടുത്തി ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ വ്യാപാര ധാരണയെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രതിരോധ സഹകരണം ശക്തമാക്കും

സൈനിക സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ പുതിയ പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തത്തിനും ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. ഗവേഷണ, നവീകരണ ഫണ്ടിങ് പദ്ധതിയായ ഹൊറൈസൺ യൂറോപ്പിൽ പങ്കാളിയാകുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. സമുദ്ര സുരക്ഷ, സൈബർ സുരക്ഷ, പ്രതിരോധ വ്യവസായങ്ങൾ, ഭീകരത നേരിടൽ, തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നത് തടയൽ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ശക്തമായ പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തം അനിവാര്യമാണ്. പുതിയ തീരുമാനത്തിലൂടെ വ്യാപാര ശൃംഖലകൾ കൂടുതൽ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനും വിതരണ ശൃംഖലകളിൽ ചൈനയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാനും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഓസ്‌ട്രേലിയയും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ചരക്ക് കയറ്റുമതിയുടെ താരിഫുകൾ ഒഴിവാക്കി യൂറോപ്യൻ വിപണിയിൽ കൂടുതൽ അവസരം ഒരുക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read: കൊളംബിയയിൽ വൻ ദുരന്തം; 80 സൈനികരുമായി പോയ വ്യോമസേനാ വിമാനം തകർന്നു

TAGGED:

EUROPEAN UNION AND AUSTRALIA
EU AUSTRALIA FREE TRADE AGREEMENT
EU AUSTRALIA DEFENSE PARTNERSHIP
AUSTRALIAN DEMANDS FOR TRADE
EU AUSTRALIA TRADE DEAL

