കോഹിനൂർ രത്നം ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരികെ നല്കണം: ചാള്സ് രാജാവിനെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ സൊഹ്റാൻ മംദാനി
രാജാവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ് നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് മംദാനിയുടെ പ്രതികരണം.
Published : April 30, 2026 at 10:18 AM IST
ന്യൂയോർക്ക് : കോഹിനൂർ രത്നം ഇന്ത്യക്ക് തിരികെ നൽകാൻ ചാൾസ് മൂന്നാമൻ രാജാവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്ന് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി മേയർ സൊഹ്റാൻ മംദാനി. രാജാവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയില് അദ്ദേഹത്തോട് എന്താണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മംദാനി.
“എനിക്ക് രാജാവിനോട് പ്രത്യേകം സംസാരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചാല്, കോഹിനൂർ വജ്രം തിരികെ നൽകാൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും,” ബുധനാഴ്ച (ഏപ്രില് 29) ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവിനെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ മംദാനി പറഞ്ഞു.
പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും പ്രഥമ വനിത മെലാനിയ ട്രംപും വൈറ്റ് ഹൗസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു അത്താഴവിരുന്നിൽ യുഎസ് കോൺഗ്രസിനെ ചാള്സ് രാജാവ് അഭിസംബോധന ചെയ്തു. രാജ്ഞി കാമിലയും വിരുന്നില് പങ്കെടുത്തിരുന്നു. നഗരത്തിലെ 9/11 സ്മാരരകം സന്ദർശിച്ച് ചാൾസ് രാജാവും രാജ്ഞി കാമിലയും ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ ഇരകൾക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു. അപ്പർ മാൻഹട്ടനിലെ കുട്ടികളെയും കുടുംബങ്ങളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന അർബൻ ഫാമുകളുടെ ഒരു ശൃംഖലയായ ഹാർലെം ഗ്രൗണും അവർ സന്ദർശിച്ചു. 9/11 സ്മാരകത്തിൽ വച്ച് മംദാനി ചാൾസ് രാജാവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു.
105.6 കാരറ്റ് ഭാരമുള്ള കോഹിനൂർ വജ്രം 1849-ൽ മഹാരാജാ ദുലീപ് സിങ് വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിക്ക് സമ്മാനിച്ചതാണ്. 1937-ൽ രാജ്ഞി ഇത് കിരീടത്തിൽ ചേർത്തു. ബ്രിട്ടനില് നിന്ന് കോഹിനൂർ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങള് തുടരുമെന്നാണ് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചത്. യുകെ സർക്കാരുമായി ഇന്ത്യ ഇടയ്ക്കിടെ കോഹിനൂർ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. വിഷയത്തില് തൃപ്തികരമായ പരഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള വഴികള് തേടുമെന്ന് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
കോഹിനൂർ വജ്രം നിലവിൽ ലണ്ടൻ ടവറിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ കിരീടത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വജ്രത്തിന് മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർ, ഇറാനിലെ ഷാമാർ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ എമിറുകൾ, സിഖ് മഹാരാജാക്കൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി മുൻ ഉടമകളുണ്ട് എന്ന് ഹിസ്റ്റോറിക് റോയൽ പാലസസ് ചാരിറ്റി പറയുന്നു.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും രത്നം നല്കാൻ ബ്രിട്ടൻ തയാറായിട്ടില്ല. ആന്ധ്രയിലെ ഗോല്കൊണ്ട ഖനിയില് നിന്നും ഖനനം ചെയ്തെടുത്തതാണ് കോഹിനൂർ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അവിടുത്തെ അന്നത്തെ ഭരമാധികാരികളായിരുന്ന കാകതീയ രാജാക്കന്മാരുടെ കൈവശമായിരുന്നു ആദ്യം കോഹിനൂർ. പിന്നീട് ദില്ലി സുല്ത്താഴൻമാർ രത്നം കൈക്കലാക്കി. പിന്നീട് മുഗള്, പേർഷ്യൻ, അഫ്ഗാൻ, സിഖ് ഭരണാധികാരികളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ വജ്രമാണിത്.
Also Read: ട്രംപിനെതിരായ വധശ്രമത്തെ അപലപിച്ച് ചാൾസ് രാജാവ്; വിമർശനങ്ങള്ക്ക് പരോക്ഷ മറുപടിയും