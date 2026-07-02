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1454 അടി ഉയരത്തിൽ പ്രണയസാഫല്യം; ന്യൂയോർക്കിനെ ഞെട്ടിച്ച് 'സ്കൈവാക്കേഴ്സ്' ദമ്പതികൾ

സാഹസികമായി വിവാഹാഭ്യർഥന നടത്തിയ റഷ്യൻ ദമ്പതികൾ ഒടുവിൽ പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിൽ

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Two people stand on the tip of the antenna of the Empire State Building in New York while holding a banner on Wednesday (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 2, 2026 at 9:58 AM IST

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ന്യൂയോർക്ക്: പ്രണയത്തിന് അതിരുകളില്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അവർ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 1454 അടി ഉയരമുള്ള ആകാശച്ചെരുവ്. ന്യൂയോർക്കിലെ വിഖ്യാതമായ എമ്പയർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ആൻ്റിനയ്ക്ക് മുകളിൽ കയറി പ്രണയവും സമാധാനവും വിളിച്ചോതുന്ന ബാനർ ഉയർത്തി സാഹസികമായി വിവാഹാഭ്യർഥന നടത്തിയ റഷ്യൻ ദമ്പതികൾ ഒടുവിൽ പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായി.

ഏഞ്ചല നിക്കോളാവു, ഇവാൻ ബീർകസ് എന്നീ പേരുകളിലറിയപ്പെടുന്ന റഷ്യൻ പർവതാരോഹകരാണ് ഈ സാഹസിക പ്രകടനം നടത്തിയത്. കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കയറുന്ന ഇവരുടെ സാഹസികതയും പ്രണയവും പ്രമേയമാക്കി 2024ൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സ്കൈവാക്കേഴ്സ് എ ലവ് സ്റ്റോറി എന്ന പേരിൽ ഡോക്യുമെൻ്ററി പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.

കറുത്ത വസ്ത്രവും മാസ്കും ധരിച്ച് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെയാണ് ഇരുവരും ന്യൂയോർക്കിലെ അംബരചുംബിയായ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ആൻ്റിനയ്ക്ക് മുകളിലെ ഇടുങ്ങിയ വക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചുംബിച്ചത്. അധികാരത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തെക്കാൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശക്തി വിജയിക്കുമ്പോൾ ലോകം സമാധാനം അറിയും എന്ന് എഴുതിയ ബാനർ മാൻഹട്ടൻ നഗരത്തിന് മുകളിൽ 443 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ ഇവർ ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ ഹെലികോപ്ടർ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു.

സാഹസികമായ വിവാഹാഭ്യർഥന
കുറച്ചുനേരം അവിടെ ചിലവഴിച്ച ശേഷം ഇരുവരും ബാനർ മടക്കി താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ലോഹനിർമിതമായ ആൻ്റിനയിലൂടെ താഴെയിറങ്ങി അല്പംകൂടി വീതിയുള്ള ഭാഗത്തെത്തിയപ്പോൾ ഒരാൾ ഫോട്ടോഗ്രഫി ഉപകരണങ്ങൾ വെച്ച ശേഷം മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് വിവാഹാഭ്യർഥന നടത്തുകയായിരുന്നു. ഇരുവരും വീണ്ടും ചുംബിക്കുകയും കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ മറ്റേയാൾ മോതിരം പരിശോധിക്കുന്നത് പോലെ ഇടതുകൈ നീട്ടിപ്പിടിച്ച് സെൽഫികൾ എടുത്തു.

ഇതിനിടെ പൊലീസ് എമർജൻസി സർവീസസ് യൂണിറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവരെ പിടികൂടാനായി ഗോവണിയിലൂടെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിളിച്ചുപറയുന്നതിൻ്റെ പൊലീസ് ബോഡി കാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

തങ്ങളുടെ വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് ഇതിന് മറുപടിയായി കാമറയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞത്. ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾക്ക് ശേഷം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആൻ്റിനയ്ക്കുള്ളിലെ ലാൻഡിങ്ങിലെത്തി. ഗോവണിയിലൂടെ താഴേക്ക് വരികയായിരുന്ന ദമ്പതികൾ പൊലീസുമായി ശാന്തമായി സംസാരിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്.

മാൻഹട്ടൻ നഗരത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിവാഹനിശ്ചയ മോതിരം കാണിക്കുന്ന ചിത്രമുൾപ്പെടെ നിക്കോളാവു തൻ്റെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ആഞ്ജലീന നിക്കോളാവു, ഇവാൻ കുസ്നെറ്റ്സോവ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ഔദ്യോഗിക പേരുകളെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. അതിക്രമിച്ചുകയറൽ, ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് ഇരുവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ആരോപണങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ ഇവർക്ക് അഭിഭാഷകരുണ്ടോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല. പ്രതികരണം തേടി ദമ്പതികൾക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

സുരക്ഷാ വീഴ്ച
ഉയരമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ അനധികൃതമായി കയറുന്ന ബീർകസിൻ്റെയും നിക്കോളാവിൻ്റെയും ജീവിതമാണ് സ്കൈവാക്കേഴ്സ് എ ലവ് സ്റ്റോറി പിന്തുടരുന്നത്. പലപ്പോഴും നിർമാണത്തൊഴിലാളികളെന്ന വ്യാജേനയാണ് ഇവർ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നുഴഞ്ഞുകയറുന്നത്. 102 നിലകളുള്ള എമ്പയർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിലെ പൊതു ഇടങ്ങൾക്കും മുകളിലുള്ള ആൻ്റിനയിൽ ഇവർ എങ്ങനെ പ്രവേശിച്ചുവെന്നത് വ്യക്തമല്ല. ഈ പ്രവൃത്തി അനധികൃതമാണെന്നും കെട്ടിടത്തിലുള്ള ആർക്കും ഇത് അപകടമുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും മാനേജ്മെൻ്റ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

ഇരുവരും എങ്ങനെ ആൻ്റിനയിലെത്തിയെന്നോ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുമായി എന്തെങ്കിലും ആശയവിനിമയം നടത്തിയോ എന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മാനേജ്മെൻ്റ് മറുപടി നൽകിയില്ല. സന്ദർശകരെ കർശനമായി പരിശോധിക്കാറുള്ള ഇവിടെ വലിയ പാഴ്സലുകൾ, കായിക ഉപകരണങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, മാസ്കുകൾ എന്നിവ കൊണ്ടുവരരുതെന്ന് നിർദേശിക്കാറുണ്ട്. മാസ്ക് ധരിക്കാത്ത രണ്ടുപേർ വിലക്കപ്പെട്ട മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്നത് കണ്ടതായും അവർ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെന്നാണ് കരുതിയതെന്നും കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ഡെക്കിലുണ്ടായിരുന്ന വിനോദസഞ്ചാരി ജൂലി മോറിസ് പ്രാദേശിക ടിവി ചാനലുകളോട് പറഞ്ഞു.

ഈ സാഹസിക പ്രകടനം നടക്കുമ്പോൾ ആർട്ട് ഡെക്കോ ഓഫിസ് ടവറിന് സമീപമുള്ള നടപ്പാതകളിൽ കാഴ്ചക്കാർ നോക്കിനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സിനിമയിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഭ്രാന്തമായ അനുഭവമാണിതെന്ന് സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ നിന്നുള്ള വിനോദസഞ്ചാരി ജോനാഥൻ റോമൻ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിനും 15കാരനായ മകനും ഒബ്സർവേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ആൻ്റിനയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം കെട്ടിടം അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എങ്കിലും രണ്ടാമതും വ്യൂവിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ ആവേശകരമായിരുന്നു ഈ കാഴ്ചയെന്ന് റോമൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇതിനുമുൻപും സാഹസികർ എമ്പയർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ആൻ്റിനയിലും മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ മിക്കവയും അനധികൃതമായിരുന്നു. എന്നാൽ 2023ൽ ഒരു സംഗീത പര്യടനത്തിൻ്റെ പ്രചാരണത്തിനായി 86-ാം നിലയിൽ നിന്ന് ആൻ്റിനയുടെ അടിഭാഗം വരെ കയറാൻ നടനും സംഗീതജ്ഞനുമായ ജാരെഡ് ലെറ്റോയ്ക്ക് അധികൃതർ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു.

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CLIMBER COUPLE ARRESTED
EMPIRE STATE BUILDINGS ANTENNA
ADVENTURE CLIMBING
HIGH ALTITUDE MARRIAGE PROPOSAL
EMPIRE STATE BUILDING PROPOSAL

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