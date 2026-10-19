ജീവിതച്ചെലവ് വർധിക്കുന്നു, മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസമില്ല; ഫ്രാൻസലെ ജനകീയ പ്രതിഷേധത്തെ അപലപിച്ച് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ
രാജ്യവ്യാപകമായി നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ അക്രമങ്ങളും കൊള്ളയടിക്കലും നടന്നത് ലജ്ജാകരമെന്ന് ഫ്രാൻസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ.
Published : October 19, 2026 at 7:45 AM IST
പാരിസ്: ജീവിതച്ചെലവ് വർധിക്കുന്നതിലും സ്കൂളുകളിലെ മോശം സാഹചര്യത്തിനുമെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ അപലപിച്ച് ഫ്രാൻസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ. രാജ്യവ്യാപകമായി നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ അക്രമങ്ങളും കൊള്ളയടിക്കലും ലജ്ജാകരമെന്ന് അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ ഇതുവരെ 1,800ഓളം പേർ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. കൊള്ളയടിച്ചവർ വരുത്തിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടിവരുമെന്നും ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
"കൊള്ളയടിച്ചവർ വരുത്തിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടിവരും. തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള കലാപകാരികളും അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന നിരവധി ക്രിമിനലുകളുമാണ് അക്രമങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ. റിപ്പബ്ലിക്കിനെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർ അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും," രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ടെലിവിഷനിലൂടെ ഫ്രാൻസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
പല നഗരങ്ങളിലും മുഖംമൂടി ധരിച്ച സംഘങ്ങൾ പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾക്കും സിറ്റി ഹാളുകൾക്കും തീയിടുകയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നാലെ സ്ഥിതിഗതികള് വിലയിരുത്തുന്നതിനായി മാക്രോൺ അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. വരും ആഴ്ചകളിൽ പൊതു കെട്ടിടങ്ങളും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി മേയർമാരുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രാദേശിക ഭരണാധികാരികൾക്ക് (പ്രഫെക്റ്റുകൾക്ക്) നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നിരോധിക്കാൻ പോലും തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകള്ക്ക് നേരെയും ആക്രമണം
മധ്യ ഫ്രാൻസിലെ ലിമോഗെസ് നഗരത്തിൽ, 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ച സിറ്റി ഹാൾ തീപിടുത്തത്തിൽ പൂർണ്ണമായും കത്തിയമരുകയും, മേൽക്കൂര തകർന്ന് കെട്ടിടം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും നശിക്കുകയും ചെയ്തു. 'പ്ലേസ് ഡി ലാ റിപ്പബ്ലിക്' (Place de la République) എന്ന സ്ഥലത്ത് നൂറുകണക്കിന് പ്രതിഷേധക്കാർ ഒത്തുകൂടിയായിരുന്നു പ്രതിഷേധിച്ചത്. പ്രദേശത്ത് വൻ പൊലീസ് സന്നാഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിലയിടങ്ങളിൽ പൊലീസ് കണ്ണീർ വാതകം പ്രയോഗിച്ചു.
പാരീസ്, മാഴ്സെ, ലിയോൺ, ബോർഡോ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിന് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടതായും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ലോറൻ്റ് നുനെസ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
"പ്രതിഷേധിക്കുക എന്നത് ഒരു മൗലികാവകാശമാണ്. എന്നാൽ അക്രമത്തിലൂടെ ബോധപൂർവ്വവും കൂട്ടായും അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല'' എന്നും ലോറൻ്റ് നുനെസ് വ്യക്തമാക്കി.
അധികൃതരുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഫ്രാൻസിലുടനീളം ഏകദേശം 5,50,000 ആളുകൾ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹിക അനീതിക്കെതിരെ 2018-ൽ ഉയർന്നുവന്ന "യെല്ലോ വെസ്റ്റ്" (Yellow Vest) പ്രസ്ഥാനത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്, തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും ആഹ്വാനം ചെയ്ത പ്രതിഷേധമാണ് അക്രമത്തിൽ കലാശിച്ചത്.
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ഫ്രാൻസിലെ വലിയ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ പലപ്പോഴും സമാധാനപരമായി ആരംഭിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, അതിനിടയിൽ അക്രമങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും പൊലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം ഏകദേശം 2,000-ത്തോട് അടുത്തെത്തി. ഹൃദയാഘാതം മൂലം ഒരാൾ മരിച്ചതായി പാരീസ് പോലീസ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചെങ്കിലും, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകിയില്ല. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പാരീസ് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.
തലസ്ഥാനത്ത് 855 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി പാരീസ് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇതിൽ 557 പേർ ഇപ്പോഴും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണെന്ന് നഗരത്തിലെ പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ ഓഫീസ് വ്യക്തമാക്കി. അക്രമങ്ങളിലുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെയും വ്യാപ്തി കണ്ട് ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി എന്ന് 57-കാരിയായ സർക്കാർ ജീവനക്കാരി മേരി പെറെയ്ൻ പ്രതികരിച്ചു.
"ജനിച്ചതുമുതൽ ഞാൻ പാരീസുകാരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് കരച്ചിൽ വന്നു. ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ അത്ര മോശമാണ്, അത് എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു," 26-കാരിയായ മാർഗോ യൂഡ് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം തീവ്ര വലതുപക്ഷ നേതാവും പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനാർഥിയുമായ മറീൻ ലെ പെൻ, ഞായറാഴ്ച സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിൽ മാക്രോണിൻ്റെ മധ്യപക്ഷ സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. "ക്ഷീണിതരും ദിശാബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടവരുമായ ഇവർക്ക്, സ്വന്തം നിസഹായാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല," എന്ന് അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
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