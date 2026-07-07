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ചരിത്ര സന്ദർശനം; 17 വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് സിറിയയിൽ

സിറിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അസദ് ഹസ്സൻ അൽ ഷിബാനിയാണ് ഡമാസ്കസിൽ മാക്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചത്

AHMED AL SHARAA EMMANUEL MACRON EMMANUEL MACRON IN SIRIYA SIRIYA
French President Emmanuel Macron and Syrian Foreign Minister Assad Hasan al-Shaibani (x/@syrianmofaex)
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By ANI

Published : July 7, 2026 at 11:34 AM IST

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ഡമാസ്കസ്: സിറിയൻ ജനതയ്ക്കുള്ള ഫ്രാൻസിൻ്റെ പിന്തുണ ആവർത്തിച്ച് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ ഡമാസ്കസിലെത്തി. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ ഒരു ഭരണത്തലവൻ സിറിയയിൽ നടത്തുന്ന ആദ്യ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനമാണിത്. 2009ൽ നിക്കോളാസ് സർക്കോസിക്ക് ശേഷം സിറിയയിലെത്തുന്ന ആദ്യ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റാണ് മാക്രോൺ.

സിറിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അസദ് ഹസ്സൻ അൽ ഷിബാനിയാണ് ഡമാസ്കസിൽ മാക്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചത്. സിറിയൻ ജനതയോടുള്ള ഫ്രാൻസിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത വ്യക്തമാക്കാനാണ് താൻ എത്തിയതെന്ന് മാക്രോൺ എക്സിൽ കുറിച്ചു. വൈവിധ്യങ്ങളിൽ ഐക്യപ്പെടുന്ന, അയൽക്കാരുമായി സമാധാനത്തിൽ കഴിയുന്ന പരമാധികാര സിറിയയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുമെന്നും സ്ഥിരതയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും പുതിയ അധ്യായം തുറക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പുനർനിർമാണവും നിക്ഷേപവും

2024 ഡിസംബറിൽ ബഷാർ അൽ അസദിനെ പുറത്താക്കിയതിന് ശേഷം സിറിയയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള സ്ഥാനം വീണ്ടെടുക്കാനും തകർന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുമുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നിലവിലെ സിറിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് അഹമ്മദ് അൽ ശറ. 2011ൽ ജനാധിപത്യ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ അസദ് അടിച്ചമർത്തിയതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും വ്യവസായങ്ങളും തകരുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

പതിമൂന്ന് വർഷത്തിലധികം നീണ്ട സംഘർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രാജ്യത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പുതിയ ഇസ്‌ലാമിക ഭരണകൂടം നേരിടുന്ന സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികൾ ചെറുതല്ല. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഡമാസ്കസിലെ ഒരു കഫേയിലുണ്ടായ മാരകമായ ബോംബ് സ്ഫോടനം ഇതിൻ്റെ നേർചിത്രമാണ്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ അഹമ്മദ് അൽ ശറ തൻ്റെ ആദ്യ യൂറോപ്യൻ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഫ്രാൻസിലെത്തിയപ്പോൾ മാക്രോൺ അദ്ദേഹത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷമാണ് ശറ വാഷിങ്ടണിലെത്തി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. സിഎംഎ സിജിഎം ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് റോഡോൾഫ് സാഡെ, ടോട്ടൽ എനർജീസ് മേധാവി പാട്രിക് പൗയാൻ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന ബിസിനസ്സ് പ്രമുഖരും മാക്രോണിനൊപ്പം സിറിയയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സിറിയയുടെ പുനർനിർമാണവും നിക്ഷേപ സാധ്യതകളുമാകും പ്രധാനമായും ചർച്ചയാകുക. എന്നാൽ ഫ്രഞ്ച് കമ്പനികൾ സിറിയയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിൽ ഇപ്പോഴും ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം അലവൈറ്റ്, ഡ്രൂസ് പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ടായ വിഭാഗീയ അക്രമങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രതിബദ്ധത പാലിക്കാൻ ശറയോട് മാക്രോൺ ആവശ്യപ്പെടും. ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിനെതിരായ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളും സിറിയയിലുള്ള ഫ്രഞ്ച് ജിഹാദികളുടെ സാന്നിധ്യവും ചർച്ചകളിൽ ഇടംപിടിക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് സിറിയ ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിനെതിരായ അന്താരാഷ്ട്ര സഖ്യത്തിൽ ചേർന്നത്.

നാറ്റോ ഉച്ചകോടിയിലേക്ക്

സിറിയയുടെ പുതിയ നേതൃത്വത്തിന് അയൽരാജ്യമായ തുർക്കിയുടെ ശക്തമായ പിന്തുണയുണ്ട്. എന്നാൽ ബഷാർ അൽ അസദിൻ്റെ പതനത്തിന് ശേഷം ഇസ്രയേൽ സിറിയയിൽ നിരന്തരം ആക്രമണങ്ങളും സൈനിക കടന്നുകയറ്റങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇസ്രയേലും ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹിസ്ബുല്ലയും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്ന ലെബനനിൽ സിറിയ ഇടപെട്ടേക്കുമെന്ന ട്രംപിൻ്റെ നിർദേശങ്ങളെ ഫ്രാൻസ് എതിർത്തു. ലെബനനിൽ ഇടപെടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് ശറയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നാറ്റോ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് മാക്രോൺ അങ്കാറയിലേക്ക് തിരിക്കും. ബുധനാഴ്ച തുർക്കി പ്രസിഡൻ്റ് റജബ് ത്വയ്യിബ് ഉർദുഗാനുമായി അദ്ദേഹം ചർച്ച നടത്തും. ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും അഹമ്മദ് അൽ ശറയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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