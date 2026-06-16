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പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഫ്രാന്‍സില്‍ വന്‍ സ്വീകരണം; 'ദുരന്ധര്‍' സ്റ്റൈല്‍ എന്‍ട്രി, ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച്ചയുണ്ടായേക്കും

ജി 7 ഉച്ചകോടിക്ക് ഫ്രാന്‍സിലെത്തി ലോക നേതാക്കള്‍. ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും ഡൊണാള്‍ഡി ട്രംപിനെയും ഇമ്മാനുവല്‍ മാക്രോണ്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന ദൃശ്യം വൈറല്‍. മോദി ട്രംപ് നിര്‍ണായക കൂടിക്കാഴ്‌ച ഉണ്ടായേക്കും.

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Brigitte Macron and Emmanuel Macron With Donald Trump. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 16, 2026 at 10:49 AM IST

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എവിയൻ-ലെ-ബെയിൻസ് (ഫ്രാന്‍സ്): ജി7 ഉച്ചകോടിക്ക് ഫ്രാന്‍സിലെത്തിയ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഹൃദ്യവും വ്യത്യസ്‌തവുമായ സ്വാഗതമേകി ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്‍റ് ഇമ്മാനുവല്‍ മാക്രോണ്‍. ഫ്രാന്‍സിലെ നൈസ് നഗരത്തില്‍ വച്ചാണ് ഇരുവരും കണ്ടുമുട്ടിയത്. നേരില്‍ കണ്ടതോടെ ഇരുനേതാക്കളും സ്‌നേഹത്തോടെ ആലിംഗനം ചെയ്‌തു. ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണും ഭാര്യ ബ്രിജിറ്റ് മാക്രോണും മോദിക്കും ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിനും നല്‍കിയ സ്വീകരണമാണിപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാകുന്നത്.

മോദിയും മാക്രോണും കണ്ടുമുട്ടിയ നിമിഷം മുതലുള്ള മുഴുവന്‍ ദൃശ്യങ്ങളും കോര്‍ത്തിണക്കിയുള്ള വീഡിയോയാണിത്. എന്നാലിത് ഇത്രയേറെ വൈറലാകാന്‍ കാരണമാകട്ടെ അതിന്‍റെ ബാക്ക് ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കാണ്. അടുത്തിടെ ആദിത്യ ധാര്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത് റിലീസായി വന്‍ വിജയമായ സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ത്രില്ലര്‍ ചിത്രം ദുരന്ധറിലെ ആരി...ആരി... സോങ്ങാണ് വീഡിയോയില്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഇന്ത്യക്കാരെ മുഴുവന്‍ ആവേശത്തിലാക്കുന്നുമുണ്ട്.

30 സെക്കന്‍ഡ് മാത്രം ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വീഡിയോ ഇമ്മാനുവല്‍ മാക്രോണ്‍ തന്നെയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കിട്ടത്. ഇരുവരും ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതും കൈ പിടിക്കുന്നതും സൗഹൃദം പങ്കിടുന്നതും സെല്‍ഫിയെടുക്കുന്നതുമാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന 'ഭാരത് ഇന്നൊവേറ്റ്സ് 2026' കോൺക്ലേവിലും ഗ്ലോബൽ എഐ ഉച്ചകോടിയിലും പങ്കെടുത്ത മോദിക്കുള്ള ഫ്രാൻസിന്‍റെ നന്ദി പ്രകാശനം കൂടിയാണ് സിനിമാറ്റിക് ശൈലിയിലുള്ള ഈ വിഡിയോ. മാക്രോണിന്‍റെ പോസ്റ്റിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നന്ദി അറിയിച്ചു. സാങ്കേതികവിദ്യ, കൃത്രിമബുദ്ധി തുടങ്ങിയ പുത്തൻ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും കൈകോർത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് മോദി മറുപടിയിൽ പറഞ്ഞു.

സ്ലൊവാക്യയിലെ സന്ദര്‍ശനത്തിന് ശേഷമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി എവിയനിലെത്തിയത്. രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ഉച്ചകോടിയില്‍ ഗ്ലോബല്‍ സൗത്തിന്‍റെ ആവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ലോകവേദിയില്‍ ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഇത് എട്ടാം തവണയാണ് ഇന്ത്യ ജി 7 ഉച്ചകോടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നത്. ഐക്യരാഷ്‌ട്ര സഭയിലെ സുരക്ഷാ കൗണ്‍സില്‍ പരിഷ്‌കരണം സ്ഥിരാംഗത്വം എന്നിവയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇന്നാണ് ജി 7 ഉച്ചകോടിക്ക് ഫ്രാന്‍സില്‍ തുടക്കമായത്. അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപും ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. എവിയൻ-ലെസ്-ബെയ്ൻസിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ ജനീവയിൽ വിമാനമിറങ്ങിയാണ് ട്രംപ് ഫ്രാന്‍സില്‍ എത്തിയത്. സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ, ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസെന്റ്, വാണിജ്യ സെക്രട്ടറി ഹോവാർഡ് ലുട്‌നിക്, വൈറ്റ് ഹൗസ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് സൂസി വൈൽസ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഉന്നതതല പ്രതിനിധി സംഘത്തോടൊപ്പമാണ് ട്രംപ് ഫ്രാന്‍സിലെത്തിയത്.

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ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് നരേന്ദ്ര മോദി കൂടിക്കാഴ്‌ച: ഉച്ചകോടിക്കിടെ നരേന്ദ്ര മോദിയും ട്രംപും തമ്മില്‍ കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഏറെ നാളുകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ഇരുവരും തമ്മില്‍ കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മില്‍ ഏറെ സമ്മര്‍ദം നിലനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്‌ച്ചയെന്നതും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഒമാന്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ വാണിജ്യ കപ്പലുകള്‍ക്ക് നേരെയുണ്ടായ യുഎസ്‌ നാവിക സേനയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ മൂന്ന് ഇന്ത്യന്‍ നാവികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ ഇന്ത്യ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. യുഎസ്‌ ചാര്‍ജ് ഡി അഫയേഴ്‌സിനെ രണ്ട് തവണ വിളിച്ചുവരുത്തിയാണ് ഇന്ത്യ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത്.

ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുണ്ടായ ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറിന് പിന്നാലെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുണ്ടായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍, വ്യാപാര തീരുവയിലെ തര്‍ക്കങ്ങള്‍, റഷ്യയില്‍ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി തുടങ്ങി നിരവധി കാര്യങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം സമ്മര്‍ദങ്ങളെല്ലാം നിലനില്‍ക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇരുനേതാക്കളും തമ്മില്‍ കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്താനിരിക്കുന്നത്.

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