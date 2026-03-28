മോദിയുടെയും ട്രംപിൻ്റെയും നിർണായക ഫോൺവിളി; കോൾ കേൾക്കാൻ ഒപ്പം ഇലോൺ മസ്‌കും!

ഇറാനെതിരായ സൈനിക നീക്കത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ ചർച്ച. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷവും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഗതാഗതവും നേതാക്കൾ വിലയിരുത്തി. ഇന്ത്യയിൽ വാണിജ്യ വിപുലീകരണമാണ് മസ്‌കിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് സൂചന.

Prime Minister Narendra Modi and Tesla CEO Elon Musk (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 28, 2026 at 10:12 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിക്കിടെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും നടത്തിയ ഉന്നതതല ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ ശതകോടീശ്വരൻ ഇലോൺ മസ്‌ക് പങ്കെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ട്. യുഎസ് മാധ്യമമായ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസാണ് ഇക്കാര്യം പുറത്തുവിട്ടത്. ഇറാനെതിരെ യുഎസും ഇസ്രയേലും സംയുക്ത സൈനിക നീക്കം തുടങ്ങിയ ശേഷമുള്ള ഇരു നേതാക്കളുടെയും ആദ്യ സംഭാഷണമാണിത്.

മോദിയും ട്രംപും തമ്മിൽ ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയമാണ് നടന്നതെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വ്യക്തമാക്കി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഇറാൻ്റെ നിയന്ത്രണവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർധിച്ചുവരുന്ന ആശങ്കകളുമാണ് പ്രധാനമായും ചർച്ചയായത്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഊർജ ഗതാഗത മാർഗമാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്.

പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആഗോളതലത്തിൽ എണ്ണവില വർധിച്ചതും ഊർജ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതും ഇരുവരും വിലയിരുത്തി. സുപ്രധാനമായ ഈ ചർച്ചയിലാണ് മസ്‌കിനെപ്പോലൊരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് ശ്രദ്ധേയം. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ കാര്യമായി ബാധിക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലുകൾക്കിടെയാണ് ഫോൺ കോൾ നടന്നത്.

വർധിച്ചുവരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഹോർമുസ് വഴിയുള്ള ഗതാഗതം തടസമില്ലാതെ തുടരേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എടുത്തുകാട്ടി. ആഗോള സമാധാനത്തിനും സുസ്ഥിരതയ്ക്കും സാമ്പത്തിക ക്ഷേമത്തിനും ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് സുരക്ഷിതമായി തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ആവശ്യമാണെന്നും സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്കായി ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായും ഫോൺ കോളിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യൻ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കുന്ന നിഷ്പക്ഷ നിലപാടും സമാധാനത്തിനായുള്ള ആഹ്വാനവും ട്രംപ് സ്വാഗതം ചെയ്‌തതായാണ് വിവരം.

മസ്‌കിൻ്റെ സാന്നിധ്യം

നയതന്ത്ര കീഴ്‌വഴക്കങ്ങൾ ലംഘിച്ചാണ് ഉന്നതതല സംഭാഷണത്തിൽ മസ്‌ക് പങ്കെടുത്തതെന്ന് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് വാർത്ത. യുദ്ധകാല പ്രതിസന്ധിക്കിടെ രണ്ട് രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർ തമ്മിലുള്ള നിർണായക ഫോൺ കോളിൽ ഒരു സ്വകാര്യ പൗരൻ പങ്കെടുക്കുന്നത് അസാധാരണമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.

ദേശീയ സുരക്ഷാ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ഉന്നതതല സംഭാഷണങ്ങളിൽ സാധാരണ പൗരന്മാർക്ക് പ്രവേശനം നൽകുന്നത് അപൂർവമാണ്. എന്നാൽ മസ്‌ക് എന്തിനാണ് ഫോൺ കോളിൽ പങ്കെടുത്തതെന്നോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിച്ചതെന്നോ വ്യക്തമല്ല. മസ്‌കിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് യുഎസോ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരോ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനായ മസ്‌ക് വീണ്ടും ട്രംപുമായി അടുക്കുന്നുവെന്ന സൂചനകളും ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്.

ട്രംപുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തെത്തുടർന്ന് യുഎസിലെ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെൻ്റ് എഫിഷ്യൻസിയുടെ നേതൃപദവിയിൽനിന്ന് മസ്‌ക് വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം മാസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ട്രംപിൻ്റെ ഫോൺ കോളിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ വാണിജ്യ സാന്നിധ്യം വിപുലീകരിക്കാൻ മസ്‌ക് വളരെക്കാലമായി ശ്രമിച്ചുവരികയാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യ എയ്‌റോസ്‌പേസ് സ്ഥാപനമായ സ്‌പേസ് എക്‌സ് ഈ വർഷം അവസാനം ഇൻഡ്യയിൽ പ്രാരംഭ പബ്ലിക് ഓഫറിങ് പരിഗണിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. നിലവിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ കാരണം ആഗോള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വഷളായാൽ ഇത്തരം പദ്ധതികൾക്ക് തടസം നേരിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് മസ്‌കിൻ്റെ ഇടപെടൽ ചർച്ചയാകുന്നത്. ആഗോള വിപണിയിൽ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാൻ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പിന്തുണ മസ്‌കിന് അനിവാര്യമാണ്.

