ഇസ്രയേലിനെ ജൂത രാജ്യമായും, ഹമാസിനെ തീവ്രവാദ സംഘടനയായും അംഗീകരിക്കണം; സര്ക്കാര് രൂപീകരിക്കാൻ അറബ് പാര്ട്ടികള്ക്ക് മുന്നില് ഉപാധികളുമായി ഐസൻകോട്ട്
Eisenkot conditions for Arab parties Israel government: ഇസ്രയേൽ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് ആവശ്യമായ കടുത്ത ഉപാധികള് അറബ് പാര്ട്ടികള്ക്ക് മുന്നില് വച്ച് പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിൻ്റെ നേതാവ് ഗാഡി ഐസൻകോട്ട്
Published : November 7, 2026 at 11:17 AM IST
ടെൽ അവീവ്: നീണ്ട നാളത്തെ ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു യുഗത്തിന് അറുതിവരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇസ്രയേലിൽ പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ സജീവമാക്കി പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിൻ്റെ നേതാവും മുൻ സൈനിക മേധാവിയുമായ ഗാഡി ഐസൻകോട്ട്. ഇസ്രയേൽ ചരിത്രത്തിൽ അഭൂതപൂർവ്വമായ നേട്ടവുമായി 19 സീറ്റുകൾ നേടിയ അറബ് കക്ഷികൾ നെതന്യാഹുവിനെ താഴെയിറക്കാൻ ഐസൻകോട്ടിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രീയം കലുഷിതമായത്. എന്നാൽ, ഈ പിന്തുണ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപായി അറബ് പാർട്ടികൾക്ക് മുന്നിൽ അതീവ കർശനമായ ര ഉപാധികളാണ് ഐസൻകോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഐസൻകോട്ടിൻ്റെ ഉപാധികൾ; ഉറ്റുനോക്കി മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്
ഇസ്രയേൽ പാർലമെൻ്റായ നെസെറ്റിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് ആവശ്യമായ 61 സീറ്റുകൾ ഒരു പക്ഷത്തിനും ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് 19 സീറ്റുകളുള്ള അറബ് സഖ്യം നിർണായക ശക്തിയായി മാറിയത്. എന്നാൽ തൻ്റെ 'യാഷർ' പാർട്ടിയുടെയും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെയും കടുത്ത നിലപാടുകൾ മുൻനിർത്തി ഐസൻകോട്ട് പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇസ്രയേലിനെ ഒരു 'ജൂത-ജനാധിപത്യ രാജ്യമായി' അറബ് പാർട്ടികൾ പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കണം. ഗാസയിലെ ഹമാസിൻ്റെ സൈനിക-ഭരണാധികാരങ്ങളെ പൂർണമായി തകർക്കുക എന്ന ഇസ്രയേലിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ഹമാസിനെ ഭീകര സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും വേണമെന്നും ഉപാധികളില് പറയുന്നു.
കിങ് മേക്കറായി അറബ് സഖ്യം; വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ഐസൻകോട്ട്
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ വലതുപക്ഷ സഖ്യത്തിന് 53 സീറ്റുകളും ഐസൻകോട്ടിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന് 48 സീറ്റുകളുമാണ് ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി 19 സീറ്റുകൾ നേടിയ അറബ് ലീഗും റാഡ് പാർട്ടിയും ഐസൻകോട്ടിനെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിർദ്ദേശിച്ചതോടെ ഇദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം 67 ആയി ഉയർന്നു.
എന്നിരുന്നാലും പലസ്തീൻ അനുകൂല നിലപാടുള്ള അറബ് പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയോടെ ഭരിക്കുന്നത് ഇസ്രയേലിലെ കടുത്ത ദേശീയവാദികളായ മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പങ്കാളികളുടെ (അവിഗ്ദോർ ലീബർമാനെപ്പോലെയുള്ളവർ) കടുത്ത എതിർപ്പിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് താൻ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ദേശീയ സുരക്ഷയിലും അസ്തിത്വത്തിലും യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ ഐസൻകോട്ട് ഈ നിബന്ധനകൾ വച്ചിരിക്കുന്നത്.
പ്രസിഡൻ്റ് ഇസഹാക്ക് ഹെർസോഗ് പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനുള്ള ഔദ്യോഗിക ചുമതല ആർക്ക് നൽകുമെന്ന കാര്യം പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കെ, ഐസൻകോട്ടിൻ്റെ ഈ കടുത്ത ഉപാധികൾ അറബ് പാർട്ടികൾ അംഗീകരിക്കുമോ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
സര്ക്കാര് എപ്പോള് രൂപീകരിക്കും?
ഇസ്രയേലിൽ പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരണം എപ്പോഴായിരിക്കുമെന്ന ആകാംഷയിലാണ് ലോകം. ഒടുവിൽ പുറത്തുവന്ന ഔദ്യോഗിക തzരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രീയം കൗണ്ട്ഡൗണിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നിയമപരമായ കൃത്യമായ സമയക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇസ്രയേലിൽ ഒരു പുതിയ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് അധികാരമേൽക്കാൻ സാധിക്കൂ.
ഘട്ടം 1: നവംബർ 8 (ഞായറാഴ്ച) – ആദ്യ കടമ്പ
ഇസ്രയേൽ പ്രസിഡൻ്റ് ഇസഹാക്ക് ഹെർസോഗ് പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ഔദ്യോഗിക ചുമതല ആർക്ക് നൽകുമെന്ന് ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച (നവംബർ 8) പ്രഖ്യാപിക്കും. പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന്റെ നേതാവും മുൻ സൈനിക മേധാവിയുമായ ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിന് അറബ് പാർട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 67 പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങളുടെ (കെനെസറ്റ്) പിന്തുണ ലഭിച്ചതിനാൽ, അദ്ദേഹത്തെയായിരിക്കും പ്രസിഡന്റ് ആദ്യം ചുമതലപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് സൂചനകൾ.
ഘട്ടം 2: നവംബർ 10 – പുതിയ പാർലമെൻ്റ് നിലവിൽ വരും
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പുതിയ 26-ാമത് കെനെസറ്റിലെ (ഇസ്രയേൽ പാർലമെൻ്റ്) 120 അംഗങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ നവംബർ 10 ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കും.
ഘട്ടം 3: 28 ദിവസത്തെ ചർച്ചകൾ (ഡിസംബർ ആദ്യ വാരം വരെ)
ഞായറാഴ്ച പ്രസിഡൻ്റിൽ നിന്നും ചുമതല ലഭിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ സഖ്യകക്ഷികളെ കൂട്ടിയിണക്കി മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കാൻ നിയുക്ത പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് 28 ദിവസത്തെ സമയമാണ് ഔദ്യോഗികമായി ലഭിക്കുക. വിവിധ പാർട്ടികളുമായി വകുപ്പുകളെക്കുറിച്ചും നയങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിലപേശലുകൾ നടക്കുന്ന സമയമാണിത്. ഈ ചർച്ചകൾ വിജയകരമായാൽ ഡിസംബർ ആദ്യ വാരത്തോടെ ഇസ്രയേലിൽ പുതിയ സർക്കാർ അധികാരമേൽക്കും.
ഘട്ടം 4: 14 ദിവസത്തെ അധിക സമയം (ഗ്രേസ് പിരീഡ്)
മുന്നണി ചർച്ചകൾ 28 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയായില്ലെങ്കിൽ, പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ അനുമതിയോടെ 14 ദിവസത്തെ അധിക സമയം കൂടി നീട്ടി ലഭിക്കും. അതായത് ചർച്ചകൾ നീണ്ടുപോയാൽ ഡിസംബർ പകുതിയോടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബർ അവസാനത്തോടെയോ മാത്രമേ പുതിയ സർക്കാർ വരികയുള്ളൂ.
ഈ ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?
നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ (പരമാവധി 42 ദിവസങ്ങൾ) 61 അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കാൻ ഐസൻകോട്ടിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡൻ്റ് ഈ ചുമതല ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും പാർലമെൻ്റ് അംഗത്തിനോ കൈമാറും. അവർക്കും ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻ്റ് വീണ്ടും പിരിച്ചുവിടുകയും 2027-ൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ രാജ്യം മറ്റൊരു പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യും. അതുവരെ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ കാവൽ സർക്കാർ തന്നെ അധികാരത്തിൽ തുടരും.
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