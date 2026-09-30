ഈഫൽ ടവറിൽ വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് വിലക്ക്; ഡയറക്ടർ ജനറൽ സ്ഥാനമൊഴിയുന്നു
മാനേജ്മെൻ്റിൻ്റെ വിവേചനപരമായ നിർദേശത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കിയിരുന്നു
Published : September 30, 2026 at 10:23 AM IST
പാരിസ്: ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ ഈഫൽ ടവറിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ പാട്രിക് ബ്രാങ്കോ റൂയിവോ സ്ഥാനമൊഴിയുന്നു. ഹിന്ദു മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ സന്ദർശനത്തിനിടെ വനിതാ ജീവനക്കാരെ മാറ്റിനിർത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളെ തുടർന്നാണ് നടപടി. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗിക പദവി ഒഴിയുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
വിവാദമായ സന്ദർശനം
സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിനാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. ബോചസൻവാസി ശ്രീ അക്ഷർ പുരുഷോത്തം സ്വാമിനാരായൺ സൻസ്ത അഥവാ ബാപ്സ് എന്ന ഹിന്ദു മതസംഘടനയിലെ പ്രതിനിധികൾ ഈഫൽ ടവർ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു. ഈ സംഘം എത്തിയപ്പോൾ വനിതാ ജീവനക്കാർ അവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തരുതെന്ന് മാനേജ്മെൻ്റ് നിർദേശം നൽകി.
ഇതിനെതിരെ ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു. തുടർന്ന് സ്വതന്ത്ര ഏജൻസി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. അന്ന് വനിതാ ജീവനക്കാരെ സന്ദർശനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണെന്ന് ടവറിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് ചുമതലയുള്ള സൊസൈറ്റി ഡി എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഡി ലാ ടൂർ ഈഫൽ അഥവാ സെറ്റെ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ജീവനക്കാരുടെ പണിമുടക്ക്
മാനേജ്മെൻ്റിൻ്റെ വിവേചനപരമായ നിർദേശത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് അന്ന് ഈഫൽ ടവർ അടച്ചിട്ടു. പ്രതിവർഷം 70 ലക്ഷത്തോളം വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്തുന്ന 330 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ചരിത്രസ്മാരകമാണ് ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് അടച്ചിടേണ്ടി വന്നത്. മാനേജ്മെൻ്റിൻ്റെ നടപടി തികച്ചും അസ്വീകാര്യമാണെന്ന് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾ ആരോപിച്ചു. പാരിസിൽ പുതുതായി നിർമിച്ച പരമ്പരാഗത ഹിന്ദു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഘോഷങ്ങൾക്കായാണ് സ്വാമിനാരായൺ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ബാപ്സ് പ്രതിനിധികൾ എത്തിയത്. ലോകമെമ്പാടും വേരുകളുള്ള ഒരു മത സാമൂഹിക സംഘടനയാണ് ബാപ്സ്.
വിശദീകരണവുമായി സംഘടന
സംഭവത്തിൽ ബാപ്സ് പ്രതിനിധികൾ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. വലിയൊരു സംഘം സന്ദർശനത്തിന് എത്തുമ്പോൾ ടവറിലെ ജീവനക്കാർക്കോ പൊതുജനങ്ങൾക്കോ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനപരമായ സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പരിഗണിച്ചതെന്ന് അവർ വാർത്താ ഏജൻസിയോട് പ്രതികരിച്ചു. ലിംഗവിവേചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള യാതൊരു ആവശ്യവും തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം ലിംഗസമത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടികളും നടപടികളും നടപ്പിലാക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സെറ്റെ ചെയർമാൻ ഏരിയൽ വെയ്ൽ വ്യക്തമാക്കി. 2018 അവസാനമാണ് പാട്രിക് ബ്രാങ്കോ റൂയിവോ ഡയറക്ടർ ജനറലായി നിയമിതനായത്.
തുടർക്കഥയായി പ്രതിഷേധങ്ങൾ
137 വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ള ഈഫൽ ടവറിൽ ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് സന്ദർശനം തടസ്സപ്പെടുന്നത് ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ല. ചരിത്രസ്മാരകത്തിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ കൃത്യമായി നടത്തണമെന്നും വേതനം വർധിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് 2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ ജീവനക്കാർ സമരം ചെയ്തിരുന്നു.
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അന്ന് ആറ് ദിവസമാണ് ടവർ അടച്ചിട്ടത്. ഫ്രാൻസിലെ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ ലിംഗസമത്വത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിനാൽ പുതിയ വിവാദം മാനേജ്മെൻ്റിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാകേണ്ട ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ ഇത്തരം വിവേചനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡയറക്ടർ ജനറലിൻ്റെ രാജിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത്.
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