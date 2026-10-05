ബാഹ്യ ഇടപെടലുകൾ അനുവദിക്കില്ല; സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനവുമായി ഈജിപ്തും സുഡാനും
ഈജിപ്തിലെ ന്യൂ അലാമെയ്നിൽ ഞായറാഴ്ചയാണ് ചതുർരാഷ്ട്ര കൂടിയാലോചനാ ഉച്ചകോടി നടന്നത്
Published : October 5, 2026 at 11:16 AM IST
കെയ്റോ: ഈജിപ്ത്, സുഡാൻ, എറിത്രിയ, സൊമാലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണത്തലവൻമാർ പങ്കെടുത്ത ചതുർരാഷ്ട്ര ഉച്ചകോടിയിൽ സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം. രാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാരം, ചെങ്കടൽ ഭരണസമിതി, ജലവിതരണ അവകാശങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ചാണ് എൽ അലാമെയ്ൻ സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. പ്രാദേശിക സ്ഥിരതയ്ക്കും സഹകരണത്തിനും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത നേതാക്കൾ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
ചതുർരാഷ്ട്ര ഉച്ചകോടി
ഈജിപ്തിലെ ന്യൂ അലാമെയ്നിൽ ഞായറാഴ്ചയാണ് ചതുർരാഷ്ട്ര കൂടിയാലോചനാ ഉച്ചകോടി നടന്നത്. ഈജിപ്ത് പ്രസിഡൻ്റ് അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് അൽ സിസി, എറിത്രിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഇസയാസ് അഫ്വെർക്കി, സൊമാലിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഹസൻ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ്, സുഡാൻ ട്രാൻസിഷണൽ സോവറിൻ കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് അൽ ബുർഹാൻ എന്നിവർ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.
മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നതിനെ നേതാക്കൾ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, വ്യാപാര, സാംസ്കാരിക സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികളും പ്രാദേശികവും അന്തർദേശീയവുമായ വികസന കാര്യങ്ങളും ഉച്ചകോടിയിൽ ചർച്ചയായി.
സുഡാനും സൊമാലിലാൻഡും
സുഡാൻ്റെ ഐക്യം, പരമാധികാരം, പ്രാദേശിക അഖണ്ഡത, ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് നേതാക്കൾ പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സമാന്തര സ്ഥാപനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനെ അവർ ശക്തമായി എതിർത്തു. ആഭ്യന്തര സംഘർഷം രൂക്ഷമായ സുഡാനിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും ചർച്ചയായി. സൊമാലിലാൻഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അംഗീകാരമോ പിന്തുണയോ നൽകുന്നതിനെ ഉച്ചകോടി തള്ളി.
എത്യോപ്യയുമായി സൊമാലിലാൻഡ് അടുത്തിടെ ഒപ്പുവച്ച കരാറുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം. ചെങ്കടലിൻ്റെ ഭരണച്ചുമതല തീരദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രത്യേക ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യാപാര പാതകളിലൊന്നായ ചെങ്കടലിലെ സുരക്ഷ ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തന്നെ നിർണായകമാണ്. ഹൂതി വിമതരുടെ ആക്രമണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വെല്ലുവിളികൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ചതുർരാഷ്ട്ര ഉച്ചകോടിക്ക് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
നൈൽ നദിയിലെ ജലവിതരണം
നൈൽ നദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതിർത്തി കടന്നൊഴുകുന്ന നദികളുടെ കാര്യത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ മാനിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനത്തിൽ എടുത്തുപറഞ്ഞു. മുൻകൂർ അറിയിപ്പ്, കൂടിയാലോചന, സമവായം എന്നിവയിലൂടെ സഹകരിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയും ആർക്കും ഉപദ്രവകരമാകരുത് എന്ന തത്ത്വവും പാലിക്കണം. നൈൽ നദിയുടെ താഴെത്തട്ടിലുള്ള രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ നിലവിലെ ജല ഉപയോഗത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന ഏതൊരു ഏകപക്ഷീയ നടപടികളെയും അവർ കർശനമായി എതിർത്തു.
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എത്യോപ്യ നിർമിക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് എത്യോപ്യൻ നവോഥാന അണക്കെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈജിപ്തും സുഡാനും ഉന്നയിക്കുന്ന ആശങ്കകൾ ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ നിലപാട്. ആഫ്രിക്കൻ മുനമ്പിലെയും ചെങ്കടൽ മേഖലയിലെയും രാജ്യങ്ങളുമായി ഏകോപനം ശക്തമാക്കാൻ ഈജിപ്ത് നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഉച്ചകോടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. പ്രാദേശിക സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾ അനിവാര്യമാണെന്ന് ഈജിപ്ത് പ്രസിഡൻ്റ് അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് അൽ സിസി വ്യക്തമാക്കി. മേഖലയിലെ സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകർക്കുന്ന ബാഹ്യ ഇടപെടലുകൾക്കെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കാനും നാല് രാജ്യങ്ങളും തീരുമാനിച്ചു.
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