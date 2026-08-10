ഗാസ സമാധാന പദ്ധതി തള്ളി ഇസ്രയേൽ; സൈനിക പിന്മാറ്റമില്ല
ഗാസയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളും ട്രംപിൻ്റെ സമാധാന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തതായി ഈജിപ്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം
By ANI
Published : August 10, 2026 at 8:11 AM IST
കെയ്റോ: ഗാസയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നോട്ടുവച്ച പതിനഞ്ചിന സമാധാന പദ്ധതി നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഈജിപ്ത്. ഗാസയിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം പൂർണമായും പിന്മാറണമെന്നും പലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് മാനുഷിക സഹായം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ഈജിപ്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ബദർ അബ്ദെലാറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അനാദൊലു വാർത്താ ഏജൻസിയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
യുഎസ് ബോർഡ് ഓഫ് പീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ നിക്കോളായ് മ്ലാദെനോവുമായി നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഗാസയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളും ട്രംപിൻ്റെ സമാധാന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തതായി ഈജിപ്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ഇടക്കാലത്ത് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി അന്താരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാസേനയെ വിന്യസിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഇരുവരും വിലയിരുത്തി.
ഗാസയിലേക്ക് പൂർണവും സുരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവുമായ രീതിയിൽ മാനുഷിക സഹായം എത്തിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ബദർ അബ്ദെലാറ്റി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തിൻ്റെ പൂർണമായ പിന്മാറ്റം സമാധാന പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടമായ പുനർനിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഗാസയുടെ ഭരണച്ചുമതലയുള്ള ദേശീയ സമിതിയെ ഇടക്കാല ചുമതലകൾ ആരംഭിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പലസ്തീൻ പ്രദേശങ്ങളുടെ ഐക്യം നിലനിർത്തുന്നതിനും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അന്താരാഷ്ട്ര സേനയെ വിന്യസിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഗസയുടെയും അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൻ്റെയും ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പലസ്തീൻ അതോറിറ്റിയെ അനുവദിക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം സമാധാന പ്രക്രിയകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് തടസം നിൽക്കുന്ന നടപടികളിൽ നിന്ന് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു.
പതിനഞ്ചിന സമാധാന പദ്ധതി
ഗാസയിലെ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നോട്ടുവച്ച പതിനഞ്ചിന പദ്ധതിയിൽ പ്രധാനമായും അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഗസയുടെ ഭരണച്ചുമതല പലസ്തീൻ സാങ്കേതിക സമിതിക്ക് കൈമാറുക, അന്താരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാസേനയെ വിന്യസിക്കുക, ആയുധങ്ങൾ ദേശീയ സമിതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക, ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഘട്ടംഘട്ടമായുള്ള പിന്മാറ്റം, ഗസയുടെ പുനർനിർമാണം എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ.
കനത്ത ആയുധങ്ങൾ, ആയുധപ്പുരകൾ, സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ, തുരങ്കങ്ങൾ എന്നിവ സമിതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാനും പദ്ധതി നിർദേശിക്കുന്നു. ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തെയും പലസ്തീൻ ഭരണപ്രദേശങ്ങളെയും വേർതിരിക്കുന്നതിനാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സേനയെ വിന്യസിക്കുന്നത്. സൈനിക പിന്മാറ്റത്തിന് ശേഷം പലസ്തീൻ്റെ സ്വയംനിർണയാവകാശത്തിനായുള്ള ദീർഘകാല രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയകൾ ആരംഭിക്കാനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
പദ്ധതി തള്ളി ഇസ്രയേൽ
അതേസമയം ട്രംപിൻ്റെ സമാധാന പദ്ധതി ഇസ്രയേൽ തള്ളി. ഹമാസിനെ പൂർണമായും നിരായുധീകരിക്കുന്നത് വരെ ഗസയിൽ നിന്ന് സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കില്ലെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ഞായറാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി. ജൂലൈ അവസാനത്തോടെ ഹമാസ് അംഗീകരിച്ച പതിനഞ്ചിന രേഖ ഇസ്രയേൽ തള്ളുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചതായി ഇസ്രയേൽ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സൈന്യത്തിനും പൗരന്മാർക്കും നേരെയുള്ള ഭീഷണികൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് വരെ സൈനിക നടപടി തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സമാധാന പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തീവ്ര വലതുപക്ഷ സഖ്യകക്ഷികളിൽ നിന്ന് നെതന്യാഹു കടുത്ത സമ്മർദം നേരിടുന്നുണ്ട്. അഭിപ്രായ സർവേകൾ പ്രകാരം വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പും അദ്ദേഹത്തിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ്. എന്നാൽ സമാധാന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാഷിങ്ടണുമായി ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. അമേരിക്ക മുന്നോട്ടുവച്ച ചില ആശയങ്ങൾ സ്വീകാര്യമാണെന്നും ചിലത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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സമാധാന പദ്ധതി ഇരുവിഭാഗവും അംഗീകരിച്ചതായും ആയുധം താഴെവയ്ക്കാൻ ഹമാസ് തയാറായതായും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഹമാസിനെ പൂർണമായും നിരായുധീകരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ സൈനിക പിന്മാറ്റം സാധ്യമാകൂ എന്ന നിലപാടിലാണ് ഇസ്രയേൽ. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇസ്രയേൽ ഇപ്പോഴും ഗസയിൽ സൈനിക ആക്രമണം തുടരുകയാണ്.
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