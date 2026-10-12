സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര നൊബേൽ റോബര്ട്ട് ഇ ഹാളിനും മൈക്കല് വുഡ്ഫോര്ഡിനും
സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നയങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളാണ് ഇരുവരെയും പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരാക്കിയത്.
By ANI
Published : October 12, 2026 at 6:22 PM IST
സ്റ്റോക്ക്ഹോം: സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര നൊബേല് പുരസ്കാരം പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞരായ റോബര്ട്ട് ഇ ഹാളിനും മൈക്കല് വുഡ്ഫോര്ഡിനും. മാക്രോ ഇക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ്റെ സൂക്ഷ്മ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണായക ഗവേഷണങ്ങള്ക്കാണ് ഇരുവരും പുരസ്കാര അർഹരായത്. 2026-ലെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം റോയൽ സ്വീഡിഷ് അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസാണ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
റോബർട്ട് ഇ ഹാൾ സ്റ്റാൻഫോർഡ് സർവകലാശാലയിലെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും മൈക്കൽ വുഡ്ഫോർഡ് കൊളംബിയ സർവകലാശാലയിലെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനുമാണ്. ഫലപ്രദമായ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കൽ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ സർക്കാരുകളെയും കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളെയും സഹായിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക മാതൃകകൾ ഇരുവരും വികസിപ്പിച്ചു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളും സർക്കാരുകളും നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക മാതൃകകൾക്ക് ഉറച്ച സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറയാണ് ഇരുവരുടെയും ഗവേഷണമെന്ന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര പുരസ്കാര സമിതി അധ്യക്ഷൻ ജോൺ ഹാസ്ലർ പറഞ്ഞു.
ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധികൾ, ഗാർഹിക ഉപഭോഗത്തിലുണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തിക ആഘാതങ്ങളെ നേരിടാൻ നയരൂപകർത്താക്കളെ ഈ മാതൃകകൾ സഹായിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സാമ്പത്തിക ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളെ നേരിടാൻ ഉചിതമായ സമയത്ത് ധനകാര്യ-നാണയ നയ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും അതുവഴി സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഉയർച്ച- താഴ്ചകൾ ലഘൂകരിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന പുതിയ മാക്രോ ഇക്കണോമിക് മാതൃകകൾ ഇവർ വികസിപ്പിച്ചതായി പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
നയപരമായ പദ്ധതികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതിലൂടെ, ജനങ്ങളുടെയും വിപണിയുടെയും പ്രതീക്ഷകളെ സ്വാധീനിക്കാനും സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കാനും സർക്കാരുകൾക്കും കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾക്കും സാധിക്കും. 12 ദശലക്ഷം സ്വീഡിഷ് ക്രോണർ ആണ് പുരസ്കാരത്തുകയായി ഇരുവർക്കും ലഭിക്കുക. ഈ തുക ഇരുവരും പങ്കിട്ട് എടുക്കും. ഈ വർഷം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അവസാനത്തെ നൊബേൽ പുരസ്കാരമാണിത്. നേരത്തെ സാഹിത്യം, സമാധാനം, രസതന്ത്രം, ഭൗതിക ശാസ്ത്രം എന്നീ മേഖലകളിലെ പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
2026-ലെ നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാക്കൾ
2026-ലെ സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം പ്രമുഖ നിയമജ്ഞയും മനുഷ്യാവകാശ പോരാളിയുമായ നവനീതം നവി പിള്ളയ്ക്കാണ് ലഭിച്ചത്. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമവാഴ്ച ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലോകസമാധാനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും നവി പിള്ള നൽകിയ മികച്ച സംഭാവനകളെ മാനിച്ചാണ് നോർവീജിയൻ നൊബേൽ കമ്മിറ്റി ഈ അഭിമാനകരമായ പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങൾ, വംശഹത്യകൾ, മനുഷ്യകുലത്തിനെതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണക്കാരായവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അവർ നടത്തിയ നിരന്തരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
2026ലെ രസതന്ത്ര നൊബേൽ പുരസ്കാരം രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കാണ് ഇത്തവണ ലഭിച്ചത്. ഹെൻറി ബി. കാഗൻ, കെൻസോ സോവായ് എന്നീ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായത്. അസിമെട്രിക് ഓർഗാനിക് സിന്തസിസിലെ നോൺ-ലീനിയർ ഇഫക്റ്റുകളും ഓട്ടോകാറ്റലിസിസും കണ്ടെത്തിയതിനാണ് അംഗീകാരം. ആധുനിക മരുന്നുകൾ, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ വ്യാവസായിക രൂപകല്പനയിലും നിർമ്മാണത്തിലും നിർണ്ണായകമായ കണ്ടെത്തലുകളാണ് ഇരുവരും നടത്തിയത്.
ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിനുള്ള 2026-ലെ നൊബേൽ പുരസ്കാരം അമേരിക്കൻ ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഫ്രാൻസിസ് ഹാൾസന് ലഭിച്ചു. അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ഐസ്ക്യൂബ് ന്യൂട്രിനോ ഒബ്സർവേറ്ററിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നൽകിയ നിർണായക സംഭാവനകൾക്കും, പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന ഉയർന്ന ഊർജ്ജമുള്ള ന്യൂട്രിനോകളെ കണ്ടെത്തിയതിനുമാണ് പുരസ്കാര അർഹനായത്.
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മസ്തിഷ്ക രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്തെടുത്ത വിപ്ലവത്തിനാണ് ഈ വര്ഷത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേല് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ കാൾ ഡൈസറോത്ത്, ജർമ്മൻ ഗവേഷകരായ പീറ്റർ ഹെഗെമാൻ, ജോർജ്ജ് നാഗെൽ എന്നിവരാണ് ഈ വർഷത്തെ പരമോന്നത പുരസ്കാരം പങ്കിടുന്നത്. മസ്തിഷ്കം എങ്ങനെയാണ് ഓർമ്മകളും വികാരങ്ങളും പെരുമാറ്റങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്നത് ശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ കാലങ്ങളായുള്ള വലിയൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. ആ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് വലിയൊരു വാതിൽ തുറന്നുതന്ന കണ്ടുപിടിത്തത്തിനാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്.
സമകാലിക സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം സ്വന്തമാക്കിയത് കനേഡിയൻ എഴുത്തുകാരി ആൻ കാർസണ് ആണ്. ധീരവും നൂതനവുമായ രചനകൾക്കാണ് പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്വീഡനിലെ സ്റ്റോക്ക്ഹോമിലുള്ള സ്വീഡിഷ് അക്കാദമിയാണ് പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സാഹിത്യത്തിലെ ക്ലാസിക്കൽ ശൈലിയോടു ചേർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾത്തന്നെ, സമകാലിക സാഹിത്യത്തിന് പുതിയ ഭാവതലങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ധീരവും വൈവിധ്യമാർന്നതുമായ എഴുത്തിനാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. കനേഡിയൻ കവിയും, വിവർത്തകയുമാണ് ആൻ കാർസണ്. കവിത, ഉപന്യാസം, തത്ത്വചിന്ത, സാഹിത്യ വിമർശനം എന്നിവയെ ഒന്നിച്ചുചേർത്ത് പരമ്പരാഗത സാഹിത്യ അതിർവരമ്പുകളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ രചനകൾ.
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