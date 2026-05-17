കോംഗോയിൽ എബോള വ്യാപനം; 88 പേർ മരിച്ചു, ആഗോള ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന
അയൽരാജ്യമായ ഉഗാണ്ടയിലേക്കും രോഗം വ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ വാക്സിനുകൾക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാത്ത വകഭേദമാണ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
Published : May 17, 2026 at 5:44 PM IST
കിൻഷാസ: ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോയിൽ എബോള വൈറസിൻ്റെ അപൂർവവും മാരകവുമായ വകഭേദം 'ബുണ്ടിബുഗ്യ' പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് 88 പേർ മരിച്ചു. 336 പേർക്ക് രോഗബാധ സംശയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആഫ്രിക്ക സെൻ്റേഴ്സ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ (സിഡിസി ആഫ്രിക്ക) പറഞ്ഞു. ഇതൊരു മഹാമാരി അടിയന്തരാവസ്ഥയല്ലെന്നും എന്നാൽ കോംഗോയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണമെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അയൽരാജ്യമായ ഉഗാണ്ടയിലേക്കും രോഗം വ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതോടെ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഉഗാണ്ടയുടെയും ദക്ഷിണ സുഡാനിൻ്റെയും അതിർത്തിയിലുള്ള വടക്കുകിഴക്കൻ ഡിആർസിയിലെ ഇറ്റൂരി പ്രവിശ്യയിലാണ് ബുണ്ടിബുഗ്യോ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നിലവിലെ വാക്സിനുകൾക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാത്ത വകഭേദമാണ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പകർച്ചവ്യാധി ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന കോംഗോയിൽ പൊതുജനാരോഗ്യ അവസ്ഥ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ആശങ്ക ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നിലവിലെ രോഗവ്യാപനവും കേസുകളുടെ എണ്ണവും വ്യക്തമല്ലെന്ന് ലോകരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ 2014-2016 കാലഘട്ടത്തിൽ പശ്ചിമാഫ്രിക്കയിൽ ഉണ്ടായതിന് സമാനമായ ഒരു വലിയ പകർച്ചവ്യാധിയെ ഒഴിവാക്കുകയാണിപ്പോൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ആശങ്കയും മരണപ്പെട്ടവരുടെ കണക്കുകളും
പകർച്ചവ്യാധിയുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വ്യാപനം അങ്ങേയറ്റം ആശങ്കാജനകമാണെന്നാണ് മെഡിക്കൽ എയ്ഡ്സ് ഗ്രൂപ്പായ ഡോക്ടേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ബോർഡേഴ്സിലെ (എംഎസ്എഫ്) ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. അതേസമയം ബുണ്ടിബുഗ്യ വയറസിന് വാക്സിനോ പ്രത്യേക ചികിത്സകളോ ഇല്ല. പകർച്ചവ്യാധി വ്യാപിച്ചാൽ 50 ശതമാനത്തോളം മരണനിരക്ക് ഉയരുമെന്ന് കോംഗോ ആരോഗ്യമന്ത്രി സാമുവൽ റോജർ കാംബയും പറഞ്ഞു.
2007 ൽ ഉഗാണ്ടയിലാണ് ആദ്യമായി ഒരു പൗരൻ എബോളയുടെ വകഭേദമായ ബുണ്ടിബുഗ്യ പിടിപെട്ട് മരിച്ചത്. എന്നാൽ 1976 ൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞതും 60-90 ശതമാനം ഉയർന്ന മരണനിരക്കുള്ളതുമായ സൈർ സ്ട്രെയിനിന് മാത്രമേ വാക്സിനുകൾ ലഭ്യമാകൂ.
കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി പകർച്ചവ്യാധി മൂലം ആളുകൾ മരിക്കുകയാണ്. രോഗികളെ പരിചരിക്കാൻ വേണ്ട സംവിധാനങ്ങളില്ല. അവർ വീട്ടിൽത്തന്നെ കഴിയുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മൃതദേഹങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾതന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് സംസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് കോംഗോയിലെ പ്രദേശിക സിവിൽ സൊസൈറ്റി പ്രതിനിധി ഐസക് നയാകുലിൻഡ പറയുന്നു.
ഏപ്രിൽ 24 ന് ഇറ്റൂരി പ്രവിശ്യ തലസ്ഥാനമായ ബുനിയയിലെ ഒരു ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ബിണ്ടിബുഗ്യ സ്ട്രെയിൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. പനി, രക്തസ്രാവം, ഛർദ്ദി തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളോടെ എത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്തിയത്.
ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ
വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ രോഗവ്യാപനക്കേസുകളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ രോഗം അതിർത്തികൾക്കപ്പുറവും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥിതി വളരെ ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് പ്രദേശത്ത് മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങൾ നടത്തുന്ന എംഎസ്എഫ് എമർജൻസി പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ട്രിഷ് ന്യൂപോർട്ട് പറഞ്ഞു.
പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഫ്രാൻസിൻ്റെ നാലിരട്ടി വലുപ്പമുള്ള ഡിആർ കോംഗോയിൽ ആശയ വിനിമയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മോശമായതുമൂലം മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി നടത്തുന്നത് വെല്ലുവിളിയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
രോഗ വ്യാപനത്തിൻ്റെ വർധനവ്
കോംഗോ ഡിആർസിയിൽ എബോള പടരുന്നത് പതിനേഴാമത്തെ സംഭവമാണ്. ഇവിടെ വ്യാപന സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നുമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ രോഗബാധിതരുടെ യഥാർഥ എണ്ണത്തിലും വ്യാപനത്തിലും കാര്യമായ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളുണ്ടെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പ്രാരംഭ സാമ്പിളുകളുടെ ഉയർന്ന നിരക്കും രാജ്യങ്ങളിലെ കേസുകളുടെ സ്ഥിരീകരണവും സംശയിക്കപ്പെടുന്ന കേസുകളുടെ വർധനവും വളരെ വലിയ അപകടത്തിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. രാജ്യത്ത് വാക്സിനുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലും ചികിത്സയിൽ പുരോഗതിയുണ്ടായിട്ടും കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷത്തിനിടെ ആഫ്രിക്കയിൽ ഏകദേശം 15,000 പേരാണ് എബോള വൈറസ് ബാധമൂലം കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
ഉയർന്ന മരണ നിരക്ക്
2018 നും 2020 നും ഇടയിൽ ഡിആർസിയിൽ ഉണ്ടായ എബോള പകർച്ചവ്യാധിയിൽ ഏകദേശം 2,300 പേർ മരിച്ചു. വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന എബോള കടുത്ത രക്തസ്രാവത്തിനും അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്നതിനും കാരണമാകും. കഴിഞ്ഞ അരനൂറ്റാണ്ടിനിടെ മരണനിരക്ക് 25 ശതമാനം മുതൽ 90 ശതമാനം വരെയാണെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ റിപ്പോർട്ട്.
രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചുതുടങ്ങിയാൽ രോഗബാധിതരായ വ്യക്തികളുടെ ശരീര ദ്രാവകങ്ങളിലൂടെയോ രക്തവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിലൂടെയോ വൈറസ് വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പടരുന്നു. രോഗം പിടിപെട്ടാൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച് തുടങ്ങാൻ 21 ദിവസം വരെയെടുക്കുന്നു.
