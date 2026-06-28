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ജപ്പാനിൽ ഭൂകമ്പം; 6.1 തീവ്രത, സുനാമി സാധ്യതയില്ലെന്ന് കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസി

ജെഎംഎ പ്രകാരം, രാവിലെ 5:21ന് (പ്രാദേശിക സമയം) 41 കിലോമീറ്റർ താഴ്‌ചയിലാണ് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത്. ഭൂകമ്പത്തിൽ നിന്ന് സുനാമി രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയില്ലെന്ന് ഏജൻസി അറിയിച്ചു.

JAPAN EARTHQUAKE EARTHQUAKE PROBLEMS JMA TSUNAMI
earthquake (AFP)
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By ANI

Published : June 28, 2026 at 10:24 AM IST

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ടോക്കിയോ: ജപ്പാനെ പിടിച്ചു കുലുക്കി വീണ്ടും ഭൂകമ്പം. റിക്‌ടെർ സ്‌കെയിലിൽ 6.1 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം വടക്കുകിഴക്കൻ ജപ്പാനിലെ ഇവാട്ടെ പ്രിഫെക്‌ചറിൻ്റെ തീരത്താണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ജപ്പാൻ കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസി(ജെഎംഎ) അറിയിച്ചു. ജെഎംഎ പ്രകാരം, രാവിലെ 5:21ന് (പ്രാദേശിക സമയം) 41 കിലോമീറ്റർ താഴ്‌ചയിലാണ് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത്. ഭൂകമ്പത്തിൽ നിന്ന് സുനാമി രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയില്ലെന്ന് ഏജൻസി അറിയിച്ചു.

ഭൂമിയുടെ അടിത്തട്ടിലെ പാളികൾ തമ്മിലുണ്ടായ വഴുതിമാറൽ കാരണമാണ് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായതെന്ന് ഔദ്യോഗിക ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കി. പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിഴക്ക്-തെക്കുകിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്കായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മർദ്ദം അനുഭവപ്പെട്ടത്.

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ഭൂകമ്പം നടന്നതിനു ശേഷം അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ 7 മണി വരെ, റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 1-ൽ കൂടുതൽ തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ മറ്റ് തുടർച്ചലനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ജൂൺ 25 ന് ഭൂകമ്പമുണ്ടായ ഇവാട്ടെ എന്ന അതേ പ്രദേശത്താണ് വീണ്ടും ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായതെന്നും ഇത് പരമാവധി 6+ തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നും ജെഎംഎ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ജപ്പാനിലെ ഹച്ചിനോഹെ സിറ്റി, അമോറി പ്രിഫെക്‌ചർ, ഇവാട്ടെ പ്രിഫെക്‌ചറിലെ ഫുഡായ് വില്ലേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലുണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ തീവ്രത ജപ്പാൻ്റെ ഭൂകമ്പ തീവ്രത സ്കെയിലിൽ 5 (5-)ന് താഴെയാണ്. ഹോക്കൈഡോ മുതൽ കാൻ്റോ-കോഷിൻ മേഖല വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ 4 മുതൽ 1 വരെ തീവ്രതയുള്ള ഭൂകമ്പമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്.

ജൂൺ 25ന് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായ പ്രദേശങ്ങളിൽ അടുത്ത ഒരു ആഴ്‌ചത്തേക്ക് 6-ൽ കൂടുതൽ തീവ്രതയുള്ള ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അധികാരികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ശക്തമായ കുലുക്കം അനുഭവപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ പാറ വീഴുന്നതിനും മണ്ണിടിച്ചിലിനുമുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും തുടർന്ന് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭൂചലനങ്ങളെ കരുതിയിരിക്കണമെന്നും ഏജൻസി മൂന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

സുനാമിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയില്ലെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ സ്ഥാപിച്ച ക്രൈസിസ് മാനേജ്‌മെൻ്റ് ഓഫീസ് വഴി ഞങ്ങൾ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നത് തുടരുകയാണെന്നും ജാപ്പനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി സനേ തകായിച്ചി എക്‌സിലൂടെ അറിയിച്ചു. നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ വിലയിരുത്താനും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സമയബന്ധിതവും കൃത്യവുമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാനും ആവശ്യമായ എല്ലാ പ്രതികരണ നടപടികളും സ്വീകരിക്കാനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തകായിച്ചി പറഞ്ഞു.

സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ ഭൂകമ്പങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര തന്നെ പ്രദേശത്തെ നിവാസികൾ നേരിടുന്നതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

JAPAN EARTHQUAKE
EARTHQUAKE PROBLEMS
JMA
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