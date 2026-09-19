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യുഎസ് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; മുന്‍കൂര്‍ വോട്ടിങ്ങിന് തുടക്കം, ട്രംപിന് തിരിച്ചടിയാകുമോ പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷവും പ്രതികാര നികുതി തീരുവകളും

വിര്‍ജീനിയയിലാണ് ആദ്യഘട്ട വോട്ടടുപ്പ് ആരംഭിച്ചത്. ട്രംപ് ഭരണത്തെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും വോട്ടര്‍മാര്‍.

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photo from US. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 19, 2026 at 11:04 AM IST

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വാഷിങ്‌ടണ്‍: യുഎസ്‌ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ നേരിട്ടുള്ള വോട്ടെടുപ്പിന് തുടക്കമായി.പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷങ്ങളിലും നികുതി തീരുവ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലുമെല്ലാം നഷ്‌ടപ്പെട്ട ജനപ്രീതി തിരിച്ച് പിടിക്കാനുള്ള ട്രംപിന്‍റെ കഠിന പ്രയത്നങ്ങള്‍ക്കിടയിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംജ്ജാതമായിട്ടുള്ളത്. ജീവിത ചെലവുകള്‍ ഉയര്‍ന്നതും യുദ്ധത്തിലേക്കുള്ള എടുത്തുച്ചാട്ടത്തിലുമെല്ലാം കടുത്ത അതൃപ്‌തി നിലനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. വിര്‍ജീനിയയിലാണ് ആദ്യഘട്ട വോട്ടടുപ്പ് ആരംഭിച്ചത്. മിനസോട്ട, സൗത്ത് ഡക്കോട്ട തുടങ്ങിയ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വോട്ടർമാർക്ക് പ്രാദേശിക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസിലോ വോട്ടിങ് കേന്ദ്രത്തിലോ നേരിട്ടെത്തി'അബ്സെന്‍ററി ബാലറ്റ്' രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും.

നവംബര്‍ മൂന്നിനാണ് ഔദ്യോഗിക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. അതിന് മുന്നോടിയായാണ് ആദ്യഘട്ട വോട്ടടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. യുഎസ്‌ ജനപ്രതിനിധി സഭയിലെയും സെനറ്റിലെയും റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ ഭൂരിപക്ഷം നിലനിര്‍ത്തുമോ അതോ ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ പിടിച്ചടക്കുമോയെന്നതാണ് അറിയാനുള്ളത്. നിലവിലെ ഭരണപക്ഷമായ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തിരിച്ചടി നേരിട്ടാല്‍ അത് അടുത്ത രണ്ട് വര്‍ഷത്തെ ട്രംപ് ഭരണത്തിന് വെല്ലുവിളിയാകും.

വോട്ടെടുപ്പ് സുതാര്യമാക്കാന്‍ ശ്രമം

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൃത്യവും സുരക്ഷിതവുമായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ സജ്ജരാക്കിയിരിക്കുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ചില വോട്ടിങ് രീതികളെ തരംതാഴ്ത്തിക്കാണിക്കാനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിപ്പ് രീതി മാറ്റിയെഴുതാനും പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. കോടതി നടപടികൾ, വ്യാജ വോട്ടർമാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഫെഡറൽ നീക്കങ്ങൾ, സെൻസിറ്റീവ് ആയ വോട്ടർ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിർബന്ധിക്കാനുള്ള സമ്മർദ്ദ തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇതിന് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

അനുഭവം പങ്കിട്ട് വോട്ടര്‍മാര്‍

വിര്‍ജീനിയയിലെ ഫെയര്‍ഫാക്‌സിലുള്ള വോട്ടിങ്‌ കേന്ദ്രത്തില്‍ തന്‍റെ കന്നി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി വിദ്യാര്‍ഥിനിയായി സന്യ സിംഗാള്‍. പോളിങ് ബൂത്ത് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വോട്ടര്‍മാരുടെ നീണ്ടനിരയായിരുന്നു. താനും നേരത്തെ എത്തിയെന്ന് സന്യ സിംഗാള്‍ പറഞ്ഞു.

തന്‍റെ പോളിങ് ബൂത്തില്‍ ആദ്യ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനായതില്‍ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് റിച്ച്‌മണ്ടിലെ പോളിങ് ബൂത്തില്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്റ്റീഫൻ ഗുര പറഞ്ഞു. ബൂത്ത് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വോട്ടര്‍മാരുടെ നീണ്ട നിരയുണ്ടായിരുന്നു. ബൂത്ത് തുറന്നോതോടെ പലരും തള്ളിക്കയറാന്‍ ശ്രമിച്ചു. എന്നാല്‍ ആദ്യ വോട്ടറാകാന്‍ തനിക്ക് സാധിച്ചൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ നിര്‍ണായകമാണ്. ട്രംപിന്‍റെ പല അജണ്ടകളും ഇതിലൂടെ തടയേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഗുര പറഞ്ഞു.

റിച്ച്‌മണ്ടില്‍ സജ്ജമാക്കിയിരുന്ന പോളിങ്‌ ബൂത്തില്‍ വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചത് മുതല്‍ വോട്ടര്‍മാരുടെ ഒഴുക്കായിരുന്നു. വാർണറുടെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ എതിരാളിയായ ബെർട്ട് മിസുസാവയ്ക്കും വിറ്റ്‌മാനുമാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് 74കാരനായ വോട്ടര്‍ വില്യം കറി പറഞ്ഞു. ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം ഒഴികെ, ട്രംപിന്‍റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് പൊതുവെ അനുകൂലിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ സ്വന്തമായി ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാകാത്ത കുഴപ്പങ്ങളിലാണിപ്പോള്‍ ട്രംപ് അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം ട്രംപിന്‍റെ ഏകാധിപത്യ പ്രവണതകള്‍ അമേരിക്കയ്‌ക്ക് ദേഷകരമാണെന്ന് സൗത്ത് ഡക്കോട്ടയിലെ സിയൂസ് ഫാള്‍സില്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനെത്തിയ 67 കാരനായ ബില്‍ ഗോറിങ് പറഞ്ഞു.

ട്രംപിന്‍റെ കുടിയേറ്റ നയം തികച്ചും ശരിയാണെന്ന് 77കാരനായ റിട്ടയേര്‍ഡ് പൊലീസ് ഓഫിസര്‍ ജോണ്‍ തോമസ്‌ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ പൊതു സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ചും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സുതാര്യത സംബന്ധിച്ചുമാണ് താന്‍ ആശങ്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍ വ്യാജ വോട്ടിങ് വളരെ അപൂര്‍വ്വമാണെന്നും ജോണ്‍ തോമസ് പറഞ്ഞു.

'നേരത്തെയെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം'

യുഎസ്‌ പോസ്റ്റല്‍ സര്‍വീസിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തന രീതിയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങള്‍ കാരണം ബാലറ്റുകളില്‍ പോസ്‌റ്റ്‌മാര്‍ക്ക് പതിക്കുന്നതില്‍ കാലതാമസം നേരിട്ടേക്കാമെന്ന ആശങ്ക നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വോട്ടര്‍മാരോട് നേരത്തെ തന്നെ പോളിങ് ബൂത്തുകളിലെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് വിദഗ്‌ധര്‍ അറിയിച്ചു.

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നേരത്തെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അവസാനഘട്ടത്തില്‍ പോളിങ് ബൂത്തുകളിലുണ്ടാകുന്ന തിരക്ക് കുറയ്‌ക്കും. ഇത് ഫലപ്രഖ്യാപനം അടക്കം വേഗത്തിലാക്കാന്‍ സഹായകരമാകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഓൾ വോട്ടിങ് ഈസ് ലോക്കൽ എന്ന വോട്ടവകാശ സംഘടനയുടെ സഹസ്ഥാപകയും സിഇഒയുമായ ഹന്ന ഫ്രൈഡ്‌ പറഞ്ഞു. തപാൽ വഴി വോട്ട് ചെയ്യുന്നവർ നിശ്ചിത തീയതിക്ക് ഒരാഴ്‌ച മുമ്പെങ്കിലും ബാലറ്റുകൾ അയക്കണമെന്ന് യുഎസ് പോസ്റ്റൽ സർവീസിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനും അറിയിച്ചു. ആളുകൾ നേരത്തെ വോട്ട് ചെയ്‌താൽ എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ ജനറൽ ഡേവിഡ് സ്റ്റെയ്‌നർ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംശയമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ കണ്ടതോ വായിച്ചതോ ആയ വാർത്തകളിൽ വീണു പോകരുതെന്ന് മിനസോട്ട സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റീവ് സൈമൺ ഇന്നലെ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പതിവുപോലെ തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മിനസോട്ടയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അടിസ്ഥാനപരമായി സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവും കൃത്യവും സത്യസന്ധവും സുരക്ഷിതവുമാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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US MIDTERM ELECTIONS
EARLY VOTING BEGINS US MIDTERMS
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