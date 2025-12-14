Kerala Local Body Elections2025

സർ ബാനി യാസ് ഫോറം 2025; അന്താരാഷ്‌ട്ര ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ

യുഎഇ തലസ്ഥാനമായ അബുദാബിയിലാണ് മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന പരിപാടി നടന്നത്. യോഗത്തിനിടെ യുകെ, ഈജിപ്‌ത് ഉൾപ്പടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുമായി ജയശങ്കർ കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി.

External Affairs Minister S Jaishankar with Egypt’s Foreign Minister Dr Badr Abdelatty (X/@DrSJaishankar)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 14, 2025 at 6:28 PM IST

ദുബായ്: 'സർ ബാനി യാസ് ഫോറം 2025' എന്ന പേരിൽ യുഎഇയിൽ നടന്ന അന്താരാഷ്‌ട്ര ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ. യുഎഇ തലസ്ഥാനമായ അബുദാബിയിലാണ് മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന പരിപാടി നടന്നത്.

യോഗത്തിനിടെ യുകെ, ഈജിപ്‌ത് ഉൾപ്പടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുമായി ജയശങ്കർ കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി. യുകെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ഡേവിഡ് ലാമിയെയും അദ്ദേഹം കണ്ടു. ഭൗമരാഷ്ട്രീയ, സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചാണ് യോഗത്തിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്‌തത്.

'ലക്‌സംബർഗിൻ്റെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ സേവ്യർ ബെറ്റൽ, പോളണ്ട് ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ റാഡോസ്ലാവ് സിക്കോർസ്‌കി, ലാത്വിയയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ബൈബ ബ്രേസ് എന്നിവരോടൊപ്പം ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷവാനാണെന്ന്' എസ് ജയ്‌ശങ്കർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചു.

"സർ ബാനി യാസ് ഫോറം 2025-ൽ വച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ഡേവിഡ് ലാമിയെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം," അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചു. മറ്റൊരു കൂടിക്കാഴ്‌ചയിൽ, ഈജിപ്‌ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോ. ബദർ അബ്‌ദലട്ടിയുമായി "സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം" എന്നും ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു. ആഗോള നേതാക്കന്മാരുടേയും മന്ത്രിമാരുടേയും വിദഗ്‌ധരുടേയും സാന്നിധ്യത്തിൽ എല്ലാ വര്‍ഷവും പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ വിഷയങ്ങള്‍ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വേദിയാണ് സർ ബാനി യാസ് ഫോറം.

ഇന്ത്യ-ഇറ്റലി ബന്ധം ശക്തിയാർജിക്കുന്നു

2025ലെ രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനത്തിനായി ഇറ്റലിയുടെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ അന്താരാഷ്‌ട്ര സഹകരണ മന്ത്രിയുമായ അൻ്റോണിയോ തജാനി ന്യൂഡൽഹിയിൽ എത്തിയിരുന്നു. സെപ്റ്റംബറിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ നടന്ന 80-ാം മത് ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതുസഭയിലാണ് (UNGA) അൻ്റോണിയോയും ജയശങ്കറും അവസാനമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയത്. അന്ന് ഉഭയകക്ഷി സഹകരണത്തെപ്പറ്റി വിശദമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും നിരവധി മേഖലകളിലെ വികസനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്‌ചപ്പാടുകൾ മുൻപോട്ട് വയ്‌ക്കുകയും ചെയ്‌തു. 1947 ലാണ് ഇന്ത്യയും ഇറ്റലിയും നയതന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചത്.

നവംബർ 23 ന് ജോഹന്നാസ്ബർഗിൽ നടന്ന ജി 20 ഉച്ചകോടിക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജോർജിയ മെലോണിയും കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയിരുന്നു. വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, പ്രതിരോധം, നവീകരണം, എഐ, ബഹിരാകാശം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയുൾപ്പെടെ പ്രധാന മേഖലകളിലെ സഹകരണം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇരു നേതാക്കളും ചർച്ച ചെയ്‌തു.

