രാജ്യങ്ങള് ബന്ധം കൂടുതൽ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക്; കാനഡ, മെക്സിക്കോ, വെനസ്വേല വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി എസ്. ജയശങ്കർ
81-ആമത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പൊതുസഭയുടെ (UNGA) ഭാഗമായാണ് കാനഡ, മെക്സിക്കോ, വെനസ്വേല എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.
By ANI
Published : September 27, 2026 at 7:55 AM IST
ന്യൂയോർക്ക്: കാനഡ, മെക്സിക്കോ, വെനസ്വേല എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ. 81-ആമത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പൊതുസഭയുടെ (UNGA) ഭാഗമായാണ് കൂടിക്കാഴ്ച. കാനഡയുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ സാധിച്ചുവെന്ന് എസ്. ജയശങ്കർ എക്സിൽ കുറിച്ചു. പ്രതിനിധികളുമായുള്ള ചർച്ചകളുടെ ചിത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു.
''കനേഡിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അനിത ആനന്ദുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച ഫലപ്രദമായിരുന്നു. കാനഡയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അനിത ആനന്ദിനെ കാണുന്നത് എപ്പോഴും സന്തോഷകരമാണ്. ബന്ധം കൂടുതൽ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചു'' അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു.
Always a pleasure to meet FM @AnitaAnandMP of Canada #UNGA81 A productive discussion as we prepare to take the relationship to a higher level. 🇮🇳 🇨🇦 https://t.co/8azsprI5uG— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 26, 2026
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ആസ്ഥാനത്ത് വെനസ്വേലൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഫെലിക്സ് പ്ലാസെൻസിയ ഗോൺസാലസുമായും നല്ലൊരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്നും, ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഊർജ്ജ മേഖലയിലെ ബന്ധം ശക്തിപ്പെട്ടുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"വെനസ്വേലയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഫെലിക്സ് പ്ലാസെൻസിയ ഗോൺസാലസുമായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ആസ്ഥാനത്ത് കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നു. ഉഭയകക്ഷി സഹകരണത്തിൻ്റെ മറ്റ് മേഖലകൾക്ക് പുറമേ, ഊർജ്ജ മേഖലയിലെ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധവും ശക്തിപ്പെട്ടുവരികയാണ്. നിലവിലെ പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു," അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.
നേരത്തെ, ദേശീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും മുൻഗണനകൾക്കും അനുസൃതമായി എഐ (AI) രൂപപ്പെടുത്താൻ ഓരോ രാജ്യത്തിനും അവകാശമുണ്ടെന്ന് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പൊതുസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കവെ, 'ഗ്ലോബൽ സൗത്ത്' (വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ) മേഖലയുമായുള്ള പങ്കാളിത്ത അജണ്ടയുടെ സുപ്രധാന ഭാഗമായാണ് ഇന്ത്യ എഐ-യെ കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറയുന്നതിനൊപ്പം, മനുഷ്യശാക്തീകരണം, സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി, ജനസംഖ്യാപരമായ പ്രശ്ന പരിഹാരം എന്നിവയിൽ നിർണായകമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (AI) എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"നിലവിലെ ആഗോള ചർച്ചകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എഐ. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യ 'എഐ ഇംപാക്ട് ഉച്ചകോടി'ക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുകയും ആ വിഷയത്തിലെ മികച്ച വിദഗ്ധരെ ഒന്നിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മനുഷ്യശാക്തീകരണം, സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി, ജനസംഖ്യാതലത്തിലുള്ള പ്രശ്നപരിഹാരം എന്നിവയ്ക്കായി വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഘടകമായാണ് ഞങ്ങൾ എഐ-യെ കാണുന്നത്," എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
A good meeting with FM Félix Plasencia González @plasenciafelixr of Venezuela at @UN HQ #UNGA81 Our energy ties are gaining momentum, besides other areas of bilateral cooperation. We also discussed current regional issues. 🇮🇳 🇻🇪 https://t.co/zBeZUKBaiq— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 26, 2026
അതേസമയം അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ യുഎൻ വേദിയിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ആഞ്ഞടിച്ചു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ 81-ാമത് പൊതുസഭയിലാണ് അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാൻ്റെ കള്ളപ്രചാരണങ്ങളെ പൊളിച്ചടുക്കിയത്. രാജ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറല്ലെന്ന് എസ് ജയശങ്കർ വ്യക്തമാക്കി. ഭീകരർക്ക് സുരക്ഷിത താവളമൊരുക്കുകയും അതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളെ ജയശങ്കർ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.
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