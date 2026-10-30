അലാസ്കയിൽ ഡാനിയൽ സള്ളിവനെതിരെ ഡാനിയൽ സള്ളിവൻ; ഡമ്മി സ്ഥാനാര്ഥി കളിയില് ട്രംപ് കലിയിൽ
ഇന്ത്യയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അലാസ്കയിലെ സെനറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡമ്മി സ്ഥാനാർഥി.
By PTI
Published : October 30, 2026 at 2:54 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിലെ അലാസ്കയിൽ നടക്കുന്ന സെനറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, ഇന്ത്യയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഡമ്മി സ്ഥാനാർഥി. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടുമിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലും ഡമ്മി സ്ഥാനാർഥികൾ മത്സരിച്ചതിന് സമാനമായ സംഭവമാണിപ്പോൾ അലാസ്കയിൽ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
മഥുരയിൽ ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർഥിയായ നടി ഹേമമാലിനിക്കെതിരെ മറ്റൊരു ഹേമമാലിനിയും, വയനാട്ടിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ മറ്റ് രാഹുൽമാരും മത്സരിച്ചതിന് സമാനമായ സാഹചര്യമാണിത്. 2014 ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മഥുരയിൽ ഹേമമാലിനിക്കെതിരെ ഹേമമാലിനി മത്സരിച്ചു. അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വയനാട്ടിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ, മറ്റൊരു രാഗുൽ ഗാന്ധി മത്സരിച്ചു.
വോട്ടർമാരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി യഥാർത്ഥ സ്ഥാനാർഥിയുടെ വോട്ട് വിഹിതം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഇത്തരം ഡമ്മി സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തുന്നതിന് പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം. അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പുകളും, അലാസ്ക പോലുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, നവംബർ 3-ന് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ട്രംപിൻ്റെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി രാജ്യവ്യാപകമായി പിന്നിലാണ്. അലാസ്കയിൽ നിന്നുള്ള നിലവിലെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി സെനറ്ററായ ഡാനിയൽ സള്ളിവനാണ് യഥാർഥ സ്ഥാനാർഥി.
മെയിൻലാൻഡിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയ സംസ്ഥാനത്ത്, സെനറ്റിലേക്കുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥി നിലവിലെ ഡാനിയൽ സള്ളിവൻ ഡെമോക്രാറ്റ് സ്ഥാനാർഥി മേരി പെൽറ്റോളയ്ക്കെതിരെ കടുത്ത പോരാട്ടമാണ് നേരിടുന്നത്. അതിനു പുറമെ, മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനാർഥിയുടെ പേരും ഡാനിയൽ സള്ളിവൻ എന്നാണ്. രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമില്ലാത്ത, വിശ്രമജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു മുൻ സ്കൂൾ അധ്യാപകനാണ് ഇതേ പേരുള്ള മറ്റൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയായി രംഗത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഈ വിഷയത്തിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. റിപ്പബ്ലിക്കൻ സള്ളിവനിൽ നിന്ന് വോട്ട് ചോർത്താൻ ഒരു ഡമ്മി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് വോട്ടർമാരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാൻ അലാസ്ക ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വാദം.
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ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള വോട്ട് തട്ടിപ്പാണ് എന്ന് ആരോപിച്ച ട്രംപ് ഈ നീക്കം അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്ന് ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ എഴുതി. ഡെമോക്രാറ്റ് സ്ഥാനാർഥി മേരി പെൽറ്റോളയെ ബാലറ്റിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും അവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിഷയം അന്വേഷിക്കാൻ ട്രംപ് യു.എസ് നീതിന്യായ വകുപ്പിനോട് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
പ്രത്യക്ഷത്തിൽ, ഒരേ പേരുള്ള സ്ഥാനാർഥി ബാലറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിയമവിരുദ്ധതയില്ല. ബാലറ്റ് പേപ്പറിൽ തന്നെ രണ്ട് ഡാനിയൽ സള്ളിവൻമാരെ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയുന്നു. ഒരാൾ നിലവിലുള്ളതും മറ്റേയാൾ പാർട്ടി ബന്ധവുമില്ലാത്തയാളാണ്.എന്നിരുന്നാലും, യുഎസ് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആരാണ് ബാലറ്റിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതത് സംസ്ഥാനമാണ്. ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻ്റിന് അതിൽ യാതൊരു അഭിപ്രായവുമില്ല. അതിനാൽ നീതിന്യായ വകുപ്പിൻ്റെ അന്വേഷണം കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ സ്റ്റീഫൻ കോളിൻസൺ വ്യക്തമാക്കി.
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