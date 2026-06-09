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ദുബായില്‍ ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 8 പേരുടെ ജീവനെടുത്തത് ഒരു ചെറിയ അശ്രദ്ധ, മുന്നറിയിപ്പുമായി പൊലീസ്

മോട്ടീവ് ടെക്‌നിക്കൽ സർവീസ് കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്. മരിച്ചവരിൽ മലയാളിയുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. പരിക്കേറ്റവർ ചികിത്സയിൽ.

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അപകടത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ (Dubai police X account)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 9, 2026 at 8:24 AM IST

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ദുബായ്: ദുബായ്‌ എമിറേറ്റ്‌സ് റോഡിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ആറ് ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 8 പേര്‍ മരിച്ച അപകടത്തിന് പിന്നാലെ മുന്നറിയിപ്പുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദുബായ്‌ പൊലീസ്. ട്രക്കും മിനി ബസും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം 8 പേര്‍ മരിച്ചത്. എന്നാല്‍ അപകട കാരണം ട്രക്ക് റോഡിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ വച്ച് നിർത്തേണ്ടി വന്നതെന്ന് ദുബായ്‌ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ഇത്തരത്തിലുള്ള പാര്‍ക്കിങ് വലിയ അപകടം വിളിച്ചുവരുത്തുമെന്നും ഇക്കാര്യം പ്രവാസികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ദുബായ്‌ പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാരണവശാലും റോഡിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് വാഹനങ്ങള്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്യരുതെന്നും പൊലീസ് പ്രത്യേകം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് പുറമെ മരിച്ചവരിൽ ശ്രീലങ്ക, നേപ്പാൾ സ്വദേശികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. മോട്ടീവ് ടെക്‌നിക്കൽ സർവീസ് കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരാണ് ഇന്നലെ (ജൂൺ 8) വൈകിട്ടോടെ അപകടത്തിൽ പെട്ടത്. മരിച്ചവരിൽ മലയാളിയുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.

സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലം ദുബായ്‌ എമിറേറ്റ്‌സ് റോഡിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ട്രക്കിൻ്റെ പിന്നിൽ മിനിബസ് ഇടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിലാണ് നിരവധി ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെട്ടത്. സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നം മൂലമാണ് ട്രക്ക് റോഡിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ വച്ച് നിർത്തേണ്ടി വന്നതെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായതായി ദുബായ് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ട്രക്കുമായി സുരക്ഷിത അകലം പാലിക്കാതിരുന്നതും ബസ് ഡ്രൈവറുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവുമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് ജനറൽ ട്രാഫിക് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് ഡയറക്‌ടർ ബ്രിഗേഡിയർ ജുമാ സലേം ബിൻ സുവൈദാൻ പറഞ്ഞു.

സഹായവുമായി ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ്

ദുബായിൽ ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികളുടെ ജീവൻ അപഹരിക്കപ്പെട്ട വാഹനാപകടത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി ദുബായിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ്. സാധ്യമായ എല്ലാ സാമ്പത്തിക പിന്തുണയും നൽകുന്നതിന് പ്രാദേശിക അധികാരികളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കോൺസുലേറ്റ് എക്‌സ് പോസ്‌റ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു.

പരിക്കേറ്റവർ ചികിത്സയിൽ

അപകടത്തിൽ ഏഴ് പേർ സംഭസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരിക്കുകയും ഒൻപത് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു എന്നായിരുന്നു പുറത്തുവന്ന ആദ്യവിവരം. വിവരമറിഞ്ഞ് പൊലീസ് പട്രോളിംഗ് സംഘവും രക്ഷാപ്രവർത്തകരും ഉടൻ തന്നെ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട അഞ്ച് പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. നാല് പേർക്ക് സാരമായി പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ ചികിത്സയ്‌ക്കായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

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അപകടത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ട്രാഫിക് അപകട അന്വേഷണ വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തേയ്‌ക്ക് അയച്ചു. പരിശോധനയും കൃത്യമായ തെളിവ് ശേഖരണവും ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നും ബ്രിഗേഡിയർ ജുമാ സലേം വ്യക്തമാക്കി. ഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ച് റോഡിലൂടെ മറ്റ് വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ട്രക്കും ബസും സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നീക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം, അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ദുബായിലെ ഇന്ത്യൻ മിഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തി പരിക്കേറ്റവരെ സന്ദർശിച്ചു. മരിച്ചവരെയോർത്ത് അഗാധമായ ദുഃഖവും അനുശോചനവും രേഖപ്പെടുത്തി.

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