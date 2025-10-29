ദുബായ് ലോട്ടറിയിൽ 220 കോടി നേടിയ അനിൽ കുമാർ മലയാളിയോ? ആകാംക്ഷയ്ക്ക് വിരാമമിട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്!
220കോടി നേടിയ തെലങ്കാന സ്വദേശിയായ അനിൽകുമാർ ഭാഗ്യവാനെ തുണച്ചത് അമ്മയുടെ ജന്മദിന നമ്പർ
Published : October 29, 2025 at 12:07 PM IST
ദുബായ്: ദുബായ് ലോട്ടറി ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുകയായ 100 മില്യൺ ദിർഹം (ഏകദേശം 220 കോടി രൂപ) സമ്മാനം നേടിയ ഭാഗ്യവാനെ തേടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിന് ഒടുവിൽ വിരാമമായി. സമ്മാനജേതാവ് ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും, മലയാളി ആയിരിക്കുമോ എന്ന പ്രവാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ ആകാംക്ഷ അവസാനിച്ചു. തെലങ്കാന സ്വദേശിയായ 29കാരൻ അനില്കുമാർ ബൊല്ലയാണ് കോടീശ്വരനായി മാറിയ ആ ഭാഗ്യവാൻ.
വിജയം ഇന്ത്യക്കാരന്, റെക്കോഡ് നേട്ടം
യുഎഇ ലോട്ടറിയുടെ 23-ാ മത് ലക്കി ഡ്രോയിലാണ് അബുദബിയിൽ താമസിക്കുന്ന അനില്കുമാർ ബൊല്ല ചരിത്രവിജയം കുറിച്ചത്. ഏകദേശം ഒന്നര വർഷം മുൻപ് തെലങ്കാനയിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലെത്തിയ ഈ യുവാവിന് 27 മില്യൺ ഡോളർ (100 മില്യൺ ദിർഹം) ആണ് സമ്മാനമായി ലഭിച്ചത്. 88 ലക്ഷത്തിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം ലഭിക്കാവുന്ന ഈ അപൂർവ നേട്ടം 29-കാരനായ അനില്കുമാറിനെ അപ്രതീക്ഷിതമായി കോടീശ്വരനാക്കി. മലയാളി അല്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ ഈ റെക്കോഡ് വിജയം പ്രവാസി ലോകം ആഹ്ളാദത്തോടെ ആഘോഷിക്കുകയാണ്.
ഭാഗ്യം സമ്മാനിച്ചത് അമ്മയുടെ ജന്മമാസം
ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ അനില്കുമാർ ഒരു പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കാൻ ആകെ എടുത്ത 12 ടിക്കറ്റുകളിലും അമ്മയുടെ ജന്മ മാസമായ നവംബറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന '11' എന്ന നമ്പർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈസി പിക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ടിക്കറ്റ് തെരഞ്ഞെടുത്തതെങ്കിലും 11-ാം നമ്പർ മനഃപൂർവം തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ്. അമ്മയുടെ പിറന്നാൾ മാസത്തോടുള്ള മകൻ്റെ സ്നേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ചരിത്രവിജയം നേടിക്കൊടുത്തു.
ആദ്യം പങ്കുവച്ചത് സഹപ്രവർത്തകരോട്
സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അബുദബിയിലെ വീട്ടിലായിരുന്ന അനില്കുമാർ ആദ്യം വിവരം പങ്കുവച്ചത് സഹപ്രവർത്തകനോടായിരുന്നു, പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലുള്ള സഹോദരനെ വിളിച്ചറിയിച്ചു. യുഎഇ ലോട്ടറിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, "ഇതൊരു സ്വപ്നമാണ്, എൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്കപ്പുറമാണ് ഈ വിജയം" എന്നും വിശ്വസിക്കാൻ കുറച്ച് സമയമെടുത്തു എന്നുമാണ്. ഒക്ടോബർ 18-ന് നടന്ന 'യുഎഇ ലോട്ടറി'യുടെ 23-ാമത് ലക്കി ഡേ നറുക്കെടുപ്പിലാണ് (ടിക്കറ്റ് നമ്പർ 251018) അനിൽകുമാർ ഈ ചരിത്രവിജയം നേടിയത്.
ലഭിച്ച തുക വിവേകപൂർവം നിക്ഷേപിക്കാനാണ് അനില്കുമാറിൻ്റെ തീരുമാനം. മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച ചില ആഗ്രഹങ്ങളും ഈ വിജയം വഴി യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ അദ്ദേഹം ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഒരു സൂപ്പർ കാറ് വാങ്ങണമെന്നും, തൻ്റെ വിജയം ഒരു സെവൻ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ ആഘോഷിക്കണമെന്നും, മാതാപിതാക്കളെ യുഎഇയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നല്ല ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി നൽകി അവരെ നന്നായി നോക്കണമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. കൂടാതെ, ലഭിച്ച തുകയുടെ ഒരു ഭാഗം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നൽകാനും അദ്ദേഹം താത്പര്യപ്പെടുന്നു.
യുഎഇ ലോട്ടറി സമ്മാനം ഒറ്റ ടിക്കറ്റ് ഉടമയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. ഒന്നിലധികം ടിക്കറ്റ് ഉടമകൾക്ക് ജാക്ക്പോട്ട് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ തുല്യമായി പങ്കിടുന്നതാണ് രീതി. അനില്കുമാറിനെ കൂടാതെ, മൊത്തം 7,145 പേർക്ക് 100 ദിർഹം മുതൽ ഒരു ലക്ഷം ദിർഹം വരെയുള്ള മറ്റ് ചെറിയ സമ്മാനങ്ങളും ലഭിച്ചു. ഇതിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് ഒരു ലക്ഷം ദിർഹം വീതവും 67 പേർക്ക് 100 ദിർഹം വീതവുമാണ് ലഭിച്ചത്.
