മുൻഗണനയിൽ ഒന്നാമത് ഇന്ത്യ, വേണ്ട സഹായങ്ങൾ നൽകും; ദുബായ് എയർ ഷോയില്‍ എസ്‌എഐസി പ്രതിനിധി മുർതാസ അഹമ്മദ്

ദുബായ് എയർ ഷോ 2025ൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധികളുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുകയും ചെയ്‌തു.

അബുദാബി: ഇന്ത്യയെ പ്രശംസിച്ച് സയൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർപ്പറേഷനിലെ (SAIC) സിവിലിയൻ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചീഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫിസറായ മുർതാസ അഹമ്മദ്. തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ തന്ത്രപരമായ മുൻഗണനയാണെന്നും ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമയാന പരിവർത്തന ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും മുർതാസ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധികളുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുകയും ചെയ്‌തു. ദുബായ് എയർ ഷോ 2025ൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമയാന വളർച്ചയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അവ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്‌തുവെന്നും മുർതാസ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.

'യുണൈറ്റഡ് സ്‌റ്റേറ്റ്സിന് പുറത്തുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര വികസനമാണിത്. നിക്ഷേപങ്ങൾ, സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, പങ്കാളിത്തങ്ങൾ എന്നിവ ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമയാന പരിവർത്തനത്തെ എങ്ങനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനായി എച്ച്എഎൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധികളുമായും സംഘടനകളുമായും സംസാരിച്ചു'വെന്ന് മുർതാസ അഹമ്മദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചാ അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ എസ്എഐസിക്ക് കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

വേഗത്തിലുള്ള വികസനം, കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമത, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് സുരക്ഷിതവും തടസമില്ലാത്തതുമായ യാത്രാനുഭവം എന്നിവ കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കും. യുഎസ് ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ മുൻനിര സാങ്കേതികവിദ്യ, പ്രതിരോധ പങ്കാളികളിൽ ഒന്നാണ് എസ്എഐസി. സിവിലിയൻ മേഖലയായ എഫ്എഎയെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ പരിശീലന ദാതാവാണ് തങ്ങളുടെ കമ്പനിയെന്നും മുർതാസ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.

ജിസിസി, യുഎഇ, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിരവധി അവസരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കും. എടിസി പരിശീലനത്തിലും ആധുനികവത്‌കരണത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചതിന് ദുബായ് എയർ ഷോയെ മുർതാസ അഹമ്മദ് പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇന്ത്യയിൽ വിമാനത്താവള വികസനത്തിനും, സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്താനും യാത്രക്കാരുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും എസ്എഐസിൻ്റെ സാങ്കേതികവിദ്യ സഹായകമാകുമെന്ന് മുർതാസ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.

ദുബായ് എയർ ഷോ 2025, ഇന്ന് അവസാനിക്കും

ഇന്നാണ് (നവംബർ 21) ദുബായ് എയർ ഷോ 2025 ൻ്റെ അവസാന ദിവസം. ഹിസ് ഹൈനസ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ദുബായ് എയർ ഷോയുടെ 19 -ാമത് സീസൺ ആണിത്. പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയല്ല. മറിച്ച് ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും വ്യോമയാന മേഖലയിലെ പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ഈ ഷോ.

